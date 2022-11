MÄRKTE ASIEN/Corona-Ausbrüche in China belasten - Tokio stabil

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn mit teils deutlichen Abschlägen. Belastet wird das Sentiment dabei von weiteren Corona-Infektionen in China, verbunden mit strengen Eindämmungsmaßnahmen. Bei den Anlegern schürt dies die Sorgen vor einer weiteren wirtschaftlichen Abschwächung in China.

An der Börse in Hongkong gibt der Hang-Seng-Index kräftig um 2,2 Prozent nach. Im chinesischen Kernland verliert der Schanghai-Composite 0,8 Prozent. Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) in diesem Monat indessen unverändert belassen, in einem Umfeld anhaltenden Abwärtsdrucks auf den Yuan sowie des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums. Der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bleibt bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,3 Prozent.

Die chinesische Wirtschaft zeigte in den vergangenen Wochen verstärkt Anzeichen von Schwäche aufgrund neuer Coraona-Ausbrückte und verstärkten Kontrollmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung.

Die Börse in Tokio zeigt sich stabil. Der Nikkei-Index notiert aktuell nahezu unverändert bei 27.905 Punkten.

Deutlich nach unten geht es auch an der Börse in Seoul. Der Kospi verliert 1,4 Prozent. Nachlassende Hoffnungen auf ein verlangsamtes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank und vorläufige Handelsdaten, die für November einen Rückgang der koreanischen Exporte zeigen, belasten die Stimmung, heißt es.

Die Börse in Sydney schloss 0,2 Prozent im Minus, wobei der Rohstoffsektor angesichts niedrigerer Eisenerzpreise 1,5 Prozent einbüßte. BHP, Rio Tinto und Fortescue gaben zwischen 2,3 und 3,8 Prozent nach.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.139,30 -0,2% -4,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.904,70 +0,0% -3,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.410,96 -1,4% -19,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.072,00 -0,8% -15,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.604,43 -2,2% -23,1% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.247,02 -0,8% +4,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.442,30 -0,5% -7,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25h % YTD

EUR/USD 1,0278 -0,5% 1,0325 1,0349 -9,6%

EUR/JPY 144,41 -0,4% 144,95 144,96 +10,3%

EUR/GBP 0,8689 +0,1% 0,8685 0,8702 +3,4%

GBP/USD 1,1828 -0,5% 1,1890 1,1892 -12,6%

USD/JPY 140,51 +0,1% 140,40 140,07 +22,1%

USD/KRW 1.340,03 0% 1.340,03 1.342,76 +12,7%

USD/CNY 7,1196 0% 7,1196 7,1282 +12,0%

USD/CNH 7,1682 +0,6% 7,1225 7,1300 +12,8%

USD/HKD 7,8123 -0,1% 7,8210 7,8234 +0,2%

AUD/USD 0,6642 -0,4% 0,6671 0,6697 -8,5%

NZD/USD 0,6129 -0,4% 0,6156 0,6159 -10,2%

Bitcoin

BTC/USD 16.155,90 -0,7% 16.276,17 16.704,93 -65,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,21 80,08 -1,1% -0,87 +13,4%

Brent/ICE 86,72 87,62 -1,0% -0,90 +18,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 0,00 115,51 -100,0% -115,51 +66,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.745,58 1.750,80 -0,3% -5,22 -4,6%

Silber (Spot) 20,74 20,94 -1,0% -0,20 -11,0%

Platin (Spot) 975,08 980,00 -0,5% -4,93 +0,5%

Kupfer-Future 3,60 3,63 -0,8% -0,03 -18,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

