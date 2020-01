MÄRKTE ASIEN/Beruhigung nach wechselhafter Woche

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Anleger an den ostasiatischen Aktienmärkten scheinen am Freitag etwas durchzuschnaufen nach dem wechselhaften Wochenverlauf vor dem Hintergrund der US-iranischen Spannungen. Insgesamt ist die Stimmung dank der jüngsten Entspannung zwischen den beiden Staaten aber weiter positiv. Dazu tragen auch positive US-Vorgaben bei. Außerdem sorgt für Zuversicht, dass die USA und China in der kommenden Woche ihren sogenannten Phase-1-Deal zur Eindämmung des Handelsstreits unterzeichnen wollen.

Lediglich in Schanghai liegt das Börsenbarometer leicht im Minus, ansonsten geht es weiter nach oben mit den Kursen, wenn auch zumeist eher moderat. Der Nikkei-Index in Tokio legt um 0,3 Prozent zu auf 23.813 Punkte, in Seoul geht es um ein halbes Prozent voran und Hongkong tendiert kaum verändert. In Sydney ging der S&P/ASX-200 mit einem kräftigeren Plus von knapp 0,9 Prozent aus der Woche und damit auf Allzeithoch.

Unter den Einzelwerten gewinnen FamilyMart in Tokio unmittelbar vor der Vorlage eines Zwischenberichts 2,2 Prozent. Fast Retailing leiden dagegen unter einer Ausblicksenkung und büßen 2,7 Prozent ein. Sony liegen nach einem positiven Kommentar der Analysten von Jefferies 0,8 Prozent höher.

Wenig tut sich beim Öl und beim Gold . Dort tendieren die Preise nach einer volatilen Woche seitwärts.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.931,40 +0,83% +3,70% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.838,90 +0,42% -1,91% 07:00

Kospi (Seoul) 2.197,32 +0,50% +2,14% 07:00

Schanghai-Comp. 3.086,27 -0,28% +1,18% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.577,53 +0,06% -0,48% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.252,30 +0,15% +0,78% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.591,90 -0,24% +0,02% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1109 +0,0% 1,1106 1,1107 -1,0%

EUR/JPY 121,69 +0,1% 121,57 121,48 -0,2%

EUR/GBP 0,8495 -0,0% 0,8499 0,8482 +0,4%

GBP/USD 1,3076 +0,1% 1,3069 1,3097 -1,3%

USD/JPY 109,55 +0,1% 109,47 109,36 +0,8%

USD/KRW 1160,61 +0,2% 1158,85 1160,29 +0,5%

USD/CNY 6,9318 -0,2% 6,9318 6,9314 -0,5%

USD/CNH 6,9279 +0,0% 6,9249 6,9285 -0,5%

USD/HKD 7,7656 -0,0% 7,7679 7,7726 -0,3%

AUD/USD 0,6874 +0,3% 0,6854 0,6871 -1,9%

NZD/USD 0,6616 +0,1% 0,6610 0,6637 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 7.768,76 -0,4% 7.797,01 7.945,01 +7,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,39 59,56 -0,3% -0,17 -2,7%

Brent/ICE 65,14 65,37 -0,4% -0,23 -1,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.547,69 1.553,50 -0,4% -5,81 +2,0%

Silber (Spot) 17,88 17,90 -0,1% -0,02 +0,2%

Platin (Spot) 965,85 968,50 -0,3% -2,65 +0,1%

Kupfer-Future 2,80 2,80 +0,0% +0,00 +0,2%

