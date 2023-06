MÄRKTE ASIEN/Börsen mit deutlichen Aufschlägen - Kurssprung in Hongkong

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Freitag mit zum Teil deutlichen Aufschlägen geschlossen. An der Börse in Singapur fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Von der Wall Street kamen positive Vorgaben, erneut konnten Technologiewerte deutlich zulegen. Vor allem die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause der Federal Reserve hatte den US-Börsen Auftrieb gegeben. Im asiatischen Handel wirkte zudem stützend, dass nun auch der US-Senat dem Gesetzentwurf zur Aussetzung der Schuldenobergrenze zugestimmt hat. Damit wurde ein möglicher Zahlungsausfall der USA mit weitreichenden wirtschaftlichen Folgen abgewendet.

Kräftig aufwärts ging es am Aktienmarkt in Hongkong. Der Hang-Seng-Index machte einen Kurssprung und notierte im späten Handel 4,2 Prozent fester. Rückenwind kam u.a. von Technologiewerten. Die Aktien von Kuaishou, Baidu, Alibaba und JD.com legten um bis zu 7,4 Prozent zu. Die Titel von Bilibili büßten indessen 0,6 Prozent ein, nachdem der Umsatz im Anfangsquartal im Jahresvergleich stagniert und im Vergleich zum Vorquartal gesunken ist. Auf dem chinesischen Festland gewann der Schanghai-Composite 0,8 Prozent.

An der Börse in Tokio legte der Nikkei-Index um 1,2 Prozent zu und schloss damit auf dem höchsten Stand seit Juli 1990. Gestützt wurde der Index ebenfalls von Kursgewinnen bei Technologie- und Elektronikwerten.

Aufwärts ging es auch an der Börse in Südkorea, angeführt von Batterie- und Halbleiterwerten. Der Kospi stieg um 1,3 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auch hier auf die Vorgaben aus dem US-Handel. Stützend wirkten zudem nachlassende Inflationsdaten. Der Verbraucherpreisindex fiel im Mai auf ein 19-Monats-Tief und rechtfertige damit die Pause der Zentralbank bei der Straffung der Geldpolitik , hieß es aus dem Markt.

Die Börse in Sydney schloss 0,5 Prozent fester. Die großen Eisenerzkonzerne Rio Tinto und BHP legten 2,5 Prozent bzw. 2,8 Prozent zu, während der Sektor um 2,4 Prozent vorrückte. Der schwergewichtige Finanzsektor, der gemessen an der Marktkapitalisierung mehr als 25 Prozent des ASX 200 ausmacht, gab aufgrund der Schwäche der Versicherer um 0,2 Prozent nach.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.145,10 +0,5% +1,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.524,22 +1,2% +19,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.601,36 +1,3% +16,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.230,07 +0,8% +4,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.986,33 +4,2% -7,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.512,65 0% +16,8% 07:30

Straits-Times (Sing.) FEIERTAG

KLCI (Malaysia) 1.378,50 -0,3% -7,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:44 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0765 +0,1% 1,0760 1,0662 +0,6%

EUR/JPY 149,60 +0,2% 149,38 149,20 +6,6%

EUR/GBP 0,8594 +0,0% 0,8590 0,8591 -2,9%

GBP/USD 1,2525 -0,0% 1,2526 1,2411 +3,6%

USD/JPY 138,99 +0,1% 138,82 139,94 +6,0%

USD/KRW 1.305,68 -0,5% 1.312,55 1.324,43 +3,5%

USD/CNY 7,0781 -0,2% 7,0945 7,1244 +2,6%

USD/CNH 7,0916 -0,2% 7,1045 7,1383 +2,4%

USD/HKD 7,8330 +0,0% 7,8313 7,8328 +0,3%

AUD/USD 0,6608 +0,5% 0,6572 0,6489 -3,0%

NZD/USD 0,6093 +0,4% 0,6069 0,5992 -4,1%

Bitcoin

BTC/USD 27.108,83 +0,8% 26.897,22 26.824,54 +63,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,89 70,1 +1,1% +0,79 -11,2%

Brent/ICE 75,11 74,28 +1,1% +0,83 -10,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 23,79 23,10 +3,0% +0,69 -67,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.976,23 1.978,15 -0,1% -1,92 +8,4%

Silber (Spot) 23,87 23,93 -0,2% -0,06 -0,4%

Platin (Spot) 1.015,58 1.009,83 +0,6% +5,75 -4,9%

Kupfer-Future 3,74 3,71 +0,9% +0,03 -1,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

