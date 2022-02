MÄRKTE ASIEN/Anleger bleiben zuversichtlich

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag auf breiter Front leicht zugelegt. Von der sehr festen Vorgabe der Wall Street ließen sie sich nicht anstecken. Für etwas Zurückhaltung sorgte laut Marktteilnehmern, dass im späteren Tagesverlauf aus den USA die Verbraucherpreise für Januar gemeldet werden. Sie haben das Potenzial, den kurzfristigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank zu tangieren, von der für März eine erste Zinserhöhung erwartet wird. Noch offen ist aus Marktsicht, ob es dabei zu einem großen Zinsschritt um 50 Basispunkte kommen wird oder um einen kleinen um 25.

Am stärksten ging es in Tokio nach oben, der Nikkei-Index legte um 0,4 Prozent zu auf 27.696 Punkte. Die chinesischen Börsen schlossen knapp im Plus, nachdem sie zwischenzeitlich noch im Minus gelegen hatten. Hier bremsten laut Beobachtern Spekulationen, dass die USA neue Strafzölle auf chinesische Importe aufs Tableau bringen könnten, sollten die derzeitigen Gespräche zwischen beiden Ländern darüber scheitern, dass China wie vereinbart bestimmte US-Produkte kauft.

Weiter machte in erster Linie die Berichtssaison die Kurse. Für Renesas Electronics ging es in Tokio um 7,7 Prozent nach oben, nachdem der Halbleiterhersteller unter anderem einen 65-prozentigen Umsatzanstieg für das erste Quartal in Aussicht gestellt hatte. Hamamatsu Photonics (+2,6%) konnte den Nettogewinn im ersten Quartal mehr als verdoppeln und bei Fujifilm Holdings (+1,2%) trieb, dass das vielfältig agierende Technologieunternehmen den Ausblick angehoben hatte.

Honda Motor legten um 5,6 Prozent zu, ebenfalls nach einer Erhöhung des Ausblicks. Die Kosmetikaktie Shiseido verbessert sich um 6,8 Prozent. Weniger gut kamen dagegen die neuesten Geschäftszahlen bei Yamaha Motor (-3,0%) an.

In Seoul profitierte die Kosmetikaktie Amorepacific (+9,2%) weiter von den vor zwei Tagen gemeldeten soliden Geschäftszahlen für 2021, auch wenn die Viertquartalszahlen die Erwartungen verfehlt hatten. Beim Baumaschinenhersteller Doosan Bobcat (+3,8%) trieben ebenfalls gute Geschäftszahlen, während der Zahlenkranz von Woori Financial Group mit einem Minus von 1,9 Prozent quittiert wurde. Samsung Electronics zeigtgen sich nach Vorstellung neuer Galaxy S22 Smartphones 0,9 Prozent fester.

Für Hyundai Motor ging es um 0,3 Prozent nach oben, für Kia um 0,7 Prozent nach unten, nachdem die beiden Autobauer in den USA und Kanada rund eine halbe Million Autos in die Werkstätten zurückgerufen hatten - wegen Brandgefahr als Folge einer Fehlfunktion im Antiblockiersystem.

NAB mit starken Zahlen

In Sydney stützten die weiter zulegenden schwer gewichteten Bankenaktien den Leitindex. National Australia Bank (NAB) verteuerten sich um 4,5 Prozent nach einem im ersten Quartal um 9,1 Prozent gestiegenen Gewinn. ANZ, Westpac und Commonwealth Bank verbesserten sich um bis zu 1,2 Prozent.

An den chinesischen Börsen standen Kohleaktien im Fokus. China Coal Energy stiegen um 2,9 und China Shenhua Energy um 3,8 Prozent. Die Wirtschaftsplaner in Peking hatten sich am Vortag getroffen, um stabilisierende Maßnahmen zu beraten angesichts seit Jahresbeginn um über 25 Prozent nach oben geschossener Preise für thermische Kohle.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.288,50 +0,3% -2,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.696,08 +0,4% -4,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.771,93 +0,1% -6,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.485,91 +0,2% -4,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.831,83 +0,0% +6,0% 09:00

Taiex (Taiwan) 18.338,05 +1,0% +0,7% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.421,79 +0,1% +8,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.566,66 +1,0% -1,0% 10:00

BSE (Mumbai) 58.933,09 +0,8% +1,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:38 % YTD

EUR/USD 1,1423 +0,0% 1,1421 1,1409 +0,5%

EUR/JPY 132,12 +0,1% 131,99 131,77 +1,0%

EUR/GBP 0,8436 -0,0% 0,8438 0,8423 +0,4%

GBP/USD 1,3540 +0,0% 1,3535 1,3546 +0,1%

USD/JPY 115,65 +0,1% 115,55 115,48 +0,5%

USD/KRW 1.195,00 +0,1% 1.194,19 1.196,73 +0,5%

USD/CNY 6,3542 -0,1% 6,3627 6,3627 -0,0%

USD/CNH 6,3580 -0,1% 6,3631 6,3672 +0,1%

USD/HKD 7,7937 +0,0% 7,7914 7,7929 -0,0%

AUD/USD 0,7182 +0,1% 0,7179 0,7148 -1,1%

NZD/USD 0,6688 +0,1% 0,6681 0,6648 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 44.020,53 -1,3% 44.600,26 43.513,93 -4,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,40 89,66 -0,3% -0,26 +19,4%

Brent/ICE 91,18 91,55 -0,4% -0,37 +18,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.834,96 1.833,40 +0,1% +1,56 +0,3%

Silber (Spot) 23,39 23,35 +0,1% +0,04 +0,3%

Platin (Spot) 1.038,78 1.038,15 +0,1% +0,63 +7,0%

Kupfer-Future 4,64 4,60 +0,8% +0,04 +3,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2022 02:39 ET (07:39 GMT)