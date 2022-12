MÄRKTE ASIEN/Anleger verhalten optimistisch vor US-Inflationsdaten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den an den Vortagen überwiegenden Verlusten dominieren am Freitag in Ostasien leichte Gewinne. Damit steuern die regionalen Handelsplätze auf den sechsten Wochengewinn in Folge zu. Die US-Börsen hatten am Vorabend das erste Tagesplus im November eingefahren. Die Anleger dort zeigten sich recht positiv gestimmt im Vorfeld der mit einiger Spannung erwarteten US-Erzeugerpreise für November am Nachmittag, bei denen ein leichter Anstieg auf Monatssicht erwartet wird. Die Daten dürften die Spekulationen über den künftigen Zinspfad der US-Notenbank wieder anheizen.

In China, wo die Zentralbank anders als die US-Notenbank einen konjunkturstützenden Kurs fährt, sind die Verbraucherpreise im November auf Jahressicht einen Tick stärker gestiegen als erwartet, binnen Monatsfrist aber gesunken. Bei den Erzeugerpreisen fiel die Jahresrate deutlich negativ aus, wenngleich Analysten einen noch deutlicheren Rückgang erwartet hatten. Die Daten zeigen nach Ansicht von Volkswirten die trübe Verfassung der chinesischen Konjunktur. Insofern dürften Zinserhöhungen in China weiter nicht auf der Agenda stehen.

HSI wieder vorn

Der Schanghai-Composite pendelt zwischen leichten Auf- und Abschlägen, der HSI in Hongkong legt erneut überproportional zu und gewinnt 1,6 Prozent. Damit baut er seine Vortagesrally aus.

Getrieben von der Hoffnung auf weitere Lockerungen der noch immer strengen Corona-Maßnahmen ziehen Technologie- und Immobilienwerte an. Eine Abkehr der Null-Covid-Politik verleihe der Wirtschaft einen Schub und stütze den Aktienmarkt, heißt es. Sunshine Insurance fallen zu ihrem Börsendebüt um 1,5 Prozent. Auch im chinesischen Kernland zählen Immobilientitel zu den festeren - getrieben von der Hoffnung auf weitere Hilfen für den angeschlagenen Sektor.

Der japanische Nikkei-225 gewinnt 1,3 Prozent auf 27.934 Punkte - gestützt von den weiter gesunkenen Erdölpreisen, wie es heißt. Der Kospi in Südkorea zieht um 0,4 Prozent an. Technologie- und Internetpapiere folgen dort ihren US-Pendants nach oben. Gebremst wird die Stimmung aber von schwachen Daten zur Leistungsbilanz des Landes, die für Oktober nur noch ein kleines Plus aufwies. Diese dürfte bis zum ersten Halbjahr 2023 unter Druck bleiben, weil unter anderem die Exporte zurückgingen, mahnt Barclays-Volkswirt Bum Ki Son.

In Australien hat der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent geschlossen - gestützt von Rohstoffwerten. Deren Index gewann 1,9 Prozent - BHP, Fortescue und Rio Tinto legten bis zu 2,9 Prozent zu. Hier trieben Hoffnungen auf weitere Lockerungen in China, einem wichtigen Abnehmerland australischer Rohstoffe.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.213,20 +0,5% -3,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.931,34 +1,3% -4,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.381,50 +0,4% -20,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.196,64 -0,0% -12,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.764,59 +1,6% -19,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.239,79 +0,1% +3,2% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.470,98 +0,3% -6,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0580 +0,2% 1,0557 1,0517 -7,0%

EUR/JPY 143,88 -0,3% 144,26 143,92 +9,9%

EUR/GBP 0,8627 -0,0% 0,8628 0,8623 +2,7%

GBP/USD 1,2263 +0,2% 1,2236 1,2195 -9,4%

USD/JPY 136,01 -0,5% 136,65 136,87 +18,2%

USD/KRW 1.300,40 -1,3% 1.316,87 1.319,34 +9,4%

USD/CNY 6,9580 -0,1% 6,9674 6,9748 +9,5%

USD/CNH 6,9534 -0,1% 6,9627 6,9688 +9,4%

USD/HKD 7,7903 +0,1% 7,7850 7,7868 -0,1%

AUD/USD 0,6788 +0,3% 0,6769 0,6723 -6,5%

NZD/USD 0,6405 +0,5% 0,6375 0,6358 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 17.210,46 +0,1% 17.199,77 16.823,61 -62,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,07 71,46 +0,9% +0,61 +4,0%

Brent/ICE 76,77 76,15 +0,8% +0,62 +6,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.797,03 1.789,05 +0,4% +7,98 -1,8%

Silber (Spot) 23,28 23,07 +0,9% +0,21 -0,2%

Platin (Spot) 1.016,40 1.009,25 +0,7% +7,15 +4,7%

Kupfer-Future 3,90 3,88 +0,5% +0,02 -11,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

