MÄRKTE ASIEN/Aktien steigen mit Rückenwind aus den USA

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Rückenwind der Wall Street haben die Aktienkurse an den asiatischen Aktienmärkten am Montag angezogen. Händler sprachen von einem verbesserten Aktienumfeld, nachdem vor allem in den USA ein allzu forsches Vorgehen der US-Notenbank gegen die zu hohe Inflation etwas ausgepreist worden war. Aber Händler warnten bereits, dass dies eine Fehlinterpretation der jüngsten Konjunkturdaten und Aussagen aus dem Kreise der Fed sein könnte. Die entscheidende Frage, ob die USA und auch die globale Wirtschaft in die Rezession rutschten, bleibe unbeantwortet.

In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 1,4 Prozent auf 26.871 Punkte - angeführt von Aufschlägen in den Sektoren Elektronik und Technologie. Beide zinssensible Sektoren profitierten von der Hoffnung auf eine weniger deutliche Straffung der Zins- und Geldpolitik . Die Titel des Industrierobotikers Fanuc legten um 4,1 Prozent zu - Softbank um 3,7 Prozent.

Auffallend fest zeigten sich erneut die chinesischen Börsen, insbesondere der HSI in Hongkong. Er legte um rund 3 Prozent zu auf das zwischenzeitlich höchste Niveau seit dem 4. April. Doch dann setzten erste Gewinnmitnahmen ein, die Kurse kamen von den Tageshochs zurück. Laut Analysten reagierte der Markt positiv auf die Industriegewinne, die weniger deutlich wie befürchtet gesunken seien. Auch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen machten sich positiv bemerkbar. Auch Seoul und Sydney gehörten mit Aufschlägen von rund 2 Prozent zu den sehr fest tendierenden Handelsplätzen.

Auch "Window Dressing" hilft

In China sprachen Analysten von Soochow von einer verbesserten Stimmung im Automobilsektor - getrieben durch staatliche Maßnahmen und Absatzzahlen. BYD gewannen 2,1 Prozent, SAIC Motor 1,0 Prozent und Great Wall Motor 0,7 Prozent. Auch kamen die Branchenwerte von den Tageshochs zurück. In Hongkong verwiesen Händler zudem von "Window Dressing", also von Käufen von Aktien durch Fondsgesellschaften zum Quartals- und Halbjahresende, die gut gelaufen waren. Geely Automobile stiegen um 3,1 Prozent. Nach einer Gewinnwarnung büßten Xinyi Solar 5,3 Prozent ein. Xiaomi schnellten um 10,1 Prozent empor - befeuert von einem positiven Analystenkommentar durch Jefferies. Die Experten machten Anzeichen einer Erholung des Mobiltelefonmarktes in China aus.

Auch in Südkorea waren neben Technologie- und Werftwerten Automobiltitel gesucht: Hyundai Motor und Kia klettern um 5,8 und 4,4 Prozent. Der ASX-200 in Sydney verbuchte den höchsten Tagesaufschlag seit Januar. Alle elf Sektoren schlossen im Plus. Während die Bankenwerte Westpac, ANZ, NAB und Commonwealth um bis zu 4 Prozent kletterten, schlossen die Rohstofftitel Rio Tinto, BHP und Fortescue um bis zu 3,5 Prozent höher. Im Goldsektor brachen Evolution nach einer gesenkten Förderprognose um 22 Prozent ein.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.706,00 +1,9% -9,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.871,27 +1,4% -8,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.401,92 +1,5% -19,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.381,88 +1,0% -7,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.192,22 +2,2% -7,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 15.548,01 +1,6% -14,7% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.124,70 +0,4% -0,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.437,45 +0,1% -8,3% 11:00

BSE (Mumbai) 53.268,33 +1,0% -8,6% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:13 % YTD

EUR/USD 1,0566 +0,1% 1,0553 1,0531 -7,1%

EUR/JPY 142,78 +0,1% 142,66 141,63 +9,1%

EUR/GBP 0,8598 -0,0% 0,8601 0,8584 +2,3%

GBP/USD 1,2288 +0,1% 1,2272 1,2268 -9,2%

USD/JPY 135,14 -0,0% 135,19 134,53 +17,4%

USD/KRW 1.284,51 -0,4% 1.289,28 1.297,60 +8,0%

USD/CNY 6,6863 -0,1% 6,6898 6,6965 +5,2%

USD/CNH 6,6808 -0,1% 6,6851 6,6939 +5,1%

USD/HKD 7,8479 -0,0% 7,8493 7,8493 +0,7%

AUD/USD 0,6932 -0,1% 0,6942 0,6910 -4,5%

NZD/USD 0,6310 -0,1% 0,6315 0,6300 -7,6%

Bitcoin

BTC/USD 21.254,44 -0,6% 21.374,01 20.766,78 -54,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 107,48 107,62 -0,1% -0,14 +48,9%

Brent/ICE 113,16 113,12 +0,0% 0,04 +50,0%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 134,50 129,50 +4,7% 6,00 +52,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.838,77 1.827,10 +0,6% +11,67 +0,5%

Silber (Spot) 21,42 21,15 +1,3% +0,27 -8,1%

Platin (Spot) 916,45 909,95 +0,7% +6,50 -5,6%

Kupfer-Future 3,76 3,74 +0,6% +0,02 -15,3%

===

