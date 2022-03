MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Ölpreisanstieg dämpft Kauflaune

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zum Wochenausklang ist die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien verhalten positiv nach festen Vorgaben der Wall Street. In Hongkong (-1,5%) kommt es nach der Hausse der beiden vorigen Tage allerdings zu Gewinnmitnahmen.

Marktbeobachter nennen mehrere Gründe für die Zurückhaltung der Anleger: Zum einen sind die Ölpreise wieder auf klar über 100 Dollar je Barrel gestiegen, zum anderen scheinen die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu stocken. Speziell an den chinesischen Börsen tritt die Sorge über die wirtschaftlichen Folgen der jüngsten Corona-Welle wieder mehr in den Vordergrund.

Derweil hat die Bank of Japan (BoJ) ihre ultralockere Geldpolitik bestätigt. Damit weicht sie weiter vom Kurs anderer großen Notenbanken ab, die sich gezwungen sehen, die zu hohe Inflation zu bekämpfen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist Inflation in Japan weiter kein Thema. Allerdings rechnet die BoJ mit einer Zunahme des bereinigten Inflationsdrucks, wie es im Begleitkommentar hieß.

Gestiegene Rohstoffpreise stützen Branchenaktien

Der Nikkei-225-Index steigt um 0,5 Prozent auf 26.795 Punkte. Die wieder gestiegenen Preise für Öl und andere Rohstoffe verhelfen Inpex zu einem Plus von 1,1 Prozent. Sumitomo Metal Mining verteuern sich um 4,5 Prozent. Anders als in China gehen in Japan die Corona-Fallzahlen zurück. Von der Hoffnung auf eine Wiedereröffnung profitieren laut Händlern Sumitomo Realty & Development (+2,3%) und Mitsubishi Estate (+1,7%).

In Schanghai liegt der Composite-Index 0,4 Prozent im Plus. An den vergangenen Tagen hatten die chinesischen Börsen sehr stark von der Zusage Pekings profitiert, die heimische Wirtschaft und die Finanzmärkte zu unterstützen. Im Fokus der Anleger stehen Gespräche zwischen dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden im späteren Tagesverlauf.

Der australische Aktienmarkt schloss 0,6 Prozent höher. Rohstoffnahe Aktien führten den Markt an, wobei der Energiesektor 2,2 Prozent gewann. Die Eisenerzförderer BHP, Fortescue und Rio Tinto verbuchten Kursgewinne zwischen 1,3 und 2,2 Prozent. Auch die schwergewichteten Finanzwerte legten zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.294,40 +0,6% -2,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.794,63 +0,5% -10,5% 07:00

Kospi (Seoul) 2.700,93 +0,2% -9,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.229,50 +0,4% -11,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.184,83 -1,5% -14,1% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.335,77 +0,4% +5,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.585,38 -0,3% +0,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1085 -0,1% 1,1093 1,1041 -2,5%

EUR/JPY 131,61 +0,1% 131,53 131,18 +0,6%

EUR/GBP 0,8421 -0,2% 0,8436 0,8382 +0,2%

GBP/USD 1,3163 +0,1% 1,3150 1,3172 -2,7%

USD/JPY 118,73 +0,1% 118,56 118,81 +3,1%

USD/KRW 1.212,31 +0,1% 1.211,20 1.210,62 +2,0%

USD/CNY 6,3572 +0,2% 6,3470 6,3468 +0,0%

USD/CNH 6,3657 +0,0% 6,3650 6,3584 +0,2%

USD/HKD 7,8195 +0,0% 7,8168 7,8212 +0,3%

AUD/USD 0,7393 +0,2% 0,7376 0,7310 +1,8%

NZD/USD 0,6896 +0,2% 0,6882 0,6840 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 40.767,39 -0,6% 41.019,91 40.868,35 -11,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 105,58 102,98 +2,5% 2,60 +41,8%

Brent/ICE 108,95 106,64 +2,2% 2,31 +30,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.935,12 1.941,46 -0,3% -6,34 +5,8%

Silber (Spot) 25,25 25,33 -0,3% -0,08 +8,3%

Platin (Spot) 1.026,74 1.025,85 +0,1% +0,89 +5,8%

Kupfer-Future 4,72 4,70 +0,5% +0,02 +6,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2022 01:57 ET (05:57 GMT)