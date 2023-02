MÄRKTE ASIEN/Börsen wieder fest im Griff von Zinssorgen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien geht es am Mittwoch im Sog der Wall Street nach unten. Dabei fallen die Einbußen aber nicht ganz so stark aus wie in den USA. Dort hatten nach der Feiertagspause die jüngst reihenweise falkenhaften Kommentare von US-Notenbankern für Verkaufsstimmung gesorgt, verstärkt durch vorsichtige Ausblicke von Unternehmen aus dem Einzelhandelssektor. Dazu gab es wieder Konjunkturdaten, die vergleichsweise robust ausfielen.

Die Sorge der Börsianer ist, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben und länger auf einem erhöhten Niveau lassen könnte als bislang vermutet, ermutigt durch die widerstandsfähigen Konjunkturdaten. Während bislang ein Niveau von 5,25 bis 5,50 Prozent als Zinsgipfel betrachtet wurde, gehen die Befürchtungen bei einigen Akteuren inzwischen darüberhinaus. Die Renditen der US-Anleihen zogen weiter an, im Zweijahresbereich auf 4,70 Prozent und damit knapp unter die jüngste Spitze im November.

In dieses Szenario passt, dass die neuseeländische Notenbank den Leitzins um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent weiter erhöht hat, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat. Dazu warnte sie, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht vorbei sei.

In Tokio büßt der Nikkei-Index 1,3 Prozent ein auf 27.122 Punkte, in Seoul geht es um 1,5 Prozent nach unten. Hier beobachten Teilnehmer auch Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der koreanischen Notenbank am Donnerstag. Nur kleine Verluste gibt es in Schanghai und Sydney, wo der Handel mit einem Minus von 0,3 Prozent bereits beendet ist. Hongkong tendiert behauptet.

Unter den Einzelwerten verlieren Japan Post Bank 5,7 Prozent. Hier drückt ein Bericht, wonach Japan Post Holding (-2,1%) ihren Anteil bei der Tochter reduzieren will.

In Sydney schnellten Origin Energy um 13 Prozent nach oben, angetrieben von einem verbesserten Übernahmeangebot eines von Brookfield Renewable angeführten Konsortiums. Domino's Pizza Enterprises brachen um 24 Prozent ein, belastet von einem enttäuschend ausgefallenen Quartalsergebnis. News Corp sackten um 8,9 Prozent ab. Hier bewegte, dass CoStar Group die Gespräche über eine Übernahme des Immobilien-Webseitenbetreibers Move Inc. von News Corp. beendet hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.314,50 -0,3% +3,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.094,59 -1,4% +5,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.418,88 -1,6% +8,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.294,39 -0,4% +6,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.482,84 -0,2% +5,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.300,54 -0,2% +1,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.468,06 -0,4% -1,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0657 +0,1% 1,0649 1,0661 -0,4%

EUR/JPY 143,69 -0,0% 143,72 143,57 +2,4%

EUR/GBP 0,8805 +0,1% 0,8794 0,8883 -0,5%

GBP/USD 1,2104 -0,1% 1,2110 1,2003 +0,1%

USD/JPY 134,84 -0,1% 134,97 134,66 +2,8%

USD/KRW 1.303,30 -0,2% 1.306,21 1.298,09 +3,3%

USD/CNY 6,8943 +0,3% 6,8735 6,8744 -0,1%

USD/CNH 6,8975 +0,1% 6,8914 6,8814 -0,4%

USD/HKD 7,8452 +0,0% 7,8444 7,8421 +0,5%

AUD/USD 0,6834 -0,3% 0,6858 0,6875 +0,3%

NZD/USD 0,6225 +0,2% 0,6215 0,6209 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 24.081,34 -1,3% 24.388,22 24.992,53 +45,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 82,86 83,05 -0,2% -0,19 -3,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.835,67 1.832,28 +0,2% +3,40 +0,7%

Silber (Spot) 21,83 21,88 -0,2% -0,05 -8,9%

Platin (Spot) 946,23 946,00 +0,0% +0,23 -11,4%

Kupfer-Future 4,20 4,23 -0,7% -0,03 +10,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

