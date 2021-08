MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Powell-Aussagen sorgen für Erleichterung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Moderate Gewinne haben zu Beginn der neuen Handelswoche die Börsen in Ostasien und Australien verzeichnet. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole als Stimmungsaufheller. Powell hatte am Freitag kein klares Signal gegeben, wann die Fed mit der Reduzierung ihrer Anleihekäufe (Tapering) beginnen könnte.

Die Powell-Aussagen sorgten für Erleichterung, denn zuletzt hatten sich eine Reihe von Fed-Vertretern für einen baldigen Beginn des Tapering ausgesprochen. Der Dollar, der in Reaktion auf Powell abgewertet hatte, blieb unter Druck, konnte sich aber stabilisieren.

Technologiewerte in Tokio gesucht

In Tokio verbesserte sich der Nikkei-225 um 0,5 Prozent. Vor allem die allgemein als stark zinsreagibel geltenden Technologiewerte zeigten sich mit Aufschlägen. So erhöhten sich die Aktien von Renesas um 3,1 Prozent und Panasonic stiegen um 1,7 Prozent. Angeführt wurde die Gewinnerliste von den Schiffsbauwerten. Hier ging es für Nippon Yusen um 2,8 Prozent nach oben. Bei den Autowerten legten die Papiere von Nissan Motor um 1,8 Prozent zu.

In Schanghai kletterte der Composite-Index um 0,2 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong erholte sich von anfänglichen Verlusten und lag im späten Handel mit 0,2 Prozent im Plus. Hier zeigten die zuletzt volatilen und oft richtunggebenden Technologiewerte eine uneinheitliche Tendenz. Während die Aktien von Alibaba um 1,0 Prozent stiegen, verloren Tencent weitere 0,8 Prozent. Hier belastete die Nachricht, dass Peking die Notiz chinesischer Unternehmen an ausländischen Börsen durch ein neues Regelwerk erschweren oder gar verbieten wolle, hieß es.

Rohstoffwerte sorgen für Plus in Sydney

Gewinne bei den schwergewichteten Rohstoffwerten haben in Sydney für einen Aufschlag von 0,2 Prozent beim S&P/ASX 200 gesorgt. Hintergrund waren gute Zahlen von Fortescue (+6,6%). Der Bergbaukonzern hat im Geschäftsjahr den Gewinn verdoppelt und einen starken Ausblick gegeben. Für die Aktien von BHP (+2,5%) und Rio Tinto (+3,1%) ging es im Fahrwasser ebenfalls aufwärts. Der Sektor lag mit einem Plus von 2,7 Prozent an der Spitze. Im Technologiesektor verloren die Aktien von Altium 14 Prozent. Das Softwareunternehmen hat den Zeitplan für sein angestrebtes Umsatzziel nach hinten verschoben.

In Seoul ging es für den Kospi um 0,3 Prozent aufwärts. Hier schoben Gewinne bei Stahl- und Bauwerten den Index an. Teilnehmer verwiesen auf einen erhöhten Risiko-Appetit ausländischer Investoren nach den Powell-Aussagen. Die Aktie des Stahlkonzerns Posco verbesserte sich um 5,4 Prozent und für GS Engineering & Construction ging es um 6,9 Prozent nach oben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.504,50 +0,2% +13,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.789,29 +0,5% +0,7% 08:00

Kospi (Seoul) 3.144,19 +0,3% +9,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.528,15 +0,2% +1,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.461,95 +0,2% -6,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.396,52 +1,1% +18,1% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.101,61 +0,7% +8,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.595,41 +0,3% -2,3% 11:00

BSE (Mumbai) 56.695,47 +1,0% +18,4% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1801 +0,1% 1,1794 1,1767 -3,4%

EUR/JPY 129,53 -0,0% 129,59 129,46 +2,7%

EUR/GBP 0,8575 -0,0% 0,8577 0,8585 -4,0%

GBP/USD 1,3762 +0,1% 1,3754 1,3709 +0,6%

USD/JPY 109,78 -0,1% 109,86 110,01 +6,3%

USD/KRW 1166,31 +0,4% 1162,23 1169,39 +7,4%

USD/CNY 6,4691 -0,0% 6,4718 6,4829 -0,9%

USD/CNH 6,4661 +0,1% 6,4628 6,4807 -0,6%

USD/HKD 7,7877 +0,0% 7,7877 7,7891 +0,5%

AUD/USD 0,7297 -0,2% 0,7313 0,7251 -5,3%

NZD/USD 0,6998 -0,2% 0,7010 0,6952 -2,6%

Bitcoin

BTC/USD 47.822,51 -2,2% 48.906,35 47.045,26 +64,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,37 68,74 -0,5% -0,37 +42,4%

Brent/ICE 72,68 72,70 -0,0% -0,02 +42,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.814,67 1.817,10 -0,1% -2,43 -4,4%

Silber (Spot) 23,97 24,03 -0,2% -0,05 -9,2%

Platin (Spot) 1.011,80 1.015,00 -0,3% -3,20 -5,5%

Kupfer-Future 4,34 4,32 +0,6% +0,02 +23,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2021 03:36 ET (07:36 GMT)