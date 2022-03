MÄRKTE ASIEN/Erholungsansatz verpufft - Sydney aber fester

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Ausverkaufsstimmung an den ostasiatischen Börsen vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich zur Wochenmitte nur leicht beruhigt. Das Geschäft war insgesamt weiter fragil und von Volatilität geprägt. Während insbesondere die Indizes an den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong nach einer freundlicheren Eröffnung zum Handelsende über 1 Prozent im Minus lagen, konnte sich zumindest Sydney um 1 Prozent erholen.

Teilnehmer in Schanghai berichteten von Verkäufen bei Stahlaktien und Papieren von Chemiezulieferern, weil die stark gestiegenen Preise für Öl und Kohle die Profitabilität beeinträchtigen dürften. Auf die Stimmung gedrückt haben dürfte auch, dass der Nickelkonzern Tsingshan Holding laut mit dem Unternehmen vertrauten Personen infolge des drastischen Nickelpreisanstiegs vor Handelsverlusten in Milliardenhöhe stehen soll. Chinesische Medien berichteten über einen Verlust von 8 Milliarden Dollar.

In Tokio hatte es zunächst nach einer moderaten Erholung von den heftigen Verlusten ausgesehen, im Spätgeschäft rutschte der Nikkei-Index dann aber doch noch ins Minus ab und büßte 0,3 Prozent ein auf 24.717 Punkte. Weil in Südkorea am Mittwoch ein neuer Präsident gewählt wird, wurde dort nicht gehandelt.

Bremsend wirkte der weitere Anstieg der Ölpreise, zuletzt um rund 2 Prozent auf knapp über 130 Dollar bei Brent. Die neuen 14-Jahreshochs von über 140 Dollar werden damit aber zunächst nicht erreicht. Für den jüngsten Aufwärtsimpuls sorgten die USA mit der Ankündigung, kein Öl aus Russland mehr beziehen zu wollen.

Neue Konjunkturdaten fielen im Rahmen der Erwartungen aus. In China stiegen die Verbraucherpreise im Februar um 0,9 Prozent zum Vorjahr exakt so wie erwartet und in Japan wurde das BIP-Wachstum im vierten Quartal 2021 auf 1,1 Prozent einen Tick nach unten revidiert. Dass die gedämpfte Teuerung in China der Notenbank laut Marktteilnehmern Spielraum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur eröffnet, half den Kursen nur anfangs, ehe doch wieder Verkäufe die Oberhand gewannen.

Schnäppchenkäufe und Zinsfantasie

Dort, wo die Kurse stiegen, war von Schnäppchenkäufen die Rede. In Tokio machten Fujitsu einen Satz um 5,5 Prozent, nachdem über 3.000 Mitarbeiter ein Angebot zum Gang in den vorzeitigen Ruhestand annehmen wollen.

In Sydney stützen Kursgewinne der schwer gewichteten Bankaktien den Index. Hier sorgte die Aussicht auf steigende Zinsen, die das Bankgeschäft gewinnträchtiger machen, für Käufe. Der australische Notenbankgouverneur hatte in einer Rede eine Zinserhöhung als plausibel bezeichnet, weil die höhere Gesamtinflation dazu führen könne, dass sich das Lohnwachstum schneller beschleunige als von der Zentralbank erwartet. Man könne sich aber zunächst die Zeit nehmen, um die eingehenden Informationen zu bewerten und zu prüfen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.053,00 +1,0% -5,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 24.717,53 -0,3% -13,9% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. 3.256,39 -1,1% -10,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.580,03 -0,9% -11,8% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.015,36 +1,1% -6,6% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.197,82 +1,6% +2,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.550,49 +0,2% -1,3% 10:00

BSE (Mumbai) 54.091,60 +1,2% -7,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:54 % YTD

EUR/USD 1,0925 +0,2% 1,0902 1,0863 -3,9%

EUR/JPY 126,49 +0,3% 126,10 125,44 -3,4%

EUR/GBP 0,8324 +0,0% 0,8323 0,8303 -0,9%

GBP/USD 1,3121 +0,2% 1,3098 1,3086 -3,0%

USD/JPY 115,82 +0,1% 115,68 115,46 +0,6%

USD/KRW 1.234,53 +0,1% 1.233,72 1.237,47 +3,8%

USD/CNY 6,3173 -0,0% 6,3187 6,3163 -0,6%

USD/CNH 6,3228 -0,0% 6,3245 6,3200 -0,5%

USD/HKD 7,8197 +0,0% 7,8189 7,8219 +0,3%

AUD/USD 0,7297 +0,4% 0,7267 0,7278 +0,5%

NZD/USD 0,6823 +0,3% 0,6805 0,6817 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 41.757,54 +8,3% 38.571,94 38.478,08 -9,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 125,80 123,70 +1,7% 2,10 +69,0%

Brent/ICE 130,50 127,98 +2,0% 2,52 +30,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.043,15 2.051,20 -0,4% -8,05 +11,7%

Silber (Spot) 26,61 26,08 +2,0% +0,53 +14,1%

Platin (Spot) 1.173,73 1.156,78 +1,5% +16,95 +20,9%

Kupfer-Future 4,72 4,70 +0,4% +0,02 +5,7%

