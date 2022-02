MÄRKTE ASIEN/Eskalation in Ukraine-Krise lastet schwer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Tiefrot haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag notiert, nachdem Moskau die ostukrainischen "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt hat. Russland hat die Entsendung von Truppen in die Separatistengebiete angeordnet. Sichere Häfen wie US-Anleihen, Yen, Dollar oder Gold sind tendenziell ebenso gesucht wie Öl. Westliche Politiker haben den Schritt des russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf verurteilt. Die USA warnten erneut vor einer Invasion Russlands in die Ukraine.

Der japanische Nikkei sackte um 1,7 Prozent ab, besonders heruntergezogen von Banken- und Versicherungswerten. Die japanische Regierung hatte am Montag einen Charterflug zur Evakuierung von Landsleuten aus der Ukraine organisiert. Gegen den Trend legten Casio Computer mit einem Rückkaufprogramm 1,5 Prozent zu.

In Südkorea fiel der Kospi um 1,7 Prozent, neben Finanztitel sind vor allem Fluglinien- und Technologieaktien belastet. Risikoscheu schickte den Won gegen den Dollar um 0,3 Prozent talwärts. Asiana Airlines verloren 3,8 Prozent, nachdem die Kartellbehörde des Landes die geplante Fusion mit Korean Air Lines unter Vorbehalt genehmigt und gleichzeitig gefordert hatte, dass die kombinierten Dienste reduziert werden. Samsung Fire & Marine Insurance brachen nach schwachen Ergebnissen für das vierte Quartal um 6,4 Prozent ein.

Besonders steil nach unten ging es im späten Geschäft in Hongkong (minus 3 Prozent). Neben den Spannungen in der Ukraine belasteten hier auch Sorgen vor regulatorischen Maßnahmen des Technologiesektors durch Peking. Alibaba verloren 3,3 Prozent, Tencent hielten sich mit minus 1,4 Prozent relativ gut. Aktien von Elektroautoherstellern wie BYD, XPeng und Li Auto verloren zwischen 2,8 und 3,7 Prozent. Ölwerte trotzten mit dem festen Ölpreis dem Abverkauf und legten deutlich zu; so stiegen PetroChina um 2,4 Prozent und Cnooc um 1,4 Prozent.

Besser hielt sich der Markt in Schanghai mit einem Minus von 1 Prozent. Neben der Kriegsgefahr in der Ukraine lasteten hier auch Spannungen mit den USA, nachdem China einige US-Rüstungsfirmen wegen Waffenverkäufen an Taiwan sanktioniert hat.

In Australien sank der Leitindex ebenfalls um 1 Prozent, acht der elf Indexsektoren tendierten im Minus. Vor allem Technologiewerte litten unter der Risikoscheu: Appen, EML und Life360 verloren zwischen 4,5 und 9,3 Prozent. Nanosonics und Uniti fielen nach Zahlen um 13 bzw. 9,2 Prozent. Dagegen profitierten Ölwerte von dem gestiegenen Ölpreis.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.161,30 -1,0% -3,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.449,61 -1,7% -6,5% 07:00

Kospi (Seoul) 2.706,79 -1,3% -9,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.456,02 -1,0% -5,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.471,85 -2,9% +3,2% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.406,88 -0,9% +9,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.578,02 -0,3% +1,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:38 % YTD

EUR/USD 1,1301 -0,1% 1,1307 1,1377 -0,6%

EUR/JPY 129,63 -0,1% 129,70 130,75 -1,0%

EUR/GBP 0,8320 +0,1% 0,8316 0,8349 -1,0%

GBP/USD 1,3583 -0,1% 1,3597 1,3628 +0,4%

USD/JPY 114,67 -0,0% 114,70 114,93 -0,4%

USD/KRW 1.193,19 -0,1% 1.194,74 1.191,35 +0,4%

USD/CNY 6,3413 +0,1% 6,3353 6,3317 -0,2%

USD/CNH 6,3407 +0,2% 6,3272 6,3264 -0,2%

USD/HKD 7,8020 +0,0% 7,8012 7,8005 +0,1%

AUD/USD 0,7197 +0,2% 0,7184 0,7217 -0,9%

NZD/USD 0,6709 +0,2% 0,6698 0,6722 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 36.794,07 -2,1% 37.597,19 39.179,46 -20,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 94,67 93,95 +4,0% 3,60 +26,4%

Brent/ICE 97,56 95,39 +2,3% 2,17 +25,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.911,76 1.906,20 +0,3% +5,56 +4,5%

Silber (Spot) 24,18 23,97 +0,9% +0,21 +3,7%

Platin (Spot) 1.093,45 1.078,00 +1,4% +15,45 +12,7%

Kupfer-Future 4,49 4,48 -0,7% -0,03 +0,6%

===

