MÄRKTE ASIEN/Breite Erholung - Samsung und LG nach Zahlen fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Marktteilnehmer verwiesen auf die etwas festeren Vorgaben der US-Börsen. Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hatte nichts Neues erbracht - aber auch keine negativen Überraschungen. Es bestätigte vielmehr den von der Fed angekündigten Zinserhöhungskurs und die Inkaufnahme einer vorübergehenden Abschwächung der Konjunktur. Eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der anstehenden Fed-Sitzung in diesem Monat gilt am Markt als eingepreist.

In den Blick der Anleger rückt nun zunächst der US-Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag. Die am Mittwoch veröffentlichten Mai-Daten zu den offenen Stellen in den USA zeugten davon, dass die US-Wirtschaft nach wie vor dringend Arbeitskräfte sucht: Trotz eines leichten Rückgangs gab es im Mai immer noch fast doppelt so viele unbesetzte Stellen wie Arbeitssuchende.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 1,5 Prozent höher. Nach dem jüngsten Rückgang der Ölpreise habe die Angst vor steigenden Treibstoffkosten trotz der ungewissen Konjunkturaussichten etwas nachgelassen, hieß es. Gesucht waren Aktien von Einzelhändlern und Autoherstellern. Toyota Motor stiegen um 2,3, Honda Motor um 1,5 und Nissan Motor um 1,8 Prozent. Der Kurs der Supermarktkette Aeon sprang um fast 11 Prozent, nachdem das Unternehmen seinen Gewinn im ersten Geschäftsquartal mehr als verdreifacht hatte.

Kräftig im Plus zeigte sich auch der Kospi (+1,8%) in Seoul. Händler berichteten von Gelegenheitskäufen im Elektroniksektor. Indexschwergewicht Samsung stieg um 3,2 Prozent. Gemäß den vorläufigen Zweitquartalszahlen hat der Konzern seinen operativen Gewinn im Vorjahresvergleich um 11,4 Prozent gesteigert und damit den von Factset ermittelten Analystenkonsens übertroffen. Vorläufige Geschäftszahlen von LG Electronics (+3,0%) wurden in dem positiven Umfeld ebenfalls gut aufgenommen, auch wenn das Unternehmen im zweiten Quartal operativ voraussichtlich weniger verdient hat, als die von Factset befragten Analysten erwartet hatten. Das sei aber schon eingepreist gewesen, hieß es dazu.

Neue Lockdowns bremsen chinesische Börsen

Die Börse in Schanghai arbeitete sich nach anfänglichen Verlusten ins Plus vor, doch verhinderten steigende Corona-Fallzahlen und neuerliche Lockdowns eine deutlichere Erholung. Der Composite-Index in Schanghai stieg um 0,3 Prozent. In Hongkong tendierte der Hang-Seng-Index im späten Handel kaum verändert. Auch hier bremsten die neuen chinesischen Corona-Maßnahmen, wie Händler sagten. Sie verwiesen auch auf den starken US-Dollar, der viele Anleger zum Abzug von Geldern aus Hongkong veranlasse. Gegen die Tendenz sprangen Cosco Shipping Holdings um 4,8 Prozent. Nach vorläufigen Geschäftszahlen hat das Unternehmen im ersten Halbjahr den Gewinn um 74 Prozent gesteigert.

In Sydney wurde der S&P/ASX-200 (+0,8%) gestützt von neuerlichen Kursgewinnen im Bankensektor und der Erholung der Rohstoffwerte. Der Sektor stieg um 2,5 Prozent, nachdem er am Mittwoch um 5 Prozent eingebrochen war.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.648,00 +0,8% -10,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.490,53 +1,5% -9,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.334,27 +1,8% -21,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.364,40 +0,3% -7,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.582,89 -0,0% -8,0% 10:00

Taiex (Taiwan) 14.336,27 +2,3% -21,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.112,17 +0,3% -0,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.423,11 +0,2% -9,4% 11:00

BSE (Mumbai) 54.079,38 +0,6% -7,2% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0197 +0,1% 1,0183 1,0259 -10,3%

EUR/JPY 138,55 +0,1% 138,43 138,85 +5,9%

EUR/GBP 0,8526 -0,2% 0,8544 0,8581 +1,5%

GBP/USD 1,1960 +0,3% 1,1919 1,1958 -11,6%

USD/JPY 135,88 -0,0% 135,93 135,33 +18,0%

USD/KRW 1.301,33 -0,3% 1.304,85 1.303,56 +9,5%

USD/CNY 6,7056 -0,0% 6,7080 6,7062 +5,5%

USD/CNH 6,7086 -0,1% 6,7147 6,7101 +5,6%

USD/HKD 7,8482 +0,0% 7,8470 7,8471 +0,7%

AUD/USD 0,6809 +0,4% 0,6783 0,6803 -6,2%

NZD/USD 0,6172 +0,4% 0,6149 0,6170 -9,6%

Bitcoin

BTC/USD 20.347,17 +0,0% 20.338,47 20.119,69 -56,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 98,12 98,53 -0,4% -0,41 +36,0%

Brent/ICE 100,28 100,69 -0,4% -0,41 +33,9%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 178,00 174,50 +4,1% 7,00 +36,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.743,24 1.738,77 +0,3% +4,47 -4,7%

Silber (Spot) 19,32 19,21 +0,6% +0,11 -17,1%

Platin (Spot) 862,05 860,15 +0,2% +1,90 -11,2%

Kupfer-Future 3,49 3,42 +2,0% +0,07 -21,5%

YTD zu Vortagsschluss

===

