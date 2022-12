MÄRKTE ASIEN/Börsen geben nach - Falkenhafte Fed belastet

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Donnerstag durch die Bank mit Abschlägen. Sie folgen damit der Wall Street, wo falkenhaft interpretierte Aussagen der US-Notenbank die Kurse im Verlauf etwas ins Minus gedrückt hatten.

Wie erwartet, hob die Fed den Leitzins um 50 Basispunkte an. Zugleich wurde eine weitere Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung signalisiert. Die Hoffnung auf eine künftig gemäßigtere geldpolitische Straffung der Fed sei damit der Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung gewichen, heißt es, auch mit Blick auf die von der Fed gesenkt Wachstumsprognose. Nun richteten sich die Blicke auf die erwarteten Zinserhöhungen und begleitenden Aussagen der EZB und der Bank of England am Nachmittag (MEZ), was im Vorfeld für Zurückhaltung sorge.

Am stärksten nach unten geht es an der Börse in Hongkong, der HSI gibt um 1,3 Prozent nach. CIFI Ever Sunshine Services knicken um rund 12 Prozent ein, nachdem ein Großaktionär angekündigt hat, einen großen Anteil seiner Beteiligung an der Investemnt-Holding zu veräußern.

Der Schanghai-Composite verliert 0,4 Prozent. Chinas Wirtschaftstätigkeit ist im November von den strikten Covid-19-Maßnahmen spürbar beeinträchtigt worden. Teil-Lockdowns führten vielfach zu Produktionsunterbrechungen und lasteten auf dem privaten Konsum, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze verfehlten im November die Erwartungen, wenngleich die Produktion zumindest zulegte. Auch gingen die Verkäufe von Eigenheimen weiter zurück. Die chinesische Zentralbank hat derweil bei Liquiditätsoperationen wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen, was als Signal gesehen wird, dass die Leitzinsen zunächst unverändert lassen dürfte.

An der Börse in Tokio gibt der Nikkei-Index 0,4 Prozent nach, belastet von Elektronikwerten. Konjunkturseitig sind Japans Exporte im November den 21. Monat in Folge gestiegen, angetrieben von einer robusten Nachfrage nach Autos und anderen Maschinen und Ausrüstungen.

Die Börse in Südkorea verliert 1,1 Prozent. Auch hier geben Technikwerte deutlich nach, nachdem in den USA die als besonders zinsempfindlichen Nasdaq-Indizes mit Technik- und Wachstumsaktien die größten Verluste einfuhren.

Die Börse in Sydney schloss mit 0,6 Prozent im Minus. Gut ausgefallene Arbeitsmarktdaten schüren laut Marktteilnehmern die Spekulation, dass die australische Notenbank die Zinsen 2023 weiter anheben könnte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.204,80 -0,6% -3,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.034,85 -0,4% -2,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.371,74 -1,1% -20,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.164,58 -0,4% -13,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.412,61 -1,3% -16,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.263,98 -0,4% +4,6% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.476,70 -0,4% -6,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:37 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0651 -0,3% 1,0682 1,0626 -6,3%

EUR/JPY 144,54 -0,1% 144,66 143,98 +10,4%

EUR/GBP 0,8599 +0,0% 0,8595 0,8604 +2,3%

GBP/USD 1,2387 -0,3% 1,2427 1,2351 -8,5%

USD/JPY 135,70 +0,2% 135,43 135,51 +17,9%

USD/KRW 1.300,67 +0,4% 1.295,80 1.296,01 +9,4%

USD/CNY 6,9618 +0,2% 6,9509 6,9604 +9,5%

USD/CNH 6,9647 +0,2% 6,9516 6,9630 +9,6%

USD/HKD 7,7769 +0,0% 7,7737 7,7763 -0,3%

AUD/USD 0,6827 -0,5% 0,6860 0,6851 -6,0%

NZD/USD 0,6439 -0,2% 0,6450 0,6442 -5,7%

Bitcoin

BTC/USD 17.711,69 -0,7% 17.837,32 17.792,03 -61,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,59 77,28 -0,9% -0,69 +10,6%

Brent/ICE 82,09 82,7 -0,7% -0,61 +13,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.792,14 1.807,35 -0,8% -15,21 -2,0%

Silber (Spot) 23,28 23,98 -2,9% -0,70 -0,2%

Platin (Spot) 1.017,75 1.029,05 -1,1% -11,30 +4,9%

Kupfer-Future 3,82 3,88 -1,4% -0,06 -13,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

