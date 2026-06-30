MÄRKTE ASIEN/Börsen uneinheitlich - Yen zum Dollar auf 40-Jahres-Tief

DOW JONES--Am Dienstag hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Stützend wirkten die starken US-Vorgaben und ein etwas besser als erwartet ausgefallener chinesischer Industrie-Einkaufsmanagerindex. Allerdings hielten sich Anleger in Erwartung des US-Arbeitsmarktberichts für Juni zurück, wie Händler sagten. Die Daten werden am Donnerstag veröffentlicht. Auch die Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Kriegs, die im Laufe des Dienstags in Doha wieder aufgenommen werden sollen, ließen die Investoren vorsichtig agieren.

In Tokio gewann der Nikkei-225-Index 0,9 Prozent auf 70.062 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,4 Prozent zu. Der Yen fiel zur US-Währung auf den niedrigsten Stand seit rund 40 Jahren. Im späten asiatisch dominierten Handel wurden für einen Dollar etwa 160,20 Yen gezahlt. Die Abwertung der heimischen Währung veranlasste die japanische Finanzministerin, erneut Bereitschaft zu Interventionen am Devisenmarkt zu signalisieren. "Wir werden jederzeit bei Bedarf angemessene Maßnahmen in Bezug auf die Währungen ergreifen", sagte Satsuki Katayama am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Daten zur japanischen Industrieproduktion hatten keinen Einfluss auf den Markt. Die Produktion war im Mai zwar gestiegen, verfehlte aber die Prognosen.

Im südkoreanischen Seoul rückte der Kospi um 1 Prozent vor, gestützt von einer Erholung der am Vortag abverkauften Chipwerte. Indexschwergewicht Samsung Electronics stieg um 3,4 Prozent. SK Hynix gewannen 0,8 Prozent. Die Titel waren am Vortag von der Ankündigung gewaltiger KI-Investitionen belastet worden. An der Börse in Shanghai schloss der Composite-Index 0,5 Prozent höher. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China stieg im Juni etwas stärker als erwartet. Der Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe legte ebenfalls leicht zu. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,7 Prozent im Minus. Hier dürften Anleger Gewinne mitgenommen haben, nachdem der Index am Vortag ein kräftiges Plus verzeichnet hatte.

Der australische Aktienmarkt fiel derweil um 0,5 Prozent. Im Protokoll der jüngsten Sitzung der australischen Notenbank warnten die Währungshüter, dass die Inflation noch immer klar über ihrem Ziel liege und der Preisauftrieb im zweiten Quartal noch stärker geworden sein könnte. Das Protokoll impliziere, dass die Reserve Bank of Australia den Zinserhöhungszyklus auch nach drei Zinserhöhungen in diesem Jahr noch nicht für abgeschlossen halte, hieß es.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.778,70 -0,5 +0,7 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.125,20 +0,4 +17,5 08:00

Kospi (Seoul) 8.476,48 +1,0 +101,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.864,00 -0,7 -10,8 10:00

Shanghai-Composite 4.094,40 +0,5 +3,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.178,76 -0,6 +11,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.712,36 -1,9 -33,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.668,70 +0,2 -0,7 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1405 -0,1 1,1420 1,1405 -2,9

EUR/JPY 184,97 0,0 184,97 184,55 +0,5

EUR/GBP 0,8611 +0,0 0,8610 0,8626 -1,2

USD/JPY 162,16 +0,1 161,94 161,79 +3,5

USD/KRW 1.549,05 +0,5 1.540,79 1.542,40 +7,5

USD/CNY 6,7860 -0,1 6,7936 6,7933 -3,0

USD/CNH 6,7909 -0,1 6,8004 6,7966 -2,7

USD/HKD 7,8421 +0,0 7,8405 7,8429 +0,8

AUD/USD 0,6876 -0,2 0,6886 0,6900 +3,1

NZD/USD 0,5654 +0,1 0,5649 0,5653 -1,8

BTC/USD 59.406,05 -1,4 60.223,12 59.957,28 -32,3

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 70,36 -0,6 -0,39 70,75

Brent/ICE 72,47 -0,9 -0,68 73,15

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.027,49 +0,3 11,47 4.016,02

Silber 58,87 +1,0 0,57 58,30

Platin 1.573,92 -0,0 -0,64 1.574,56

(Angaben ohne Gewähr)

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June 30, 2026 03:29 ET (07:29 GMT)