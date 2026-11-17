DOW JONES--Erneute Abgaben im Technologie-Sektor belasten am Dienstag die ostasiatischen Aktienmärkte. Neben den negativen US-Vorgaben sorgt eine Verordnung des US-Handelsministerium für Verunsicherung. Dieses strebt strengere Vorschriften für Chip-Exporte an. Die Behörde hat eine Regelung veröffentlicht, um gegen Chip-Lieferungen von Nvidia und anderen US-Unternehmen nach China vorzugehen. Die vorgeschlagene Regelung würde Malaysia, Thailand, Indonesien, Singapur und Brasilien auf eine Liste von Ländern setzen, die Exportbeschränkungen unterliegen. Unternehmen bräuchten Lizenzen des US-Handelsministeriums, um in diese Länder zu liefern. Der Schritt soll verhindern, dass chinesische Kunden aus der Ferne auf Rechenzentrumskapazitäten in diesen Ländern zugreifen. US-Technologieunternehmen könnten Ausnahmen erhalten.

Vor diesem Hintergrund stehen die Technologie-Werte in der Region unter Druck. Der Kospi-Index reduziert sich um 1,8 Prozent. Hier geht es für die Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 2,9 bzw. 1,4 Prozent abwärts. Der japanische Nikkei-225-Index fällt um 0,9 Prozent, der breiter gefasste Topix gibt um 1,4 Prozent nach. Die Aktien von Advantest, einem Hersteller von automatischen Testsystemen für die Halbleiterindustrie, verbilligen sich um 4,8 Prozent. Auch Softbank Group (-4,7%) und die Titel des Speicherchipherstellers Kioxia Holdings (-5,8%) fallen.

Daneben sprechen Teilnehmer aber auch von Zurückhaltung im Vorfeld der Quartalszahlen von Nvidia nach US-Handelsschluss am Dienstag. Zu Wochenbeginn hatten die Turbulenzen rund um den Abgang von CEO Jensen Huang die Aktie des KI-Flagschiffs erneut unter Druck gesetzt. Huang soll nicht an die Spitze von Nvidia zurückkehren. Das Board erwäge nicht, den abgesetzten Mitgründer wieder als CEO einzusetzen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Seit Huangs Rücktritt am Donnerstag haben Verbündete im Silicon Valley und in Washington argumentiert, dass seine Absetzung voreilig gewesen sei.

Zudem steht am Donnerstag der Börsengang von Anthropic an. Der Entwickler des KI-Tools Claude will 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar pro Stück ausgeben.

Etwas besser halten sich die chinesischen Börsen. Hier geht es für den Shanghai-Composite um 0,3 Prozent nach unten und der Hang-Seng-Index verliert 1,1 Prozent. Bei den Einzelwerten steigen die Aktien des chinesischen Auto-Herstellers Xpeng um 5,0 Prozent, nachdem Umsatz und Fahrzeugmarge im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen haben. "Das dritte Quartal war besser als erwartet, aber die Visibilität auf dem Weg zu einer nachhaltigen Profitabilität bleibt begrenzt", heißt es von Bernstein.

In Australien reduziert sich der S&P/ASX 200 um 1,8 Prozent. Die Verkäufe neuer Eigenheime in Australien sind im Oktober drastisch eingebrochen. Dies schürt Befürchtungen, dass eine sich verschärfende Krise im Wohnungsbau die Wirtschaft empfindlich bremsen könnte. Zuvor hatte RBA-Gouverneurin Michele Bullock erklärt, dass die Inflationsrisiken weiterhin aufwärtsgerichtet blieben. Dabei hob sie die Auswirkungen der Ölpreise sowie den Boom beim Bau von Rechenzentren als wesentliche Inflationsrisiken hervor. Die Äußerungen deuten darauf hin, dass weiterhin eine erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass die australische Notenbank (Reserve Bank of Australia) bei ihrer Sitzung Anfang Dezember eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird, sollten die kommenden Inflationsdaten problematisch bleiben, heißt es.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.883,20 -1,8 +1,9 6:00

Nikkei-225 (Tokio) 59.154,00 -0,9 ---- 7:30

Topix 500 (Tokio) 3.007,04 -1,4 +13,0 7:30

Kospi (Seoul) 5.007,32 -1,8 +25,5 7:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.575,22 -0,8 -8,0 9:00

Shanghai-Composite 3.592,47 -0,3 -9,5 8:00

Straits-Times (Singapur) 5.126,53 -1,1 +10,3 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.341,61 +0,4 -38,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.574,46 -0,9 -6,3 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 08:20 % YTD

EUR/USD 1,1007 +0,1 1,0996 1,1018 -6,3

EUR/JPY 175,22 -0,1 175,33 175,73 -4,8

EUR/GBP 0,8340 +0,0 0,8339 0,8341 -4,3

USD/JPY 159,19 -0,1 159,41 159,47 +1,6

USD/KRW 1.336,40 +0,1 1.335,36 1.334,78 -7,2

USD/CNY 6,6650 +0,0 6,6642 6,6691 -4,7

USD/CNH 6,6654 +0,0 6,6646 6,6687 -4,5

USD/HKD 7,8464 0,0 7,8461 7,8456 +0,8

AUD/USD 0,6743 +0,1 0,6736 0,6760 +1,1

NZD/USD 0,5495 -0,0 0,5496 0,5521 -4,5

BTC/USD 64.942,93 -0,5 65.287,28 64.424,44 -25,9

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,98 -0,9 -0,74 85,72

Brent/ICE 91,70 -0,8 -0,74 92,44

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.882,17 +0,7 25,92 3.856,25

Silber 47,72 +1,5 0,71 47,01

Platin 1.473,63 +1,7 24,18 1.449,45

(Angaben ohne Gewähr)

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November 17, 2026 00:41 ET (05:41 GMT)