MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen Wall Street nach oben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Dank klaren Rückenwindes aus den USA ziehen die Aktienkurse am Donnerstag in Asien auf breiter Front an. Aktuelle Inflationsdaten in den USA verfehlten noch höhere Befürchtungen, entscheidend ist aber der Umstand, dass die Daten ein Nachlassen des Inflationsdrucks offenbarten, wenngleich sich die Inflation noch immer auf viel zu hohem Niveau bewegt. Vor diesem Hintergrund erhoffen sich Anleger ein weniger forsches Vorgehen der US-Notenbank bei künftigen Zinserhöhungen. Die Spekulationen, die Inflation könnte ihren Höhepunkt gesehen haben, schießen nun wieder ins Kraut. "Die Verbraucherpreise veranlassen den Markt, die Erwartungen an geldpolitische Straffungen für die Fed-Sitzung am 20. und 21. September zurückzuschrauben", erläutert MUFG-Devisenanalystin Sophia Ng.

Händler warnen indes, dass diese Hoffnungen bereits mehrfach enttäuscht wurden. Daher fallen die Aufschläge in Asien zum Teil auch nicht so üppig wie an der Wall Street aus. Mit Fed-Gouverneur Neel Kashkari aus Minneapolis bremst bereits ein US-Notenbankvertreter die Euphorie etwas, denn er sieht den Kampf der Fed gegen die Inflation noch lange nicht an seinem Ende.

Während in Japan die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen bleiben, ziehen die Börsen in China nach ihrer jüngsten Schwäche deutlicher an. Der Schanghai-Composite baut seine Aufschläge im Verlauf auf 1,2 Prozent Plus aus. Gestützt wird der Markt auch von der relativen Ruhe rund um den China-Taiwan-Konflikt. Allerdings droht hier neues Ungemach, wie Analysten anmerken. Denn die chinesischen Behörden veröffentlichten ein Weißbuch mit Einzelheiten darüber, wie China Taiwan durch eine Reihe von wirtschaftlichen Anreizen und militärischem Druck für sich beanspruchen will.

In Hongkong gewinnt der HSI noch etwas deutlicher, der Index hatte am Vortag aber auch kräftig eingebüßt. Unter den Gewinnern steigen Techtronic Industries um 10 Prozent, nachdem die Halbjahreszahlen überzeugt haben. Mit sinkenden Renditen sind auch Immobilienwerte gesucht, Longfor Group ziehen um 5,5 Prozent an.

Der südkoreanische Kospi zeigt sich ebenfalls fest - angeführt von Technologie-, Energie- und Internet-Papieren. Samsung Electronics steigen um 0,9 Prozent, der Elektronikkonzern hat neue Modelle faltbarer Mobiltelefone vorgestellt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.054,30 +0,9% -5,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.512,77 +1,3% -15,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.268,02 +1,2% -10,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.959,31 +1,8% -14,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.299,96 +0,4% +4,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.501,36 +0,6% -4,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0286 -0,1% 1,0301 1,0211 -9,5%

EUR/JPY 136,97 +0,1% 136,86 137,91 +4,7%

EUR/GBP 0,8435 +0,1% 0,8430 0,8452 +0,4%

GBP/USD 1,2194 -0,2% 1,2217 1,2082 -9,9%

USD/JPY 133,16 +0,2% 132,87 135,06 +15,7%

USD/KRW 1.302,79 +0,4% 1.297,54 1.310,65 +9,6%

USD/CNY 6,7393 +0,2% 6,7238 6,7585 +6,0%

USD/CNH 6,7380 +0,2% 6,7248 6,7639 +6,0%

USD/HKD 7,8464 -0,0% 7,8472 7,8469 +0,7%

AUD/USD 0,7069 -0,1% 0,7079 0,6957 -2,6%

NZD/USD 0,6389 -0,2% 0,6401 0,6287 -6,4%

Bitcoin

BTC/USD 24.409,19 +1,9% 23.955,50 22.964,92 -47,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,52 91,93 -0,4% -0,41 +27,9%

Brent/ICE 97,04 97,40 -0,4% -0,36 +30,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.784,80 1.792,39 -0,4% -7,59 -2,4%

Silber (Spot) 20,46 20,57 -0,5% -0,11 -12,2%

Platin (Spot) 948,20 945,15 +0,3% +3,05 -2,3%

Kupfer-Future 3,65 3,65 0% 0 -17,6%

YTD zu Vortagsschluss

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2022 00:59 ET (04:59 GMT)