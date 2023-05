MÄRKTE ASIEN/Börsen von US-Vorgaben gestützt - Tokio deutlich fester

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Positive Vorgaben der US-Börsen verhalfen den Börsen zu Kursgewinnen.

An der Wall Street war es am Mittwoch deutlich nach oben gegangen, nachdem Anleger neue Hoffnung auf ein rechtzeitiges Ende des Streits um die Schuldenobergrenze der USA geschöpft hatten, womit ein Zahlungsausfall der USA vermieden werden könnte. Grund dafür waren konziliante Äußerungen sowohl von US-Präsident Joe Biden als auch vom republikanischen Sprecher des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy.

Der Nikkei-225-Index gewann in Tokio 1,6 Prozent, angeführt von Aktien des Chipsektors. Unter den Branchenaktien rückten Advantest um 8,0 Prozent und Tokyo Electron um 5,5 Prozent vor. Die Aktie von Sony gewann 6,4 Prozent. Der Elektronik- und Unterhaltungskonzern könnte seine Finanzsparte an die Börse bringen. In ein bis zwei Jahren könnte es so weit sein, teilte der Konzern mit. Nach der möglichen Abspaltung wolle Sony mit einem Anteil von weniger als 20 Prozent beteiligt bleiben. Zudem kündigte Sony einen Aktienrückkauf von bis zu 200 Milliarden Yen (rund 1,4 Milliarden Euro) an. Im Blick stehe auch der G7-Gipfel, der am Freitag im japanischen Hiroshima beginnt, híeß es aus dem Handel.

Die japanischen Exporte sind derweil im April weniger stark gestiegen als von Ökonomen prognostiziert, wodurch sich das Handelsbilanzdefizit überraschend stark ausgeweitet hat. Die Daten belasteten jedoch nicht.

Am Aktienmarkt in Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,6 Prozent, gestützt von Technologiewerten. Unter den Einzelwerten verbessern sich Alibaba um 2,9 Prozent. Der E-Commerce-Riese wird im späteren Tagesverlauf Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vorlegen.

Auf dem chinesischen Festland legte der Schanghai-Composite um 0,4 Prozent zu. Der Index konnte damit höhere Aufschläge im Verlauf nicht halten. Stützend wirkten neben den US-Vorgaben auch Spekulationen auf weitere geldpolitische Lockerungen der chinesischen Zentralbank, nachdem jüngste Konjunkturdaten darauf hingedeutet hatten, dass die Erholung der heimischen Wirtschaft an Schwung verliert.

In Südkorea legte der Kospi 0,8 Prozent zu und verzeichnete damit den vierten Anstieg in Folge. Gestützt würde das Sentiment vom Optimismus der Anleger hinsichtlich der Verhandlungen der US-Regierung über die Schuldenobergrenze, hieß es aus dem Markt.

Die Börse in Sydney schloss 0,5 Prozent im Plus. Der Index legte bei Handelseröffnung deutlich zu, ebenfalls gestützt von den US-Vorgaben. Im weiteren Verlauf schrumpften die Gewinne jedoch wieder. Die Aktien von neun der zehn größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung schlossen fester, wobei die Eisenerzförderer Fortescue und BHP um 1,4 bzw. 1,2 Prozent zulegten. Die Titel von Xero rückten 8,9 Prozent vor, nachdem das Technologie-Unternehmen gute Ergebnisse für das Gesamtjahr und einen positiven Ausblick vorgelegt hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.236,80 +0,5% +2,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 30.573,93 +1,6% +15,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.515,40 +0,8% +12,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.297,32 +0,4% +6,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.683,78 +0,6% -1,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.188,04 +0,4% -2,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.424,81 +0,0% -4,8% 11:00

BSE (Mumbai) 61.817,46 +0,4% +1,6% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:03 % YTD

EUR/USD 1,0821 -0,2% 1,0840 1,0837 +1,1%

EUR/JPY 148,95 -0,1% 149,15 148,38 +6,1%

EUR/GBP 0,8689 +0,1% 0,8680 0,8718 -1,8%

GBP/USD 1,2454 -0,3% 1,2490 1,2431 +3,0%

USD/JPY 137,65 +0,1% 137,57 136,93 +5,0%

USD/KRW 1.334,94 +0,1% 1.333,15 1.338,89 +5,8%

USD/CNY 7,0236 +0,4% 6,9986 6,9991 +1,8%

USD/CNH 7,0399 +0,5% 7,0083 7,0153 +1,6%

USD/HKD 7,8305 -0,0% 7,8314 7,8337 +0,3%

AUD/USD 0,6638 -0,4% 0,6662 0,6637 -2,6%

NZD/USD 0,6254 +0,1% 0,6246 0,6239 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 27.213,16 -0,6% 27.366,43 26.847,09 +63,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,53 72,83 -0,4% -0,30 -9,6%

Brent/ICE 76,69 76,96 -0,4% -0,27 -9,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,06 31,95 -2,8% -0,90 -59,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.977,28 1.982,00 -0,2% -4,72 +8,4%

Silber (Spot) 23,56 23,75 -0,8% -0,19 -1,7%

Platin (Spot) 1.067,60 1.073,48 -0,5% -5,88 -0,0%

Kupfer-Future 3,73 3,75 -0,5% -0,02 -2,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

