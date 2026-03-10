Japan Airlines Aktie

WKN DE: 855181 / ISIN: JP3705200008

10.03.2026 06:43:41

MÄRKTE ASIEN/Börsen erholen sich dank fallender Ölpreise

DOW JONES--Fallende Ölpreise verhelfen am Dienstag den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zu einer Erholung. Am Montag waren die Börsen der Region teils regelrecht eingebrochen, nachdem die Ölpreise in der Spitze um bis zu 30 Prozent nach oben geschossen waren, was Konjunktur- und Inflationssorgen schürte. Allerdings sagte US-Präsident Donald Trump im späteren Tagesverlauf, dass der Krieg im Iran "sehr bald" beendet sein könnte, denn die militärische Operation schreite rascher voran als geplant. Auch konzentrierten sich die USA darauf, dass die Welt weiter mit Energie und Öl versorgt werde. Das sorgte für einen Stimmungswechsel.

Zweifel an der Ölversorgung waren am Montag im Verlauf des Tages bereits von den Finanzministern der G7 gelindert worden. Sie hatten Bereitschaft signalisiert, die strategischen Ölreserven anzugreifen, um die Versorgung zu sichern. Aktuell ermäßigt sich der Brent-Ölpreis um 6 Prozent auf 92,98 Dollar je Barrel, nachdem er zu Wochenbeginn erstmals seit 2022 auf über 100 Dollar gestiegen war und im Hoch sogar fast 120 Dollar erreicht hatte.

An der Börse in Seoul legt der Kospi um 4,6 Prozent zu; er hatte am Montag 6 Prozent eingebüßt. In Tokio steigt der Topix um 2,1 Prozent. An den chinesischen Börsen fallen die Gewinne geringer aus, sie hatten sich am Vortag allerdings auch deutlich besser gehalten. In Shanghai gewinnt der Composite-Index 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index notiert in Hongkong 1,7 Prozent höher.

Gesucht sind Aktien aus Branchen, die besonders unter steigenden Ölpreisen leiden, darunter Fluggesellschaften. Cathay Pacific verteuern sich in Hongkong um 4,4 Prozent und Japan Airlines in Tokio um 2,1 Prozent. Korean Air Lines springen in Seoul um 8,3 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.692,60 +1,1 -0,2 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.846,25 +2,1 7,0 07:00

Kospi (Seoul) 5.495,18 +4,6 30,4 07:30

Hang-Seng (Hongk.) 25.842,34 +1,7 0,8 09:00

Shanghai-Comp. 4.111,62 +0,4 3,6 08:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1617 -0,2 1,1636 1,1559 -1,1

EUR/JPY 183,17 -0,1 183,43 183,20 -0,5

EUR/GBP 0,8648 -0,1 0,8656 0,8666 -0,8

USD/JPY 157,64 0,0 157,64 158,46 0,6

USD/KRW 1.472,80 +0,8 1.461,31 1.491,52 2,2

USD/CNY 6,8850 -0,3 6,9066 6,9131 -1,6

USD/CNH 6,8883 +0,1 6,8850 6,9185 -1,3

USD/HKD 7,8230 +0,0 7,8207 7,8151 0,5

AUD/USD 0,7061 -0,2 0,7073 0,7004 5,8

NZD/USD 0,5912 -0,3 0,5932 0,5887 2,7

BTC/USD 70.054,82 +1,5 69.000,47 67.366,78 -20,1

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,69 -6,4 -6,08 94,77

Brent/ICE 92,98 -6,0 -5,98 98,96

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.171,38 +0,7 34,47 5.136,91

Silber 88,61 +1,8 1,60 87,01

Platin 2.191,77 +0,4 9,63 2.182,14

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)

Nachrichten zu Japan Airlines Co Ltd

Analysen zu Japan Airlines Co Ltd

Aktien in diesem Artikel

Japan Airlines Co Ltd 14,50 -1,36% Japan Airlines Co Ltd

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

