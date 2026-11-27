Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag auf breiter Front auf Erholungskurs. Sie folgen laut Marktteilnehmern den Futures auf die US-Aktienindizes, die auf eine sehr feste Eröffnung an der Wall Street hindeuten, wenn dort später am Tag der Handel nach der Thanksgiving-Feiertagspause am Donnerstag wieder aufgenommen wird. Die Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) stabilisiere sich weiter, heißt es dazu. Die Unsicherheit über Umfang und Rentabilität der KI-Investitionen schwele gleichwohl weiter.

Angeführt wird die Aufwärtsbewegung denn auch von Chipaktien. Marktteilnehmer sprechen außerdem von nachlassenden Sorgen über die US-Handelspolitik.

Die technologielastige Börse in Seoul macht einen Satz um 4,0 Prozent nach oben. Der Topix in Tokio legt um 1,9 Prozent zu. Kräftig nach oben um 2,3 Prozent geht es auch in Shanghai, während der HSI in Hongkong um 0,9 Prozent steigt. Der S&P/ASX-200 in Sydney gewinnt 0,8 Prozent.

In Tokio bremst auch nicht, dass sich die Kerninflation im November auf 2,9 nach 2,6 Prozent im Oktober beschleunigte und zum dritten Mal in Folge über dem Inflationsziel der Bank of Japan von 2 Prozent lag. Dies verstärkt allerdings lediglich ohnehin schon sehr hohe Erwartungen einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan am 18. Dezember. Die südkoreanische Zentralbank hatte ihren Leitzins am Donnerstag um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent angehoben und zugleich ihre Wachstumsprognose für 2027 auf 4,1 Prozent erhöht.

Unter den Halbleiteraktien geht es in Seoul für SK Hynix um 4,7 und für Samsung Electronics um weitere 4,3 Prozent nach oben. Taiwan Semiconductor Manufacturing legen in Taipeh um 0,9 Prozent zu. In Tokio verteuern sich Kioxia nach dem zweistelligen Plus am Vortag um weitere 7,1 Prozent. Advantest ziehen um weitere 6,2 Prozent an, die Aktie des Technologieinvestors Softbank steigt um 3,5 Prozent.

In Hongkong schnellen SMIC sogar um 12,5 Prozent nach oben, Hua Hong Grace um 17,1 Prozent. Die Aktien der beiden chinesischen Chiphersteller profitieren von der Erwartung, dass die verschärften US-Exportbeschränkungen für KI-Chips die Nachfrage nach heimischer Halbleiterfertigung in China zusätzlich ankurbeln wird. Mittlerweile soll außerdem seine Fertigungspartner angewiesen haben, vorerst keine Server mit Nvidia-Chips mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Hintergrund sind die Bemühungen Washingtons, den Zugang Chinas zu den KI-Chips des Konzerns zu begrenzen.

Japan Tobacco gewinnen 3,9 Prozent nach einem Blomberg-Bericht, wonach die Japaner erwägen sollen, sich gemeinsam mit einem Partner an einem möglichen Übernahmeangebot für den britischen Tabakkonzern Imperial Brands zu beteiligen.

In Sydney macht die Aktie von Wisetech Global einen Sprung um in Australien um 15,1 Prozent. Das Management des Softwareunternehmens hat sich zuversichtlich gezeigt, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erfüllen.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.833,60 +0,8 +1,4 06:00

Topix 500 (Tokio) 2.986,22 +1,9 +12,3 07:30

Kospi (Seoul) 4.901,30 +4,0 +16,3 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.416,44 +0,9 -12,5 09:00

Shanghai-Composite 3.557,12 +2,3 -10,3 08:00

Straits-Times (Singapur) 4.973,21 +0,2 +7,0 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.276,72 +0,7 -39,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.578,89 +0,5 -6,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:15 % YTD

EUR/USD 1,0974 +0,1 1,0967 1,0967 -6,6

EUR/JPY 174,82 +0,1 174,68 174,51 -5,0

EUR/GBP 0,8363 -0,0 0,8365 0,8368 -4,0

USD/JPY 159,28 +0,0 159,25 159,10 +1,7

USD/KRW 1.340,00 -0,2 1.342,95 1.342,82 -7,0

USD/CNY 6,6604 +0,0 6,6597 6,6610 -4,8

USD/CNH 6,6609 -0,0 6,6613 6,6618 -4,5

USD/HKD 7,8338 -0,0 7,8366 7,8390 +0,7

AUD/USD 0,6662 +0,5 0,6632 0,6636 -0,2

NZD/USD 0,5482 +0,2 0,5470 0,5481 -4,8

BTC/USD 61.618,56 +1,4 60.760,60 60.414,27 -29,7

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,88 +2,6 2,20 83,68

Brent/ICE 96,65 +0,1 0,08 96,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.637,90 +2,0 71,76 3.566,14

Silber 43,56 +5,0 2,06 41,50

Platin 1.332,61 +3,3 41,99 1.290,62

(Angaben ohne Gewähr)

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November 27, 2026 00:48 ET (05:48 GMT)