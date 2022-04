MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog sehr fester US-Börsen - Rally in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte schließen sich am Freitag der positiven Vorgabe der Wall Street an, wobei die Aufschläge aber deutlich moderater ausfallen. Für einen weiteren positiven Impuls sorgen die nachbörslich bekanntgewordenen Quartalszahlen von Apple, die besser ausgefallen sind als erwartet.

Ausreißer nach oben ist die Börse in Hongkong mit einem Plus von 2 Prozent nach einem zunächst verhaltenen Start. Antreiber sind starke Gewinne bei Technikwerten. Der entsprechende Subindex macht einen Satz um über 5 Prozent nach oben. Schon in den USA hatten die techniklastigen Nasdaq-Indizes klar am stärksten zugelegt, befeuert von einigen gut ausgefallenen Geschäftszahlen aus dem Techniksektor. Alibaba machen einen Satz um über 9 Prozent nach oben, Meituan und Tencent verteuern sich je um rund 8 Prozent.

In Schanghai geht es um 0,4 Prozent nach oben. Sowohl in Hongkong wie in Schanghai wird am Montag wegen Feiertagen nicht gehandelt, in Schanghai erst wieder am Donnerstag kommender Woche. Wegen der in China herrschenden strengen Corona-Lockdowns rechnen chinesische Behörden an den Feiertagen mit 62 Prozent weniger Reiseverkehr als im Vorjahr.

In Seoul und in Sydney geht etwas stärker um bis zu 0,8 Prozent aufwärts. In Tokio wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

In Seoul sprechen Teilnehmer auch von Schnäppchenkäufen, zumal jüngst vereinzelt relativ gute Unternehmensergebnisse nur geringe Kursbewegungen ausgelöst hätten. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics gewinnt 2,8 Prozent. SK Hynix steigen um 2,3 und LG Energy Solution nach fünf Tagen in Folge mit Einbußen um 1,3 Prozent.

In Hongkong gewinnen CNOOC 3,5 Prozent nach stark ausgefallenen Quartalszahlen des Ölunternehmens.

In Sydney verbessern sich Origin Energy 2,2 Prozent. Das Unternehmen hat einen Anstieg der Umsätze im Gasgeschäft in seinem dritten Quartal um 15 Prozent berichtet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.407,40 +0,7% -0,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.688,47 +0,8% -9,7% 08:00

Schanghai-Comp. 2.986,54 +0,4% -18,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.686,30 +2,0% -14,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.362,26 +0,8% +6,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.600,09 +0,2% +1,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,0515 +0,1% 1,0499 1,0543 -7,5%

EUR/JPY 137,28 -0,1% 137,39 137,42 +4,9%

EUR/GBP 0,8419 -0,1% 0,8427 0,8392 +0,2%

GBP/USD 1,2489 +0,2% 1,2459 1,2563 -7,7%

USD/JPY 130,56 -0,2% 130,86 130,35 +13,4%

USD/KRW 1.266,95 -0,4% 1.272,35 1.269,86 +6,6%

USD/CNY 6,6361 +0,2% 6,6260 6,5975 +4,4%

USD/CNH 6,6724 +0,2% 6,6583 6,6278 +5,0%

USD/HKD 7,8475 +0,0% 7,8469 7,8461 +0,7%

AUD/USD 0,7136 +0,5% 0,7101 0,7155 -1,7%

NZD/USD 0,6504 +0,2% 0,6490 0,6533 -4,7%

Bitcoin

BTC/USD 39.488,02 -0,9% 39.837,17 39.472,81 -14,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 105,82 105,36 +0,4% 0,46 +44,2%

Brent/ICE 108,44 107,59 +0,8% 0,85 +37,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.903,90 1.894,44 +0,5% +9,46 +4,1%

Silber (Spot) 23,27 23,15 +0,5% +0,12 -0,2%

Platin (Spot) 928,25 922,98 +0,6% +5,28 -4,4%

Kupfer-Future 4,41 4,41 -0,1% -0,01 -1,0%

===

