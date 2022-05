MÄRKTE ASIEN/Börsen zu Wochenbeginn mit Abschlägen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn mit Abschlägen. Getrübt wird das Sentiment von den anhaltenden Corona-Lockdowns in China und Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Hinzu kommen die herben Verluste an der Wall Street zu Wochenschluss, wo insbesondere Technologiewerte abverkauft wurden. Die Anleger halten sich auch aufgrund der zur Wochenmitte anstehenden geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank zunehmend zurück, hier wird ein deutlicher Zinsschritt erwartet.

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im April nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 47,4 (März: 49,5). Der von Caixin und dem Researchhaus S&P Global ermittelte PMI für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 46,0 (März: 48,1) Punkte.

In China, Hongkong und Singapur findet wegen eines Feiertages kein Handel statt.

Fujitsu von Ausblick und Aktienrückkauf gestützt

Nach einem feiertagsbedingten langen Wochenende gibt der Nikkei-Index an der Börse in Tokio 0,1 Prozent nach. Marktteilnehmer zeigen sich weiter von Engpässen in der Lieferkette beunruhigt. Positiv wirkt indessen ein etwas schwächerer Yen. Für Bewegung bei Einzelwerten sorgt die laufende Berichtssaison.

Fujitsu rücken um 6,1 Prozent vor. Der Elektronik- und Technologiekonzern hatte am Donnerstag nach Börsenschluss, mitgeteilt, dass er für das im April begonnene Geschäftsjahr einen Anstieg des Nettogewinns um 53 Prozent auf 280,00 Milliarden Yen (rund 2,16 Milliarden US-Dollar) erwartet. Der Betriebsgewinn aus seinen IT-Dienstleistungen soll sich dank höherer Einnahmen und Kostensenkungen mehr als verdoppeln. Zudem wurde ein Aktienrückkauf-Programm angekündigt.

Z Holdings brechen um 9,3 Prozent ein, nachdem der Nettogewinn im vierten Geschäftsquartal die Konsensschätzung verfehlt hat. Der Mischkonzern Mitsui (+1,6%) wird im Laufe des Tages Geschäftszahlen vorlegen.

In Südkorea verliert der Kospi 0,4 Prozent, angeführt von Internet- und Technologiewerten. Belastet wird das Sentiment von den kräftigen Verlusten an der Wall Street. Die Titel des Fintechs Kakaopay verlieren 4,0 Prozent, Naver büßen 2,6 Prozent ein. Die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung Electronics gibt 0,3 Prozent nach.

An der Börse in Sydney gibt der S&P/ASX 200 deutlicher um 1,3 Prozent nach. Auch hier drücken die Verluste an den US-Börsen auf das Sentiment.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.340,30 -1,3% -1,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.819,28 -0,1% -6,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.682,95 -0,4% -9,9% 08:00

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG

Straits-Times (Sing.) FEIERTAG

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:23 % YTD

EUR/USD 1,0517 -0,3% 1,0547 1,0550 -7,5%

EUR/JPY 137,09 +0,1% 137,00 137,43 +4,8%

EUR/GBP 0,8381 -0,0% 0,8382 0,8419 -0,3%

GBP/USD 1,2547 -0,3% 1,2583 1,2530 -7,3%

USD/JPY 130,35 +0,4% 129,89 130,26 +13,2%

USD/KRW 1.263,53 -0,7% 1.263,53 1.257,76 +6,3%

USD/CNY 6,6085 -0,3% 6,6085 6,5969 +4,0%

USD/CNH 6,6829 +0,5% 6,6475 6,6299 +5,2%

USD/HKD 7,8473 +0,0% 7,8468 7,8471 +0,7%

AUD/USD 0,7042 -0,4% 0,7067 0,7144 -3,0%

NZD/USD 0,6429 -0,5% 0,6463 0,6517 -5,8%

Bitcoin

BTC/USD 38.674,97 +0,9% 38.327,58 39.486,36 -16,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 103,89 104,69 -0,8% -0,80 +41,6%

Brent/ICE 106,22 107,14 -0,9% -0,92 +39,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.884,89 1.896,80 -0,6% -11,91 +3,0%

Silber (Spot) 22,61 22,78 -0,7% -0,17 -3,0%

Platin (Spot) 932,95 946,83 -1,5% -13,88 -3,9%

Kupfer-Future 4,30 4,40 -2,1% -0,09 -3,4%

===

