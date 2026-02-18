National Australia Bank Aktie

National Australia Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876218 / ISIN: US6325254083

18.02.2026 06:42:39

MÄRKTE ASIEN/Erholung der Technologiewerte stützt Nikkei

DOW JONES--Positive Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien, wobei einige Märkte der Region jedoch immer noch wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr geschlossen sind. Unter anderem ruht der Handel in Festlandchina, Hongkong und Seoul.

In Tokio legt der Nikkei-225-Index um 1,3 Prozent auf 57.281 Punkte zu. Anleger nutzen die Verluste der beiden vorigen Handelstage zum Wiedereinstieg. Nachdem am Montag und Dienstag ein unerwartet schwaches japanisches Wirtschaftswachstum die Kurse belastet hatte, kommt nun Unterstützung von den Daten zur Handelsbilanz im Januar. Die japanischen Exporte sind stärker gestiegen als erwartet, das Handelsbilanzdefizit war geringer als angenommen. Gesucht sind Technologiewerte. Händler berichten von nachlassenden Befürchtungen, dass neue KI-Modelle das traditionelle Geschäft der Branchenunternehmen bedrohen könnten.

Aktien japanischer Versicherer profitieren von geplanten Änderungen bei Abschreibungen auf Staatsanleihen. Dai-ichi Life gewinnen rund 3 Prozent und Sony Financial 3,3 Prozent.

Der Aktienmarkt in Sydney hat etwas fester geschlossen. Der S&P/ASX-200 gewann 0,5 Prozent. Gestützt wird der Index unter anderem von den schwergewichteten Aktien der National Australia Bank (+4%). Die Bank hat ihren Gewinn im ersten Quartal dank eines stärkeren Kredit- und Einlagenvolumens um 16 Prozent gesteigert.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.007,00 +0,5% +2,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 57.280,66 +1,3% +12,8% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag 07:30

Shanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1843 -0,1 1,1853 1,1835 +0,9%

EUR/JPY 181,89 0,1 181,67 181,03 -1,2%

EUR/GBP 0,8736 -0,0 0,8739 0,8721 -0,3%

GBP/USD 1,3556 -0,1 1,3564 1,3571 +1,2%

USD/JPY 153,58 0,2 153,27 152,96 -2,1%

USD/KRW 1.443,65 0,2 1.440,95 1.444,71 +0,0%

USD/CNY 6,9247 -0,0 6,9247 6,9249 -1,4%

USD/CNH 6,8851 -0,0 6,8852 6,8886 -1,3%

USD/HKD 7,8153 -0,0 7,8154 7,8151 +0,4%

AUD/USD 0,7069 -0,2 0,7086 0,7057 +6,0%

NZD/USD 0,6000 -0,8 0,6048 0,6026 +4,8%

BTC/USD 67.674,80 0,3 67.495,65 68.190,95 -22,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,41 62,26 +0,2% +0,15 +10,9%

Brent/ICE 67,58 67,42 +0,2% +0,16 +12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.936,13 4.878,75 +1,2% +57,38 +15,6%

Silber 75,70 73,375 +3,2% +2,33 +7,5%

Platin 1.737,95 1.698,73 +2,3% +39,22 -1,5%

Kupfer 5,71 5,64 +1,1% +0,06 +2,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 00:43 ET (05:43 GMT)

Aktien in diesem Artikel

Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 8,50 -1,16% Dai-ichi Life Insurance Co Ltd
National Australia Bank Ltd (spons. ADRs) 16,94 0,37% National Australia Bank Ltd (spons. ADRs)
National Australia Bank Ltd 28,68 1,40% National Australia Bank Ltd

Indizes in diesem Artikel

NIKKEI 225 57 467,83 0,57%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

