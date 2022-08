MÄRKTE ASIEN/Breit gestreute Verluste bei Aktien

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Den asiatischen Aktienmärkten bescheren alte Sorgen am Dienstag neue Abschläge. Händler sprechen von einer ungünstigen Kombination aus Konjunktur- und Zinsängsten - getrieben durch die viel zu hohe Inflation. Es setze sich immer deutlicher die Annahme durch, dass die US-Notenbank auf dem Weg geldpolitischer Straffungen unbeirrt voranschreiten werde, heißt es. Bei dem im Wochenverlauf beginnenden jährlichen Notenbankertreffen in Jackson Hole dürfte sich an dieser falkenhaften Einstellung kaum etwas ändern. Die Renditen am US-Rentenmarkt kletterten daher erneut kräftig.

Auch andere Notenbanken drehen weiter an der Zinsschraube. So dürfte die südkoreanische Notenbank am Donnerstag die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte anheben, wie eine aktuelle Umfrage unter Analysten belegt. Dass China dabei den umgekehrten Weg mit sinkenden Leitzinsen einschlage, verdeutliche nur das Siechtum der chinesischen Wirtschaft, so Marktteilnehmer. Als Konjunkturlokomotive wie noch während der Finanzkrise 2008/09 dürfte China dieses Mal ausfallen, so die Befürchtung des Marktes.

Gleichwohl zeigen die Aktienmärkte in China eine gewisse Widerstandsfähigkeit - gestützt durch die gelockerte Geldpolitik . Von Euphorie kann aber keine Rede sein - im Gegenteil: Die Marktreaktion fällt eher verhalten aus - wie schon am Vortag. Während die Leitbörse in Schanghai ein mageres Plus von 0,2 Prozent verteidigt, reiht sich der HSI in Hongkong mit Abschlägen von 0,5 Prozent in den Reigen der sich im Minus bewegenden Börsen der Region ein.

Kreditvergabe in China soll zulegen

Aufmerksamkeit zieht der Finanzsektor an, nachdem die chinesische Notenbank die Staatsbanken zur Unterstützung der Wirtschaft mittels einer verstärkten Kreditvergabe aufgefordert hatte. Die Neuvergabe von Krediten in China blieb im Juli aufgrund der nachlassenden Inlandsnachfrage hinter den Markterwartungen zurück, was nach Ansicht von Volkswirten das Wirtschaftswachstum weiter bremsen könnte. Bankenwerte zeigen sich indes uneinheitlich.

In Tokio fällt der Nikkei-225 mit einem Minus von 1,2 Prozent etwas deutlicher - belastet von Technologie- und Automobiltiteln. Händler verweisen auf schwache Einkaufsmanagerindizes. Hino Motors geben weitere 5,1 Prozent ab, der Nutzfahrzeughersteller sieht sich mit einem ausufernden Skandal um Emissionsdaten konfrontiert.

Auch der Kospi in Südkorea zeigt sich leichter. Insbesondere ausländische Investoren wenden sich ab. Anleger zeigten sich auch besorgt über die geopolitischen Spannungen angesichts der Großmanöver zwischen dem US-Militär und den lokalen Streitkräften. Man wissen nicht, wie der Norden reagiere, heißt es. Der Kurs des Luftfahrtzulieferers Hanwha Aerospace zieht um 3,6 Prozent an - beflügelt von einem Großauftrag.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.972,90 -1,1% -6,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.456,03 -1,2% +0,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.439,22 -0,9% -18,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.283,65 +0,2% -9,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.560,55 -0,5% -15,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.242,88 -0,6% +3,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.478,34 -0,6% -4,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:12h % YTD

EUR/USD 0,9937 -0,1% 0,9943 1,0020 -12,6%

EUR/JPY 136,40 -0,2% 136,73 137,15 +4,2%

EUR/GBP 0,8443 -0,1% 0,8452 0,8481 +0,5%

GBP/USD 1,1769 +0,0% 1,1765 1,1814 -13,0%

USD/JPY 137,26 -0,2% 137,51 136,88 +19,2%

USD/KRW 1.341,78 -0,1% 1.343,25 1.343,90 +12,9%

USD/CNY 6,8485 -0,0% 6,8486 6,8292 +7,8%

USD/CNH 6,8660 -0,0% 6,8673 6,8454 +8,1%

USD/HKD 7,8467 +0,0% 7,8464 7,8463 +0,7%

AUD/USD 0,6891 +0,2% 0,6875 0,6902 -5,1%

NZD/USD 0,6185 +0,3% 0,6169 0,6206 -9,4%

Bitcoin

BTC/USD 21.271,28 +0,9% 21.090,49 21.328,39 -54,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 90,23 -100,0% -90,23 +26,1%

Brent/ICE 97,22 96,69 +0,5% +0,53 +30,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.737,49 1.736,31 +0,1% +1,18 -5,0%

Silber (Spot) 18,94 19,04 -0,5% -0,10 -18,8%

Platin (Spot) 878,10 879,33 -0,1% -1,23 -9,5%

Kupfer-Future 3,66 3,65 +0,3% +0,01 -17,3%

YTD zu Vortagsschluss

