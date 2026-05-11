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11.05.2026 09:58:41

MÄRKTE ASIEN/Allzeithochs in Japan und Südkorea - Kospi weiter im Höhenrausch

DOW JONES--Die Mehrheit der asiatischen Börsen hat sich am Montag mit Aufschlägen gezeigt. Angeführt wurde die Liste der Gewinner von Südkorea, wo der technologielastige Kospi ernet einen Riesensatz machte um 4,3 Prozent auf das nächste Rekordhoch. Der positive Impuls von der ebenfalls technologielastigen Nasdaq sei wieder einmal verstärkt weitergetragen worden, hieß es. Der Nasdaq-Composite schloss am Freitag auf Rekordhoch, gestützt von Halbleiteraktien; der Philadelphia Semiconductor Index markierte ebenso einen Rekordstand. Stützend wirkten in Seoul zudem positive Exportdaten. Seit Jahresbeginn liegt der Kospi nun bereits 85 Prozent im Plus.

SK Hynix schossen um weitere um 11,5 Prozent auf das nächste Allzeithoch nach oben, Samsung Electronics schnellten um weitere 6,3 Prozent nach oben. Neben Halbleiter- und Robotikaktien waren auch Automobilwerte gesucht. Der Kospi könnte laut JP Morgan mittelfristig bis auf 10.000 Punkte steigen.

Während Technologiewerte in der gesamten Region gefragt waren, bremste die Geopolitik - auch aufgrund gestiegener Ölpreise - in der Breite etwas. US-Präsident Donald Trump hatte den jüngsten Friedensvorschlag des Irans als "völlig inakzeptabel" zurückgewiesen.

In Tokio stieg der Nikkei-225 zunächst auf ein Allzeithoch und lag zwischenzeitlich 1,1 Prozent im Plus, ehe dann Gewinnmitnahmen einsetzten - auch im Technologiesektor. Der Index büßte 0,5 Prozent auf 62.418 Punkte ein. Der breitere Topix schloss dagegen etwas fester. Im Halbleiter- bzw. Metallbereich legten Rohm um 2,6 Prozent und Mitsui Kinzoku um 2,5 Prozent zu. Das Papier des Videospieleherstellers Nintendo sackte um 8,4 Prozent ab, nachdem Nintendo vor höheren Chippreisen gewarnt hatte.

Der HSI in Hongkong lag im späten Handel hut behauptet. Der Shanghai-Composite kletterte dagegen um 1,1 Prozent, angeschoben von stark ausgefallenen Handelsdaten. Im Blick hatten die Akteure daneben den Staatsbesuch von US-Präsident Trump ab Mittwoch. Die Hoffnung dabei gilt Handelserleichterungen.

Der australische Markt hinkte der Entwicklung der regionalen Börsen hinterher, der S&P/ASX-200 in Sydney büßte 0,5 Prozent ein. Technologietitel spielen in diesem Index kaum eine Rolle.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.701,80 -0,5 -0,1 08:00

Nikkei-225 62.417.88 -0,5 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.997,68 +0,3 +12,7 08:00

Kospi (Seoul) 7.822,24 +4,3 +85,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.409,90 +0,1 +3,1 10:00

Shanghai-Composite 4.225,02 +1,1 +6,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.943,75 +0,4 +6,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.949,04 -0,3 -19,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.750,56 +0,1 +4,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:58 % YTD

EUR/USD 1,1767 -0,1 1,1784 1,1742 +0,2

EUR/JPY 184,85 +0,1 184,63 184,17 +0,5

EUR/GBP 0,8652 +0,1 0,8643 0,8643 -0,7

USD/JPY 157,07 +0,3 156,65 156,84 +0,3

USD/KRW 1.471,70 +0,7 1.461,49 1.468,20 +2,2

USD/CNY 6,7952 -0,1 6,8005 6,8033 -2,8

USD/CNH 6,7931 -0,0 6,7950 6,8032 -2,6

USD/HKD 7,8281 -0,0 7,8286 7,8288 +0,6

AUD/USD 0,7237 -0,1 0,7244 0,7222 +8,5

NZD/USD 0,5945 -0,3 0,5965 0,5950 +3,3

BTC/USD 80.726,41 +0,1 80.679,31 79.644,71 -7,9

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,98 +3,7 3,56 95,42

Brent/ICE 104,81 +3,5 3,52 101,29

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.673,48 -0,9 -40,93 4.714,41

Silber 80,40 +0,1 0,08 80,32

Platin 2.026,08 -1,4 -29,27 2.055,35

Angaben ohne Gewähr

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

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May 11, 2026 03:58 ET (07:58 GMT)

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