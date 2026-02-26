MÄRKTE ASIEN/Börsen klettern auf neue Allzeithochs

(Wiederholung)

DOW JONES--Nach den jüngsten Rekordständen in Tokio, Seoul und Sydney marschieren die asiatischen Börsen am Donnerstag weiter nach oben. Die wegen der hohen Erwartungen mit Erleichterung aufgenommenen Geschäftszahlen der US-KI-Ikone Nvidia halten die Technologierally an ausgewählten Märkten am Laufen. Dies betrifft vor allem die Börse in Südkorea, wo der positive Zahlenausweis von Nvidia die Aktien der Chiphersteller weiter befeuert. In China ist die Luft nach einer zweitägigen Wiedereröffnungsrally nach den Neujahresfeierlichkeiten ausgelaufen. Obwohl Nvidia Gewinne und Prognosen über Konsens veröffentlichte, bleiben einige Zweifel bezüglich ihrer Lagerbestände und des China-Geschäfts bestehen.

Die Volatilität im Handel mit KI-Aktien dürfte trotz der starken Geschäftszahlen von Nvidia anhalten, urteilt Chef-Anlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets. Die KI-Story sei inzwischen ausgereift und Anleger wollten nun Beweise für die Monetarisierung und Ausgabendisziplin sehen. "Der Markt konzentriere sich zunehmend auf die Qualität der Nachfrage, den Mix, die Preissetzungsmacht und darauf, wie schnell das 'leichte Geld' mit zunehmendem Wettbewerb verschwinde", fügt sie hinzu.

In Japan erklimmt der Markt weitere Rekordhochs, da Wetten auf Zinserhöhungen zunächst abkühlten. Mit der Nominierung von zwei eher als taubenhaft geltenden Akteuren für die Bank of Japan verstärken sich Zweifel an den Plänen für Zinserhöhungen. Gleichwohl steigt der Yen, weil sich ein Board-Mitglied der Notenbank erneut für Zinserhöhungen ausgesprochen hat. Nach den Rekordhochs kommt der Nikkei-225 daher von seinen Tageshochs zurück und steigt nur noch um 0,1 Prozent auf 58.634 Punkte.

Der chinesische Leitindizes Shanghai-Composite stagniert und der HSI in Hongkong verliert 0,7 Prozent. In den beiden vorherigen Sitzungen waren beide Indizes deutlich gestiegen - getrieben von gestiegenen Konsumausgaben während der Neujahrsfeiertage. Die Konsumtrends nach den Feiertagen zum Mondneujahr werden ein wichtiger Indikator für die Stärke der Wirtschaft des Landes sein, urteilen die Volkswirte von Bank of America. "Die Nachhaltigkeit der Dynamik zu Jahresbeginn wird davon abhängen, ob sich die Ausgaben reibungslos normalisieren oder in den kommenden Wochen stärker zurückgehen." Vor Veröffentlichung von Geschäftszahlen sinkt der Kurs des Internetriesen Baidu in Hongkong um 3,1 Prozent.

Der Kospi in Seoul erreicht erneut Allzeithochs und klettert um 3,1 Prozent. Obwohl der Nvidia-Kurs nachbörslich in den USA leicht zurückkam, lösen die Geschäftszahlen eine Erleichterungsrally bei Samsung Electronics (+5,7%) und SK Hynix (+3,6%) aus - beide Werte bauen ihre Rekordhochs der Vortage damit weiter aus. Die Unternehmen sind wichtige Lieferanten von Speicherchips für Nvidia. Während Samsung neue Produkte vorstelle, will SK Hynix wegen der hohen Nachfrage in neue Fertigungsstätten investieren. Die Bank of Korea hat derweil die Zinssätze wie allgemein erwartet unverändert belassen - ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum gerade mit Blick auf den Halbleitersektor aber erhöht.

Der australische S&P/ASX-200 hat indes 0,5 Prozent höher geschlossen und kletterte damit ebenfalls auf ein weiteres Rekordhoch. Die australischen Unternehmensinvestitionen haben sich im vierten Quartal robust gezeigt. Sie sind im Quartalsvergleich um 0,4 Prozent und im Jahresvergleich um 7,8 Prozent gestiegen. ANZ-Ökonomin Adelaide Timbrell meint, die jüngsten Daten deuteten darauf hin, dass die Wirtschaft insgesamt im Quartal um etwa 0,6 Prozent wachsen könnte. Der Kurs der größten australischen Fluggesellschaft Qantas stürzt um 9,2 Prozent ab. Die Gesellschaft hat im ersten Halbjahr ihre bereinigte Geschäftsentwicklung verbessert und eine Erhöhung der Aktionärsrenditen angekündigt. Allerdings äußerte sich die Fluggesellschaft besorgt über die Erhöhung von Flughafengebühren und staatlichen Abgaben.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.175,30 +0,5 5,3 06:00

Nikkei-225 58.633,63 +0,1 - 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.026,86 +1,0 13,8 07:00

Kospi (Seoul) 6.273,71 +3,1 48,9 07:30

Hang-Seng (Hongk.) 26.570,38 -0,7 3,6 09:00

Shanghai-Comp. 4.144,06 -0,1 4,4 08:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:38 % YTD

EUR/USD 1,1818 +0,1 1,1809 1,1801 0,6

EUR/JPY 184,26 -0,2 184,64 183,87 0,2

EUR/GBP 0,8716 +0,1 0,8707 0,8729 0,0

USD/JPY 155,87 -0,3 156,33 155,78 -0,3

USD/KRW 1.424,30 -0,2 1.426,63 1.432,32 -1,1

USD/CNY 6,8348 -0,5 6,8692 6,8665 -2,3

USD/CNH 6,8325 -0,3 6,8542 6,8641 -2,1

USD/HKD 7,8214 +0,0 7,8198 7,8192 0,5

AUD/USD 0,7128 +0,1 0,7123 0,7105 6,8

NZD/USD 0,6005 +0,2 0,5996 0,5984 4,3

BTC/USD 68.460,51 -0,7 68.938,96 65.053,98 -21,9

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 65,55 +0,2 0,13 65,42

Brent/ICE 71,07 +0,3 0,22 70,85

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.193,94 +0,5 23,31 5.170,63

Silber 89,27 -0,2 -0,15 89,42

Platin 2.293,65 +0,3 7,05 2.286,60

===

