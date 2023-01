MÄRKTE ASIEN/Erneut feste Kurse in Tokio

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Im Sog der fortgesetzten Rally an der Wall Street - insbesondere bei Aktien aus dem Technik- und Wachstumssektor - geht es am Dienstag an der Tokioter Börse erneut kräftig nach oben. Der Nikkei-225 gewinnt 1,6 Prozent auf 27.332 Punkte. In Sydney wurde der Handel mit einer freundlichen Tendenz beendet - dort war es bereits das fünfte Plus in Folge.

An den anderen Plätzen wie unter anderem Schanghai, Hongkong, Seoul und Singapur pausiert das Geschäft wegen des Mondneujahrsfests weiter. In Festlandchina wird die ganze Woche nicht gehandelt, in Hongkong geht das Geschäft am Donnerstag weiter, im südkoreanischen Seoul am Mittwoch.

An der Wall Street wurden abebbende Zinssorgen und die zuletzt überraschend stark ausgefallenen Geschäftszahlen von Netflix als Gründe für die anhaltende Kauflaune bzw. Zuversicht für die gerade angelaufene Berichtssaison ausgemacht. Während die US-Notenbank wohl nur noch mit kleinen Zinserhöhungen aufwarten dürfte, würden von der EZB zunächst zwei weitere 50-Basispunkte-Schritte erwartet, hieß es.

Rückenwind geht in Tokio auch vom nachgebenden Yen aus. Auch hier werden Aktien aus der Technikbranche favorisiert. So legen beispielsweise Advantest um 3,4, Softbank um 3,2 und Tokyo Electron um 2,8 Prozent zu. Nidec steigen ebenfalls um 2,8 Prozent. Der Hersteller von Elektromotoren und Industrierobotern wird im Tagesverlauf noch Geschäftszahlen vorlegen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.492,20 +0,5% +6,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.332,10 +1,6% +1,8% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Taiex (Taiwan) Feiertag

Straits-Times (Sing.) Feiertag

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 7:21 % YTD

EUR/USD 1,0878 +0,1% 1,0871 1,0891 +1,6%

EUR/JPY 141,66 -0,2% 141,99 141,47 +0,9%

EUR/GBP 0,8782 +0,0% 0,8781 0,8773 -0,8%

GBP/USD 1,2387 +0,0% 1,2381 1,2414 +2,4%

USD/JPY 130,22 -0,3% 130,62 129,92 -0,7%

USD/KRW 1.231,32 +0,1% 1.230,42 1.228,59 -2,4%

USD/CNH 6,7820 +0,1% 6,7755 6,7777 -2,1%

USD/HKD 7,8313 +0,0% 7,8311 7,8292 +0,3%

AUD/USD 0,7036 +0,1% 0,7029 0,6974 +3,3%

NZD/USD 0,6500 +0,2% 0,6489 0,6467 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 23.065,80 +0,7% 22.905,66 22.751,49 +39,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,57 81,62 -0,1% -0,05 +1,4%

Brent/ICE 88,03 88,19 -0,2% -0,16 +2,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.932,87 1.928,48 +0,2% +4,40 +6,0%

Silber (Spot) 23,55 23,48 +0,3% +0,08 -1,7%

Platin (Spot) 1.054,40 1.052,00 +0,2% +2,40 -1,3%

Kupfer-Future 4,27 4,26 +0,4% +0,02 +12,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

