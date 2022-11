MÄRKTE ASIEN/Börsen drehen leicht nach unten ab

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen haben am Freitag moderate Abgaben das Bild geprägt. Einmal mehr blieb die Volatilität an den chinesischen Börsen höher als an den übrigen Aktienmärkten der Region. Ein positiver Analystenkommentar von Goldman Sachs hatte die Börse in Hongkong zunächst gestützt, doch drehte der HSI (-0,3%) dann in Minus. Der Schanghai-Composite baute seine Verluste bis zum Handelende auf 0,6 Prozent aus.

Die aktuell hohen Neuinfektionen und Corona-Ausbrüche stellten einen Test der noch immer strikten Abwehrmaßnahmen in China dar, hieß es aus dem Handel. Die Hoffnung, dass die Behörden auch aufgrund von Widerständen in der Bevölkerung etwas besonnener reagierten, habe zunächst für etwas Zuversicht gesorgt. Doch mit steigenden Infektionszahlen ließ diese Hoffnung wieder nach. "In den nächsten Wochen wird sich zeigen, inwieweit die politischen Entscheidungsträger von Chinas Covid-19-Politik überzeugt sind", so CBA-Analyst Vivek Dhar.

Alibaba stützt Technologietitel in China

Technologiewerte zeigten sich befestigt. Händler verwiesen auf die besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen von Alibaba, wenngleich der chinesische Online-Händler in seinem zweiten Geschäftsquartal einen Fehlbetrag in Milliardenhöhe verbucht hatte. Operativ lief das Geschäft aber solide. Alibaba kündigte zudem eine Aufstockung des laufenden Aktienrückkaufprogramms um 15 Milliarden Dollar an. Die Aktie gewann 2,3 Prozent. Auch die Wettbewerberpapiere von Meituan und JD.com zeigen sich sehr fest. Belastet wurde der chinesische Markt von Elektronik- und Lithiumtiteln.

In Tokio sank der Nikkei-225 um 0,1 Prozent auf 27.900 Punkte. Die Inflation auf Basis der Verbraucherpreise war in der Kernrate mit 3,6 Prozent im Oktober einen Tick höher ausgefallenen als vorausgesagt. Die Teuerung lag den siebten Monat in Folge deutlich über dem von der Notenbank ausgegebenen Inflationsziel von 2 Prozent. Eine Abkehr der ultralockeren japanischen Geldpolitik bleibe dennoch bislang nur Spekulation, hieß es. Einen Dämpfer erhielten entsprechende Hoffnungen zudem von Notenbankgouverneur Kuroda. Er machte klar, dass die Zentralbank die Konjunkturerholung weiterhin durch das Programm der geldpolitischen Lockerungen unterstützen werde. Auch der nordkoreanische Raketentest habe nicht zu Käufen animiert, hieß es. Das Geschoss ging in japanischen Gewässern nieder. In der Folge zeigten sich Reedereiwerte schwach, Nippon Yusen büßten 2,4 und Mitsui O.S.K. Lines 2,9 Prozent ein, Kawasaki Kisen Kaisha sanken um 3 Prozent.

In Südkorea präsentierte sich der Kospi 0,1 Prozent im Plus, womit der Leitindex deutlich von den Tageshochs zurückkam. Auch hier belastete die von Nordkorea abgefeuerte ballistische Rakete. Bereits am Vortag hatte ein Raketentest des nordkoreanischen Regimes gedrückt.

Der australische Leitindex S&P/ASX-200 schloss 0,2 Prozent höher und folgte seinem Pendant in Südkorea, denn auch in Australien kamen die Kurse mit dem nordkoreanischen Raketentest zurück. Gesunkene Ölpreise drückten die Sektorwerte, Woodside fielen um 0,8 Prozent. Der Bergbaukonzern BHP (+0,3%) hat sein Übernahmeangebot für die australische OZ Minerals Ltd erhöht und sich damit die Unterstützung des kleineren Konkurrenten gesichert. OZ Minerals stiegen um 4 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.151,80 +0,2% -3,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.899,77 -0,1% -3,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.444,48 +0,1% -17,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.097,24 -0,6% -14,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.985,95 -0,3% -22,8% 09:00

Taiex (Taiwan) 14.504,99 -0,2% -20,4% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.268,56 -0,5% +4,5% 10:00

BSE (Mumbai) 61.424,52 -0,5% +5,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:19h % YTD

EUR/USD 1,0346 -0,2% 1,0370 1,0396 -9,0%

EUR/JPY 145,03 -0,3% 145,39 144,53 +10,8%

EUR/GBP 0,8705 -0,3% 0,8735 0,8700 +3,6%

GBP/USD 1,1891 +0,2% 1,1865 1,1951 -12,1%

USD/JPY 140,10 -0,1% 140,29 138,99 +21,7%

USD/KRW 1.342,26 -0,1% 1.343,02 1.337,75 +12,9%

USD/CNY 7,1310 -0,4% 7,1565 7,1249 +12,2%

USD/CNH 7,1299 -0,3% 7,1499 7,1289 +12,2%

USD/HKD 7,8235 -0,0% 7,8268 7,8248 +0,4%

AUD/USD 0,6696 +0,2% 0,6685 0,6743 -7,8%

NZD/USD 0,6158 +0,6% 0,6119 0,6163 -9,8%

Bitcoin

BTC/USD 16.705,84 -0,0% 16.709,01 16.568,34 -63,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,16 81,64 +0,6% +0,52 +17,7%

Brent/ICE 90,15 89,78 +0,4% +0,37 +22,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 114,10 112,56 +1,4% +1,54 +76,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.763,41 1.758,85 +0,3% +4,56 -3,6%

Silber (Spot) 21,12 21,03 +0,5% +0,10 -9,4%

Platin (Spot) 983,90 987,18 -0,3% -3,28 +1,4%

Kupfer-Future 3,69 3,69 -0,1% -0,00 -16,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

