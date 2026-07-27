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WKN DE: A2AEH7 / ISIN: AU000000CMM9

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27.07.2026 06:55:39

MÄRKTE ASIEN/Börsen von fallenden Ölpreisen gestützt

DOW JONES--Deutlich fallende Ölpreise stützen am Montag die asiatischen Aktienbörsen. Im Iran-Krieg scheint eine wackelige Waffenruhe zu halten, sowohl die USA als auch der Iran haben ihre wechselseitigen Angriffe seit dem Wochenende bis auf Weiteres eingestellt. Die "wichtigste Entwicklung über das Wochenende ist eine Unterbrechung der US-Angriffe auf den Iran seit spätem Freitag. Es ist zwar schwierig, mit Sicherheit zu wissen, wie sich die Dinge entwickeln werden, aber unser Basisszenario bleibt eine Deeskalation im Laufe der Zeit", urteilt MUFG-Analyst Michael Wan.

Allerdings herrscht keine Euphorie am Markt: Denn Anleger wappnen sich für die US-Notenbank, die am Mittwoch die Zinsen anheben könnte, nachdem der jüngste Anstieg der Ölpreise Inflationsängste geschürt hat. Investoren warten zudem auf die Quartalszahlen der Technologieriesen, nachdem es zuletzt Kritik an den hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz gab. Während der Nikkei-225 in Japan im Verlauf zwischen Auf- und Abschlägen pendelt, hält sich der breitere Topix klar im Plus. Aktuell legt der Nikkei-225 um 0,3 Prozent zu. Aktien von Fluggesellschaften und Autoherstellern führen das Tableau an.

In China steigen Shanghai-Composite und HSI in Hongkong um 0,8 bzw. 0,4 Prozent. Chinas neue Steuerregeln dürften allerdings kurzfristig die Stimmung für Hongkonger Aktien belasten, urteilen die Citi-Analysten. China habe die Vorschriften zur Einkommensteuer für Offshore-Trusts erheblich verschärft, was ein weiterer Schritt zur Schließung von Regulierungslücken bei Auslandsinvestitionen sei, so die Analysten. Der chinesische Halbleiterriese CXMT hat indes ein Rekord-Börsendebüt in Shanghai gefeiert, bei dem das Unternehmen rund 8,6 Milliarden US-Dollar einsammelte. Die Aktie steigt bei ihrem Handelsstart um 531 Prozent. CXMT könnte ein Hauptprofiteur der fortgesetzten Unterstützung Chinas für die Chip-Autarkie sein, befindet Morningstar-Analyst Jing Jie Yu. Obwohl die Technologien von CXMT noch hinter denen der weltweit führenden Speicherhersteller zurückblieben, erwartet der Analyst eine robuste inländische Akzeptanz seiner Chips.

Der südkoreanische Leitindex Kospi verbucht dagegen Verluste von 0,5 Prozent. Anstehende Quartalszahlen der Halbleiterriesen und schwache US-Vorgaben für den Technologiesektor belasten. Anleger agieren extrem vorsichtig vor den in dieser Woche anstehenden Quartalsberichten der beiden südkoreanischen Schwergewichte SK Hynix (-0,3%) und Samsung Electronics (-0,1%). Letztere profitieren selbst von einem Großauftrag von Broadcom nicht.

In Australien legt der S&P/ASX-200 um 1,2 Prozent zu. Capricorn Metals will sich auf die Goldförderung konzentrieren - der Kurs klettert um 14 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.877,10 +1,2 +1,9 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.172,51 +1,1 +19,3 08:00

Nikkei-225 64.808,03 +0,3 - 08:00

Kospi (Seoul) 6.660,73 -0,5 +58,0 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.166,58 +0,8 -1,8 10:00

Shanghai-Composite 3.829,39 +0,4 -3,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.600,60 +0,2 +20,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.178,47 -0,3 -28,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.717,19 +1,0 +2,3 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1402 +0,3 1,1367 1,1397 -2,9

EUR/JPY 186,54 +0,1 186,27 186,58 +1,4

EUR/GBP 0,8539 +0,1 0,8531 0,8542 -2,0

USD/JPY 163,57 -0,2 163,84 163,69 +4,4

USD/KRW 1.466,67 +0,5 1.459,23 1.464,60 +1,8

USD/CNY 6,7685 -0,1 6,7719 6,7745 -3,2

USD/CNH 6,7684 -0,1 6,7716 6,7753 -3,0

USD/HKD 7,8419 0,0 7,8417 7,8413 +0,8

AUD/USD 0,6996 +0,2 0,6979 0,6988 +4,8

NZD/USD 0,5795 +0,1 0,5787 0,5788 +0,7

BTC/USD 65.312,69 +1,1 64.613,39 65.633,02 -25,5

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,73 -5,1 -4,58 89,31

Brent/ICE 92,29 -4,6 -4,49 96,78

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.091,44 +1,0 38,88 4.052,56

Silber 59,30 +1,9 1,13 58,17

Platin 1.606,07 +1,1 17,53 1.588,54

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 00:55 ET (04:55 GMT)

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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
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