MÄRKTE ASIEN/Dünner Feiertagshandel endet mit Aktienaufschlägen

TOKIO (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen haben am Montag die Pluszeichen überwogen. Allerdings waren etliche wichtige Handelsplätze wegen diverser Feiertage geschlossen, so diejenigen in China (Kernland und Hongkong) sowie die Börse in Südkorea. Gestützt wurden die regionalen Börsen etwas vom Rückwind durch die üppigen Aufschläge der Wall Street zum Wochenschluss, auch der klar nachgebende US-Dollar wurde im Handel angeführt. Die Dollar-Schwäche wurde als Zeichen steigender Risikoneigung interpretiert, die dem Aktienmarkt zu Gute gekommen sei, hieß es.

Zudem sei dies ein Zeichen, dass der Kapitalfluss in die USA wegen der dort steigenden Zinsen nicht so stetig ausfalle. Denn die Erkenntnis über eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank um 75 Basispunkte bei der Sitzung im September dürfte am Markt angekommen sein. Im Handel verwies man auf diverse Äußerungen von US-Notenbankvertretern. In den Fokus rückten nun die US-Verbraucherpreise für den August am Dienstag, die den weiteren Kurs der Fed mitbestimmen dürften.

Einige Marktteilnehmer hofften auf einen Rückgang der Inflation gegenüber dem Vormonat. Denn dann verlöre die Fed Argumente für ihren strikten Zinserhöhungszyklus - ein Umstand, der die Aktienkurse treiben könnte. Unabhängig vom Zinsniveau in den USA bleibe die Schwäche der chinesischen Wirtschaft, die eine nachhaltige Aktienrally verhindere, hieß es weiter. Die jüngst zurückgegangene Inflation in China im August sei ein klares Anzeichen für eine nachlassende Binnennachfrage, hieß es bei China Galaxy International Securities. Daher setze der Markt auf weitere Wirtschaftsstimuli.

In Tokio zeigte sich der Nikkei-225 mit 1,2 Prozent Aufschlag recht fest - getrieben von Titeln aus den Sektoren Elektronik, Fluglinien und Eisenbahn. Händler sprachen von Schnäppchenkäufen und der Hoffnung auf ein Überwinden der Covid-19-Pandemie. Japan Airlines und ANA Holdings legten um 2,0 bzw. 2,5 Prozent zu. Laut Berichten plant die Regierung weitere Corona- und Einreiseerleichterungen. West Japan Railway zogen um 3,4 Prozent an.

In Sydney stieg der Leitindex S&P/ASX-200 in ähnlicher Größenordnung - befeuert von der Stärke des Finanz- bzw. Rohstoffsektors. NAB, Commonwealth, Westpac und ANZ legten bis zu 1,4 Prozent zu. Nickel Industries sprangen um 6,7 Prozent und stellten den festesten Wert im ASX-200. Der Rohstoffkonzern hatte seine Prognose für die Hengjaya-Mine in Indonesien angehoben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.964,50 +1,0% -6,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.542,11 +1,2% -2,0% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Taiex (Taiwan) Feiertag

Straits-Times (Sing.) 3.273,87 +0,3% +4,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.496,67 +0,0% -4,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0189 +1,0% 1,0091 1,0082 -10,4%

EUR/JPY 145,42 +1,2% 143,71 143,60 +11,1%

EUR/GBP 0,8718 +0,5% 0,8675 0,8687 +3,8%

GBP/USD 1,1688 +0,5% 1,1632 1,1604 -13,6%

USD/JPY 142,70 +0,2% 142,41 142,39 +24,0%

USD/KRW 1.378,32 -0,1% 1.380,06 1.376,66 +15,9%

USD/CNY Feiertag

USD/CNH 6,9272 -0,0% 6,9276 6,9277 +9,0%

USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8489 7,8484 +0,7%

AUD/USD 0,6885 +0,7% 0,6838 0,6847 -5,2%

NZD/USD 0,6149 +0,7% 0,6105 0,6115 -9,9%

Bitcoin

BTC/USD 21.985,46 +2,2% 21.519,87 20.703,25 -52,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,28 86,79 -0,6% -0,51 +21,6%

Brent/ICE 92,48 92,84 -0,4% -0,36 +25,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 197,75 207,09 -4,5% -9,35 +238,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.725,71 1.716,71 +0,5% +9,01 -5,7%

Silber (Spot) 19,17 18,85 +1,7% +0,32 -17,8%

Platin (Spot) 896,10 885,25 +1,2% +10,85 -7,7%

Kupfer-Future 3,61 3,58 +0,8% +0,03 -18,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2022 03:58 ET (07:58 GMT)