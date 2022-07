MÄRKTE ASIEN/Aufwärts - Tokio behauptet

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite. Lediglich Tokio hängt zurück, dort liegt der Nikkei-Index fast unverändert bei 27.694 Punkten. In Hongkong geht es dagegen mit 1,5 Prozent am kräftigsten nach oben, Schanghai gewinnt 0,8 Prozent.

Der südkoreanische Aktienmarkt legt um 0,3 Prozent zu. Einerseits sorgt ein stärker als erwartet ausgefallenes BIP-Wachstum für Zuversicht, andererseits befürchten Marktteilnehmer, dass das der südkoreanischen Notenbank Spielraum lasse, konsequent mit ihrem eingeleiteten Straffungskurs zur Eindämmung der Inflation fortzufahren. Die Landeswährung Won zieht darauf leicht an.

Hauptthema an den Märkten ist weiter die US-Notenbanksitzung am Mittwoch. Nach zuletzt schwächeren Konjunktursignalen aus den USA wird allgemein mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet, die auch als eingepreist gelten dürfte, nachdem jüngst noch 100 Basispunkte als Szenario herumgereicht worden sind.

Politbüro- und Präsidententreffen im Fokus

In China sind die Blicke daneben hoffnungsvoll auf das bevorstehende Treffen des Politbüros, des zentralen politischen Machtorgans, gerichtet, sowie ein anberaumtes Gespräch zwischen Chinas Präsident Xi und seinem US-Pendant Biden im späteren Wochenverlauf. Dabei dürfte es auch um gegenseitige Strafzölle gehen und zwar mutmaßlich um Lockerungen angesichts der sich eintrübenden Wirtschaftsaussichten.

Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für Alibaba um rund 4 Prozent nach oben. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen will nun eine vorrangige Aktiennotierung in Hongkong verfolgen. In Tokio gehen Anleger bei Canon im unmittelbaren Vorfeld des Quartalsausweises vorsichtig vor, der Kurs gibt gut 1 Prozent ab.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.813,80 +0,4% -8,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.693,87 -0,0% -3,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.409,71 +0,3% -19,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.276,71 +0,8% -10,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.868,29 +1,5% -11,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.181,97 +0,0% +1,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.462,23 -0,5% -6,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Montag 09:17 % YTD

EUR/USD 1,0228 +0,1% 1,0221 1,0194 -10,1%

EUR/JPY 139,58 -0,1% 139,68 139,07 +6,6%

EUR/GBP 0,8476 -0,1% 0,8485 0,8507 +0,9%

GBP/USD 1,2067 +0,2% 1,2048 1,1980 -10,8%

USD/JPY 136,47 -0,1% 136,66 136,36 +18,6%

USD/KRW 1.308,75 -0,2% 1.310,88 1.312,91 +10,1%

USD/CNY 6,7529 +0,0% 6,7510 6,7542 +6,2%

USD/CNH 6,7561 +0,0% 6,7532 6,7578 +6,3%

USD/HKD 7,8489 -0,0% 7,8492 7,8490 +0,7%

AUD/USD 0,6960 +0,1% 0,6957 0,6921 -4,1%

NZD/USD 0,6264 +0,0% 0,6262 0,6241 -8,2%

Bitcoin

BTC/USD 21.182,76 -3,8% 22.029,61 21.964,56 -54,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 98,11 96,70 +1,5% 1,41 +37,1%

Brent/ICE 106,69 105,15 +1,5% 1,54 +42,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.722,65 1.719,69 +0,2% +2,96 -5,8%

Silber (Spot) 18,52 18,44 +0,5% +0,08 -20,5%

Platin (Spot) 888,61 882,67 +0,7% +5,94 -8,4%

Kupfer-Future 3,43 3,35 +2,4% +0,08 -22,7%

YTD zu Vortagsschluss

===

