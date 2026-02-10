MÄRKTE ASIEN/Börse Tokio nach Takaichi-Wahlsieg weiter im Höhenrausch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils massiven Kursgewinnen zum Start in die Woche ist es am Dienstag an den meisten Börsen in Ostasien noch etwas weiter nach oben gegangen. In der Breite sorgte die freundliche Tendenz an der Wall Street vom Vortag für Rückenwind.

Klarer Favorit war die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 nach dem erdrutschartigen Wahlsieg der Regierungspartei LDP am Wochenende erneut stark zulegte. Er stieg nach dem knapp 4-prozentigen Vortagesplus um weitere 2,3 Prozent auf 57.651 Punkte und erreichte erneut ein vorher nie gesehenes Niveau.

Marktteilnehmer in Tokio sprechen vom "Takaichi-Trade" die Rede. Die als unternehmensfreundlich und sehr populär geltende Ministerpräsidentin Sanae Takaichi dürfte auf höhere Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik zur Ankurbelung der Konjunktur setzen, so die Spekulation der Börsianer. Dass dies problematisch für die bereits hohe Staatsverschuldung werden könnte, bremste die Stimmung erneut nicht und belastete - anders als am Vortag - auch nicht die Anleihekurse. Dort sanken die Renditen sogar etwas.

Auch der festere Yen tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Der Dollar gab weiter nach auf 155,38 Yen, nachdem es regierungsseitig am Vortag eine verbale Intervention zugunsten des Yen gegeben hatte.

In Seoul legte der Kospi nach dem Kurssprung am Vortag nur noch um 0,1 Prozent weiter zu, nachdem im späten Handel noch Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Der HSI in Hongkong legte dagegen um weitere 0,5 Prozent zu. Auf dem chinesischen Kernland tendierte der Shanghai-Composite gut behauptet. In Sydney schloss das Marktbarometer fast unverändert, nachdem es am Vortag um fast 2 Prozent nach oben gegangen war.

Zu den Favoriten galten weiter Aktien aus dem Technologiesegment, nachdem sich in den USA vielfach Papiere von Unternehmen mit KI-Fantasie erholt hatten, unter anderem gestützt von guten Quartalszahlen von Palantir. Dazu wartete in Taiwan nach dem dortigen Handelsende mit der TSMC der größte Chip-Auftragsfertiger mit starken Erstquartalszahlen auf.

In Tokio gewannen Softbank 10,7 Prozent, in Hongkong stieg der Kurs des Halbleiterherstellers SMIC um weitere 1,8 Prozent. In Seoul wurden bei Samsung Electronics und SK Hynix dagegen Gewinne eingestrichen. Deren Kurse gaben um bis 1,2 Prozent nach.

Kräftige Kursgewinne verzeichneten dagegen einige japanische Autotitel, die am Vortag noch gegen den sehr festen Markt deutlich nachgegeben hatten. Mazda schossen um 12 Prozent nach oben, nachdem der Autobauer während des Handels Neunmonatszahlen präsentiert hatte. Nissan verteuerten sich um 1,5 Prozent. Honda verbesserten sich um 2,1 Prozent im unmittelbaren Vorfeld der nach Handelsende anstehenden Geschäftszahlenvorlage.

In Sydney machten Sims 2,4 Prozent gut, nachdem der Metallrecycler mitgeteilt hat, seine Aktivitäten in Houston zu konsolidieren, sein Mayo Shell Property zu verkaufen und Vermögenswerte von Tri Coastal Trading zu erwerben. Dazu haben die Analysten der UBS die Aktie nun zum Kauf empfohlen.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.867,40 -0,0% -0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 57.650,54 +2,3% +7,8% 07:00

Kospi (Seoul) 5.301,69 +0,1% +25,8% 07:30

Shanghai-Comp. 4.128,37 +0,1% +2,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.155,81 +0,5% +3,6% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:09 % YTD

EUR/USD 1,1910 -0,0 1,1914 1,1852 +0,6%

EUR/JPY 185,00 -0,4 185,71 185,54 +1,0%

EUR/GBP 0,8707 0,1 0,8700 0,8708 -0,4%

GBP/USD 1,3678 -0,1 1,3698 1,3610 +1,0%

USD/JPY 155,32 -0,3 155,86 156,55 +0,4%

USD/KRW 1.459,79 0,0 1.459,54 1.461,26 +1,6%

USD/CNY 6,9396 0,0 6,9387 6,9473 -1,1%

USD/CNH 6,9091 -0,1 6,9162 6,9260 -0,7%

USD/HKD 7,8176 0,0 7,8152 7,8165 +0,4%

AUD/USD 0,7072 -0,2 0,7090 0,7039 +5,2%

NZD/USD 0,6042 -0,2 0,6053 0,6026 +4,4%

BTC/USD 68.971,20 -2,0 70.357,00 70.609,00 -19,9%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,22 64,20 +0,0% +0,02 +11,8%

Brent/ICE 69,15 69,04 +0,2% +0,11 +11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.030,13 5.059,06 -0,6% -28,92 +14,9%

Silber 81,65 83,326 -2,0% -1,67 +9,3%

Platin 1.754,07 1.782,44 -1,6% -28,37 +0,9%

Kupfer 5,90 5,96 -1,1% -0,07 +3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

