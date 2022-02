MÄRKTE ASIEN/Aufwärts dank freundlicher US-Vorgaben

TOKIO/SYDNEY (Dow Jones)--Mit deutlichen Kursgewinnen zeigen sich zur Wochenmitte die Börsen in Japan und Australien. Unterstützung kommt erneut von der Wall Street, wo die großen Indizes am Dienstag weiter zulegten. In Hongkong, China, Taiwan, Südkorea, Singapur und Kuala Lumpur sind dagegen die Aktienmärkte wegen der Feiertage rund um das Mondneujahr noch geschlossen.

An der Tokioter Börse rückt der Nikkei-225-Index um 1,2 Prozent vor. Gesucht sind dort Aktien des Elektroniksektors, aber auch von Fluggesellschaften. Letztere werden von der Hoffnung auf eine baldige Lockerung der pandemiebedingten Reisebeschränkungen und eine Besserung der Ertragslage nach oben getragen. ANA Holdings verbessern sich um 6 Prozent, nachdem die Gesellschaft für ihr drittes Geschäftsquartal einen operativen Gewinn ausgewiesen hat.

Überraschend starke Zahlen hat im Finanzsektor Nomura Holdings vorgelegt. Das verhilft der Aktie zu einem Plus von 6,8 Prozent. Keyence, ein Hersteller von Komponenten für Automatisierungstechnik, hat mit seinen Zahlen ebenfalls positiv überrascht; die Aktie legt um 5,7 Prozent zu.

Aussicht auf RBA-Zinserhöhung stützt australische Finanzwerte

In Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel 1,2 Prozent höher. Überdurchschnittlich hohe Kursgewinne verzeichneten Aktien des Rohstoffsektors, der um 2,0 Prozent stieg. BHP, Rio Tinto und Fortescue gewannen zwischen 1,6 und 3,7 Prozent. Für den Finanzsektor ging es um gut 1 Prozent aufwärts, nachdem der Gouverneur der australischen Notenbank (RBA), Philip Lowe, die Möglichkeit einer Zinserhöhung im laufenden Jahr signalisiert hat.

Etwas fester zeigen sich im asiatischen Handel die Ölpreise. Etwas Unterstützung kommt von den Lagerbestandsdaten des US-Branchenverbands API vom späten Dienstag. Demnach sind die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche wider Erwarten zurückgegangen. Die Benzinbestände erhöhten sich allerdings überraschend deutlich. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration im weitere Tagesverlauf. Daneben rückt die virtuelle Opec+-Konferenz in den Fokus, die ebenfalls am heutigen Mittwoch stattfinden soll.

Nachdem die Ölpreise in den zurückliegenden Wochen kräftig gestiegen sind, halten es einige Beobachter für möglich, dass die in der Gruppe zusammengeschlossenen Ölförderländer ihre Fördermengen etwas stärker erhöhen als bislang geplant.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.087,70 +1,2% -4,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.547,64 +1,7% -6,2% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag 07:00

Schanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 09:00

Taiex (Taiwan) Feiertag 06:30

Straits-Times (Sing.) Feiertag 10:00

KLCI (Malaysia) Feiertag 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1276 +0,0% 1,1271 1,1244 -0,8%

EUR/JPY 129,40 +0,1% 129,27 129,26 -1,1%

EUR/GBP 0,8337 +0,0% 0,8334 0,8346 -0,8%

GBP/USD 1,3525 -0,0% 1,3526 1,3471 -0,1%

USD/JPY 114,76 +0,1% 114,69 114,96 -0,3%

USD/KRW 1.203,39 +0,1% 1.202,48 1.204,42 +1,2%

USD/CNH 6,3704 +0,0% 6,3703 6,3663 +0,3%

USD/HKD 7,7945 +0,0% 7,7940 7,7963 -0,0%

AUD/USD 0,7138 +0,1% 0,7129 0,7075 -1,7%

NZD/USD 0,6636 -0,0% 0,6636 0,6596 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 38.363,94 -0,9% 38.715,04 38.412,52 -17,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,52 88,20 +0,4% 0,32 +18,2%

Brent/ICE 89,51 89,16 +0,4% 0,35 +15,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.798,77 1.801,09 -0,1% -2,32 -1,7%

Silber (Spot) 22,70 22,65 +0,2% +0,05 -2,6%

Platin (Spot) 1.031,50 1.030,45 +0,1% +1,05 +6,3%

Kupfer-Future 4,44 4,43 +0,1% +0,01 -0,5%

