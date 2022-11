MÄRKTE ASIEN/China-Börsen erholt - Proteste ebben ab

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Einen Tag nach den Abgaben im Zuge der chinesischen Massenproteste gegen die Regierungen in Peking und die strikte Null-Covid-Politik hat sich die Lage auf den Straßen Chinas beruhigt. In der Folge erholen sich die chinesischen Börsen deutlich. An den übrigen Handelsplätzen setzt sich keine klare Tendenz durch. Vereinzelt belasten falkenhafte Kommentare der US-Notenbank zur US- Geldpolitik . In China scheinen die Sicherheitsorgane wieder Herr der Lage zu sein, die Massenproteste in vielen Städten und Regionen lassen merklich nach, auch weil die Polizei rigoros gegen die Protestierer vorgeht und die staatliche Zensur die Verbreitung der Nachrichten über die Proteste wirkungsvoller unterbindet als noch in den Tagen zuvor.

"Das Ausbleiben einer deutlichen Eskalation der Proteste könnte dazu beitragen, die Märkte zu beruhigen", sagt IG-Marktstratege Yeap Jun Rong. Der Schanghai-Composite legt um 2,3 Prozent zu, der am Vortag besonders gebeutelte HSI in Hongkong gewinnt gar 4,3 Prozent. Es gibt am chinesischen Aktienmarkt die stützende Spekulation, die Massenproteste könnten die kommunistische Führung doch zu einer beschleunigten Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik bewegen. Händler warnen aber vor dieser Hoffnung. Im Laufe des Tages will sich das chinesische Gesundheitsministerium äußern.

Immobiliensektor zieht an

Gut kommen in China in jedem Fall zusätzliche Hilfen für den angeschlagenen Immobiliensektor an. In Hongkong liegen die Branchenwerte daher vorn. Longfor Group Holdings springen um 10 Prozent, Country Garden Holdings um 9,9 und Country Garden Services um 9,5 Prozent empor.

Der Nikkei-225 verliert indes 0,4 Prozent auf 28.039 Punkte. Händler sprechen von weiterhin sorgenvollen Blicken gen China, denn die jüngsten Proteste und das Festhalten an der Null-Covid-Plotik trübten den wirtschaftlichen Ausblick der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter ein. Sony verlieren 1,0 Prozent, obwohl das Unternehmen laut einem Bericht Apple für das iPhone mit Sensoren versorgen will. Doch leidet Apple aktuell unter Produktionsausfällen in China.

In Südkorea steigt der Kospi mit 0,9 Prozent vergleichsweise deutlich. Hier nehmen Anleger einen optimistischeren Blick auf China ein. Sollten die Proteste wieder eskalieren, dürfte der Optimismus aber schnell verflogen sein, warnt ein Händler. Titel aus den Sektoren Luftverkehr und Wehrtechnik führen das Feld der Gewinner an. Der Kurs des Apple-Lieferanten LG Innotek büßt 2,9 Prozent ein, auch belasteten die Produktionsausfälle in China wegen der Proteste. Asiana Airlines springen um 19 Prozent nach oben, Korean Air Lines um 3,7 Prozent. Die britischen Regulierungsbehörden wollen die Fusion der beiden Konzerne wohl zulassen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.253,30 +0,3% -2,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.033,65 -0,5% -2,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.429,43 +0,9% -18,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.142,87 +2,1% -13,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.998,61 +4,1% -24,9% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.268,74 +0,9% +3,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.471,16 -1,0% -5,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0386 +0,4% 1,0342 1,0380 -8,7%

EUR/JPY 143,93 +0,2% 143,66 143,27 +10,0%

EUR/GBP 0,8648 +0,1% 0,8644 0,8597 +2,9%

GBP/USD 1,2009 +0,4% 1,1965 1,2072 -11,3%

USD/JPY 138,57 -0,2% 138,91 138,07 +20,4%

USD/KRW 1.326,55 -1,2% 1.342,14 1.338,59 +11,6%

USD/CNY 7,1599 -0,7% 7,2082 7,1977 +12,7%

USD/CNH 7,1649 -1,1% 7,2469 7,2123 +12,8%

USD/HKD 7,8098 -0,1% 7,8141 7,8175 +0,2%

AUD/USD 0,6703 +0,8% 0,6650 0,6687 -7,7%

NZD/USD 0,6213 +0,8% 0,6163 0,6214 -9,0%

Bitcoin

BTC/USD 16.471,51 +1,6% 16.209,98 16.172,58 -64,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,72 77,24 +1,9% +1,48 +13,6%

Brent/ICE 85,12 83,19 +2,3% +1,93 +16,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.754,26 1.741,13 +0,8% +13,13 -4,1%

Silber (Spot) 21,30 20,98 +1,5% +0,32 -8,6%

Platin (Spot) 1.006,75 993,30 +1,4% +13,45 +3,7%

Kupfer-Future 3,67 3,61 +1,6% +0,06 -16,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

