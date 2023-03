MÄRKTE ASIEN/Börsen nach Powell-Zinssignal im Verkaufsmodus

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Der falkenhafte Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats sorgt am Mittwoch auch an den Börsen in Ostasien und Sydney für Verkaufsstimmung - wie zuvor schon an der Wall Street. Powell hatte angesichts zuletzt vielfach robuster Konjunkturdaten bei gleichzeitig hartnäckig hoher Inflation nicht ausgeschlossen, dass die nächsten Zinserhöhungen wieder aggressiver ausfallen könnten.

Am stärksten geht es in Hongkong nach unten, der HSI verliert 2,4 Prozent. Noch härter trifft es die als besonders zinsempfindlich geltenden Technologieaktien, deren Subindex 3,6 Prozent einbüßt. In Schanghai fällt das Minus mit 0,4 Prozent deutlich moderater aus, in Seoul geht es um 1,3 Prozent abwärts. Sydney hat 0,8 Prozent schwächer geschlossen - nach vier Tagen zuvor mit Gewinnen.

Am besten hält sich der Tokioter Aktienmarkt, der Nikkei-225 liegt trotz des ungünstigen Zinsumfelds ein halbes Prozent im Plus bei 28.452 Zählern. Für Unterstützung sorgt der im Zuge der Zinsspekulation deutlich festere Dollar. Er wird mit 137,87 Yen gehandelt, fast 2 Yen höher als zur gleichen Vortageszeit. Damit verbessern sich die Exportaussichten japanischer Unternehmen.

Neben Technologieaktien finden sich in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor auf den Verliererlisten, nachdem am Vortag die Ölpreise deutlich gefallen waren - ebenfalls in Reaktion auf das Zinssignal von Fed-Chef Powell.

In Sydney lagen Goldminenaktien sehr schwach, nachdem der Preis der Feinunze Gold am Vortag um 30 Dollar auf 1.811 gesunken war. Die steigenden US-Zinsen machen das zinslose Edelmetall als Anlage weniger attraktiv. Dazu litt der Preis unter dem Anstieg des Dollar, der Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert. Ramelius Resources sackten um 11 Prozent ab, Newcrest verloren 3,3 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.307,80 -0,8% +3,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.451,70 +0,5% +8,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.432,26 -1,3% +8,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.272,59 -0,4% +5,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.049,59 -2,4% +4,2% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.235,33 -0,3% -0,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.453,06 -0,4% -2,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:26 % YTD

EUR/USD 1,0534 -0,2% 1,0552 1,0691 -1,6%

EUR/JPY 145,17 +0,3% 144,70 145,10 +3,4%

EUR/GBP 0,8910 -0,1% 0,8918 0,8862 +0,7%

GBP/USD 1,1822 -0,1% 1,1832 1,2064 -2,3%

USD/JPY 137,81 +0,5% 137,11 135,78 +5,1%

USD/KRW 1.321,94 +0,3% 1.318,24 1.299,59 +4,8%

USD/CNY 6,9751 +0,2% 6,9628 6,9299 +1,1%

USD/CNH 6,9865 -0,1% 6,9944 6,9322 +0,9%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6591 +0,0% 0,6588 0,6714 -3,3%

NZD/USD 0,6098 -0,2% 0,6110 0,6217 -4,0%

Bitcoin

BTC/USD 22.027,79 -0,4% 22.110,16 22.425,23 +32,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,63 77,58 +0,1% +0,05 -3,6%

Brent/ICE 83,50 83,29 +0,3% +0,21 -2,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,77 1.813,50 -0,1% -1,74 -0,7%

Silber (Spot) 19,99 20,13 -0,7% -0,14 -16,6%

Platin (Spot) 936,80 937,50 -0,1% -0,70 -12,3%

Kupfer-Future 3,99 3,99 +0,1% +0,00 +4,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

