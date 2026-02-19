MÄRKTE ASIEN/Deutliche Kursgewinne - Rekordhochs in Seoul und Sydney

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Donnerstag positive Vorzeichen. Angeführt werden die Märkte der Region von den Technologiewerten, die wiederum die Erholung ihrer US-Pendants nachvollziehen. Die Börsen in Seoul und Sydney steigen auf Rekordhochs. In Hongkong und Festlandchina ruht der Handel derweil noch wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest.

Am südkoreanischen Aktienmarkt steigt der Kospi nach der Feiertagspause um 2,9 Prozent. Gefragt sind Aktien der Chipbranche. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics klettert um rund 4 Prozent und markierte zwischenzeitlich ein Rekordhoch. SK Hynix gewinnen 1,2 Prozent. An der Technologiebörse Kosdaq war der Handel zwischenzeitlich ausgesetzt, nachdem diese um über 6 Prozent gestiegen war.

In Tokio geht es mit dem Nikkei um 0,8 Prozent aufwärts auf 57.594 Punkte. Auch hier greifen die Anleger bei Chipaktien zu. Advantest fallen gegen die positive Tendenz um 3,1 Prozent, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, dass es Opfer eines Hackerangriffs geworden ist.

Die Börse in Sydney hat den Handel mit einem Plus von 0,9 Prozent beendet. Durchwachsene Arbeitsmarktdaten nährten Zinssenkungsspekulationen, wie Händler sagten. Unter den Einzelwerten gewannen Rio Tinto nach Vorlage von Geschäftszahlen 2 Prozent. Brambles und Telstra haben jeweils ihre Dividenden erhöht. Brambles verbesserten sich um 3,7 Prozent und Telstra um 3,6 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.086,20 +0,9% +2,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 57.594,00 +0,8% +12,4% 07:00

Kospi (Seoul) 5.667,73 +2,9% +34,5% 07:30

Shanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1792 0,0 1,1786 1,1842 +0,9%

EUR/JPY 182,96 0,3 182,41 181,79 -1,4%

EUR/GBP 0,8743 0,1 0,8731 0,8733 +0,2%

GBP/USD 1,3486 -0,1 1,3499 1,3560 +0,7%

USD/JPY 155,15 0,3 154,76 153,51 -2,3%

USD/KRW 1.450,28 0,6 1.441,15 1.443,77 +0,0%

USD/CNY 6,9352 0,1 6,9276 6,9198 -1,4%

USD/CNH 6,9017 0,1 6,8916 6,8834 -1,3%

USD/HKD 7,8149 0,0 7,8142 7,8156 +0,4%

AUD/USD 0,7051 0,1 0,7045 0,7069 +6,2%

NZD/USD 0,5969 0,1 0,5965 0,5996 +5,0%

BTC/USD 66.757,50 0,6 66.384,35 67.791,20 -23,7%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,28 65,05 +0,4% +0,23 +8,6%

Brent/ICE 70,51 70,35 +0,2% +0,16 +10,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.993,29 4.976,98 +0,3% +16,32 +12,9%

Silber 77,97 77,271 +0,9% +0,70 +2,9%

Platin 1.759,12 1.766,29 -0,4% -7,17 -3,1%

Kupfer 5,78 5,80 -0,5% -0,03 +0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

