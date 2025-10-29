MÄRKTE ASIEN/Allzeithochs in Japan und Südkorea wegen KI-Rally

DOW JONES--Bis auf Australien ziehen die wichtigsten Börsen der Region am Mittwoch auf breiter Front an. Die asiatischen Indizes werden einerseits von der Hoffnung getrieben, dass die US-Notenbank am Abend und möglicherweise auch darüber hinaus die Zinsen weiter senken wird, und andererseits, dass die USA und China am Donnerstag bei einem Treffen der beiden Präsidenten eine Handelsvereinbarung verkünden werden. Zudem erhält die KI-Rally neue Nahrung. SK Hynix in Südkorea und Advantest in Japan überzeugen mit starken Drittquartalszahlen. Darüber hinaus signalisiert US-Präsident Donald Trump Gesprächsbereitschaft beim Handel mit Halbleitern von Nvidia nach China. Der japanische Nikkei-225 und der südkoreanische Kospi springen in der Folge auf weitere Allzeithochs.

In Japan klettert der Nikkei-225 um 2,2 Prozent auf 51.313 Punkte - auch getrieben von Hoffnungen auf die Konjunkturmaßnahmen von Premierministerin Sanae Takaichi. Zudem kommt ein Abkommen mit den USA zu Seltenen Erden gut an. Aktien aus dem Chipsektor führen die Liste der Gewinner an. Advantest haussieren nach überzeugenden Geschäftszahlen um 22 Prozent, Lasertec notieren 8,2 Prozent höher.

Der Schanghai-Composite in China legt um 0,4 Prozent - in Hongkong ruht der Handel wegen eines Feiertags. Die Kommunistische Partei hat zugesagt, dem Konsum in den nächsten fünf Jahren eine größere Rolle beim Wachstum zukommen zu lassen. Gleichzeitig versprach sie "außergewöhnliche Maßnahmen", um technologische Durchbrüche in Bereichen wie Halbleitern und fortschrittlichen Ausrüstungen zu erzielen.

Nach einem Rekordhoch setzen in Südkorea bereits erste Gewinnmitnahmen ein - der Kospi klettert um 1,2 Prozent, liegt aber bereits deutlich unter dem Tageshoch. SK Hynix ziehen um 4,8 Prozent an, nachdem der Technologiekonzern einen Rekordgewinn in der dritten Periode verbucht hat - getrieben von starker Nachfrage im KI-Bereich.

Der australische S&P/ASX-200 bildet mit einem Abschlag von 1 Prozent den Ausreißer, denn die Verbraucherpreise sind deutlich und auch stärker als erwartet gestiegen. Die Inflationsdaten für das dritte Quartal deuteten auf eine "wesentliche Verfehlung" der Inflationsprognosen der Reserve Bank of Australia nach oben hin, weshalb die Zentralbank den Leitzins auf ihrer November-Sitzung wahrscheinlich unverändert lassen werde, erläutert Chefvolkswirtin Luci Ellis von bei Westpac. Die schwindenden Zinssenkungshoffnungen belasten den Aktienmarkt - der australische Dollar zieht dagegen an.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.926,20 -1,0% +11,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.313,03 +2,2% +26,6% 07:00

Kospi (Seoul) 4.057,82 +1,2% +69,1% 07:30

Shanghai-Comp. 4.004,66 +0,4% +19,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:26 % YTD

EUR/USD 1,1631 -0,2 1,1651 1,1655 +12,5%

EUR/JPY 177,40 0,1 177,29 177,34 +9,2%

EUR/GBP 0,8784 0,1 0,8779 0,8730 +5,5%

GBP/USD 1,3240 -0,2 1,3272 1,3351 +6,6%

USD/JPY 152,53 0,2 152,17 152,15 -2,9%

USD/KRW 1.433,05 0,4 1.426,97 1.438,65 -2,9%

USD/CNY 7,0814 0,0 7,0805 7,0825 -1,7%

USD/CNH 7,0979 0,0 7,0955 7,0998 -3,1%

USD/HKD 7,7705 0,0 7,7690 7,7680 -0,0%

AUD/USD 0,6603 0,3 0,6582 0,6552 +6,0%

NZD/USD 0,5783 0,1 0,5780 0,5769 +3,1%

BTC/USD 113.371,60 0,1 113.254,45 114.177,25 +20,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,03 60,15 -0,2% -0,12 -14,1%

Brent/ICE 64,33 64,40 -0,1% -0,07 -12,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.963,73 3.934,30 +0,7% +29,43 +52,1%

Silber 47,56 46,904 +1,4% +0,66 +62,5%

Platin 1.360,84 1.356,93 +0,3% +3,91 +55,9%

Kupfer 5,18 5,17 +0,1% +0,01 +26,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

