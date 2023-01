MÄRKTE ASIEN/Börsen gehen mit Aufschlägen ins Neujahrsfest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zum Ende der Handelswoche mit Aufschlägen gezeigt. An vielen Plätzen findet in der kommenden Woche wegen des Mondneujahrsfests an einigen Tagen kein Handel statt. Die schwachen Vorgaben von der Wall Street wurden im Vorfeld zur Seite gewischt. Hier hatten die Börsen wegen anhaltenden Rezessionssorgen und Befürchtungen weiter stark steigender Zinsen erneut mit Abschlägen geschlossen.

In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,6 Prozent zu. Gleichwohl sorgten sich die Anleger weiter wegen des Risikos eines globalen Wirtschaftsabschwungs. Die veröffentlichten Inflationsdaten für Dezember zeigten in der Kernrate wie von Ökonomen erwartet einen Anstieg um 4,0 Prozent. Dies ist der höchste Wert seit 41 Jahren. Der Yen gab etwas nach, wovon Exportwerte profitierten. Der Dollar notierte zuletzt 0,3 Prozent fester bei 128,83 Yen.

An der Börse in Hongkong rückte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,8 Prozent vor. Ping An Securities wies darauf hin, dass die Mittelzuflüsse internationaler Anleger in den letzten Sitzungen zugenommen hätten. Dies dürfte vor allem Internet-Unternehmen, die von der Wiedereröffnung Chinas nach der Corona-Pandemie profitieren dürften, weiteres Aufwärtspotenzial geben, so die Analysten.

Chinesische Notenbank lässt Leitzins unverändert

Im chinesischen Kernland gewann der Schanghai-Composite im Vorfeld des Neujahrsfestes 0,8 Prozent. Von den bevorstehenden Feiertagen profitierten die Aktien von Fluggesellschaften. So stiegen China Eastern Airlines um 0,9 Prozent, China Southern Airlines um 1,9 und Air China um 0,7 Prozent. Einige Marktteilnehmer zeigten sich jedoch besorgt, dass es aufgrund eines deutlich höheren Inlandsreiseverkehrs während der Feiertage zu neuen Corona-Ausbrüchen kommen könnte.

Die chinesische Zentralbank hat indessen wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen. Dies war allgemein erwartet worden, nachdem die Zentralbank Anfang der Woche die mittelfristige Kreditfazilität unverändert gelassen hatte.

In Südkorea legte der Kospi um 0,6 Prozent zu. Marktteilnehmer verweisen aber auf dünne Umsätze im Vorfeld des Neujahrfests. Die Hoffnung der Anleger, dass sich der Abschwung in der Halbleiterindustrie im Laufe des Jahres umkehren könnte, ließ die Kurse von Speicherchip-Herstellern steigen. Samsung Electronics rückten 0,5 Prozent vor, und SK Hynix kletterten um 2,5 Prozent. Posco legten um 2,7 Prozent zu, nachdem der Stahlhersteller das von einem Sturm betroffene Hauptstahlwerk nach Abschluss der Reparaturarbeiten wieder den normalen Betrieb aufgenommen hat.

Die Börse in Sydney schloss mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent, gestützt von Rohstoffwerten. Das Lithium-Bergbauunternehmen Pilbara Minerals legte aufgrund positiver Analystenreaktionen auf die Quartalszahlen um 13 Prozent zu. Die Papiere der Rohstoffriesen BHP und Rio Tinto gewannen 0,5 bzw. 1,0 Prozent. Whitehaven Coal erhöhten sich nach Vorlage von Quartalszahlen um 6,1 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.452,20 +0,2% +5,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.553,53 +0,6% +1,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.395,26 +0,6% +0,6% 07:00

Schanghai-Comp. 3.264,81 +0,8% +5,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.037,72 +1,8% +9,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.295,44 +0,6% +0,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.497,58 +0,1% +0,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:38h % YTD

EUR/USD 1,0846 +0,1% 1,0831 1,0798 +1,3%

EUR/JPY 139,77 +0,5% 139,09 138,46 -0,4%

EUR/GBP 0,8768 +0,3% 0,8742 0,8766 -0,9%

GBP/USD 1,2371 -0,1% 1,2389 1,2322 +2,3%

USD/JPY 128,83 +0,3% 128,42 128,16 -1,8%

USD/KRW 1.232,97 +0,0% 1.232,60 1.234,43 -2,3%

USD/CNY 6,7728 -0,1% 6,7769 6,7827 -1,8%

USD/CNH 6,7710 -0,0% 6,7734 6,7830 -2,3%

USD/HKD 7,8328 +0,0% 7,8303 7,8282 +0,3%

AUD/USD 0,6939 +0,4% 0,6911 0,6888 +1,8%

NZD/USD 0,6426 +0,5% 0,6394 0,6398 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 20.958,52 -0,5% 21.073,01 20.806,07 +26,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,67 80,33 +0,4% +0,34 +0,5%

Brent/ICE 86,70 86,16 +0,6% +0,54 +0,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.933,39 1.932,30 +0,1% +1,09 +6,0%

Silber (Spot) 24,04 23,88 +0,7% +0,16 +0,3%

Platin (Spot) 1.039,85 1.036,50 +0,3% +3,35 -2,6%

Kupfer-Future 4,26 4,23 +0,6% +0,03 +11,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

