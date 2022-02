MÄRKTE ASIEN/Anleger bleiben wegen Ukraine-Konflikt vorsichtig

HONGKONG (Dow Jones)--Auch am Dienstag haben die Sorgen vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts für Abgaben an den ostasiatischen Aktienmärkten gesorgt - wenn auch nicht mehr so deutlich wie zu Wochenbeginn. Eine befürchtete russische Invasion dürfte massive wirtschaftliche Konsequenzen haben, unter anderem weiter steigende Energiepreise. Zwar hatten Aussagen des russischen Außenministers Sergei Lawrow am Vortag etwas beruhigt und für eine leichte Erholung an der Wall Street gesorgt, doch die Lage bleibt angespannt.

Der Kospi in Seoul (-1,0%) verzeichnete den dritten Handelstag in Folge Abgaben. Für den Nikkei-225 in Tokio ging es um 0,8 Prozent abwärts, in Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,0 Prozent im Minus. Sydney schloss 0,5 Prozent niedriger. Dagegen legte der Schanghai-Composite um 0,5 Prozent zu.

Die chinesische Zentralbank hat aktuell wie erwartet die Zinsen für die mittelfristige Darlehensfazilität zwar unverändert gelassen, doch könnte sie ihre Geldpolitik nach Einschätzung der Citigroup weiter lockern. Die Experten verwiesen darauf, dass die Notenbank im jüngsten vierteljährlichen geldpolitischen Bericht zugesagt habe, die Kreditzinsen für Unternehmen zu senken. Sie hatte die Leitzinsen bereits im Dezember und im Januar gesenkt.

Kaum erkennbaren Einfluss auf die Tokioter Börse hatten die japanischen BIP-Daten. Mit 1,3 Prozent Wachstum im Dezemberquartal gegenüber dem Vorquartal blieb es marginal hinter der Konsensschätzung zurück.

Die Ölpreise gaben nach der jüngsten Rally um 0,7 Prozent nach. Teilnehmer sprachen allerdings zunächst nur von einer technischen Gegenbewegung. Sollte es zu einem Einmarsch in die Ukraine kommen, dürften die Preise deutlicher über die Marke von 100 Dollar steigen, verglichen mit aktuell bis zu 95 Dollar je Fass.

Gewinnmitnahmen bei Finanzwerten

Mit Abgaben zeigten sich in der Region Finanzwerte. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Der Sektor gilt als einer der Hauptprofiteure steigender Marktzinsen, die zuletzt wieder etwas gesunken sind. In Hongkong verloren Ping An Insurance 3,3 Prozent und HSBC fielen um 1,9 Prozent. In Tokio ging es für Japan Post Bank um 11 Prozent abwärts und Mitsubishi UFJ Financial verloren 2,6 Prozent.

BHP reduzierten sich in Sydney nach anfänglichen Gewinnen um 0,3 Prozent und schnitten damit deutlich besser ab als der Sektor insgesamt. Der Bergbaukonzern hatte den Nettogewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Außerdem wird die Dividende stärker als erwartet angehoben. Rio Tinto verloren 2,3 Prozent und Fortescue 5,1 Prozent. Der Energiesektor war mit einem Minus von 3,1 Prozent der Tagesverlierer an der australischen Börse. Hier seien Gewinne mitgenommen worden, hieß es. Beach Energy, Santos und Whitehaven fielen zwischen 3,5 und 10,5 Prozent.

Für die Titel des Personalberaters Seek ging es um 6,1 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte den Ausblick für das erste Halbjahr angehoben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.206,90 -0,5% -3,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.865,19 -0,8% -5,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.676,54 -1,0% -10,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.446,09 +0,5% -5,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.322,34 -1,0% +5,0% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.951,81 -0,3% -1,5% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.413,40 -0,2% +9,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.594,30 +0,7% +1,0% 10:00

BSE (Mumbai) 57.236,91 +1,5% -1,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo,8:40 % YTD

EUR/USD 1,1323 +0,2% 1,1305 1,1347 -0,4%

EUR/JPY 130,54 -0,1% 130,63 130,87 -0,3%

EUR/GBP 0,8365 +0,1% 0,8354 0,8381 -0,5%

GBP/USD 1,3537 +0,0% 1,3533 1,3539 +0,0%

USD/JPY 115,29 -0,2% 115,55 115,34 +0,2%

USD/KRW 1.198,72 +0,1% 1.197,47 1.197,72 +0,8%

USD/CNY 6,3498 -0,1% 6,3576 6,3596 -0,1%

USD/CNH 6,3523 -0,1% 6,3575 6,3635 -0,0%

USD/HKD 7,8030 +0,0% 7,8023 7,8015 +0,1%

AUD/USD 0,7117 -0,1% 0,7127 0,7122 -2,0%

NZD/USD 0,6627 +0,2% 0,6614 0,6621 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 43.611,24 +2,1% 42.699,65 42.219,63 -5,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 94,75 95,46 -0,7% -0,71 +26,5%

Brent/ICE 95,75 96,48 -0,8% -0,73 +23,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.877,88 1.871,14 +0,4% +6,74 +2,6%

Silber (Spot) 23,82 23,82 -0,0% -0,00 +2,2%

Platin (Spot) 1.033,35 1.032,45 +0,1% +0,90 +6,5%

Kupfer-Future 4,50 4,51 -0,2% -0,01 +0,8%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2022 02:55 ET (07:55 GMT)