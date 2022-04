MÄRKTE ASIEN/Börsen auf moderatem Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach den teils massiven Einbußen zum Wochenstart kommt es am Dienstag an den ostasiatischen Börsen zu einer moderaten Erholungsbewegung. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo die Indizes nach anfänglichen Verlusten noch den Dreh deutlicher ins Plus geschafft hatten. Auch die Ölpreise zeigen sich etwas erholt.

An der allgemeinen Nachrichtenlage hat sich kaum etwas geändert, allerdings sanken in den USA die Anleiherenditen nach ihrem jüngsten Anstieg etwas deutlicher, was der Stimmung für Aktien zuträglich ist.

Der japanische Nikkei-Index macht 0,7 Prozent gut auf 26.785 Punkte, der südkoreanische Kospi 0,6 Prozent. Hier hilft ein etwas stärker als gedacht ausgefallenes Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. In Schanghai, wo es am Vortag um über 5 Prozent steil abwärts gegangen war, legt das Marktbarometer um knapp 1 Prozent zu, in Hongkong fällt die Erholung mit 1,8 Prozent am stärksten aus, angeführt von noch deutlicheren Gewinnen bei Technikaktien. In Sydney (-1,9%) gibt es dagegen Nachholbedarf nach unten, nachdem dort am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde.

Für etwas Zuversicht in China sorgt, dass die chinesische Notenbank die Mindestreserveanforderung für Deviseneinlagen leicht gesenkt hat. Damit soll die Liquidität des Bankensystems erhöht werden. Am Devisenmarkt hat der Yuan darauf seine Abwärtstendenz zunächst zumindest gestoppt, er kann sich zum Dollar minimal erholen.

Börsianer sprechen zunächst aber von kaum mehr als einer technischen Gegenbewegung und Schnäppchenkäufen, auch weil in China weitere Lockdowns drohen im Zuge der dort weiter verfolgten Null-Covid-Strategie. Nachdem für die Hauptstadt Peking Massentests angekündigt wurden, geht die Sorge um, dass es auch wie in anderen Metropolen wie Schanghai zu Lockdown- und Quarantäne-Maßnahmen kommen könnte, die die wirtschaftliche Aktivität empfindlich dämpfen - mit negativen Folgen auch für die globale Wirtschaft.

Hyundai Motor nach starken Zahlen sehr fest

Unter den Einzelwerten in Seoul verbessern sich SK Bioscience um 1,1 Prozent nach positiven Resultaten eines Covid-19-Impfstoffs. Für die Biosimilar-Aktie Celltrion geht es um fast 8 Prozent nach oben. Hyundai Motor steigen um 3,6 Prozent. Der Autohersteller hat im ersten Quartal die Erwartungen von Analysten klar übertroffen.

In Tokio gewinnen Fujitsu 2,1 Prozent getrieben von der Nachricht, möglicherweise einen Anteil an einer Tochter zu verkaufen. Für Sumitomo Metal Mining geht es dagegen um 6,0 Prozent nach unten nach der Beendigung einer Machbarkeitsstudie für eine Nickel Raffinerie in Indonesien.

