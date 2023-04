MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Samsung nach Zahlenausweis im Plus

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Überwiegend etwas fester haben die asiatischen Märkte am Donnerstag nach verhaltenen Vorlagen der Wall Street geschlossen. Dort hatten die Sorgen rund um die regionalen Banken starke Ergebnisse aus dem Technologiesektor überschattet. Während der Dow-Jones-Index klar im Minus schloss, lag der Nasdaq-Composite leicht im Plus. Die Titel der gebeutelten First Republic Bank sackten um weitere 30 Prozent ab. Medienberichten zufolge sind Unterstützungsmaßnahmen für die Bank in Vorbereitung. Analysten bezweifeln indes die Überlebensfähigkeit des Instituts. Derweil zeigten sich die Futures auf die US-Indizes im Plus, gestützt von starken Zahlen von Meta Platforms. Impulse könnten in den USA am Donnerstag von den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und von BIP-Zahlen ausgehen.

Am etwas fester notierenden Markt in Südkorea standen Geschäftszahlen des Indexschwergewichts Samsung Electronics im Blick. Die Aktie gewann 0,6 Prozent und erholte sich damit von Abgaben im frühen Handel. Der Konzern hat einen Rückgang des Erstquartalsgewinns ausgewiesen. So sank der Nettogewinn um 86 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wobei die Halbleitersparte im Gefolge eines Abschwungs in der Branche einen hohen Verlust zu verkraften hatte. Allerdings verdiente Samsung deutlich mehr, als Analysten erwartet hatten. Zudem signalisierte Samsung eine Erholung für das zweite Halbjahr. Die Aktien des Speicherchip-Herstelllers SK Hynix (+1,7%) erholten sich von den Verlusten des Vortags nach Quartalszahlen, die einen Verlust ausgewiesen hatten.

Warten auf BoJ-Sitzung am Freitag

Gut behauptet tendierte der japanische Nikkei-225, nachdem er zunächst von Broker- und Halbleiteraktien nach unten gezogen wurde. Teilnehmer sprachen von Positionsbereinigungen vor der geldpolitischen Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), die erste unter Leitung des neuen Gouverneurs Kazuo Ueda. Etliche schwache Unternehmenszahlen schürten Unsicherheit mit Blick auf die weiteren Perspektiven. So fielen Nomura Holdings um 7,1 Prozent nach einem Rückschlag beim Gewinn im Geschäftsjahr um 35 Prozent. Advantest verloren sogar 9,6 Prozent, nachdem das Unternehmen mit einem Rückgang des Jahresnettogewinns um 40 Prozent rechnet.

Am Markt in Schanghai zeigte sich der Leitindex volatil, am Ende lag er 0,7 Prozent im Plus. Zunächst hatten erneut geopolitische Spannungen gebremst. Einen leicht positiven Akzent setzten Konjunkturdaten. Der Rückgang der Gewinne in der chinesischen Industrie hat sich im März verlangsamt, da sich die Exportnachfrage erholte und Peking die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützt. Auf den Verkaufslisten standen Einzelhandels- und Energiewerte, wogegen Versicherer und Automobilhersteller zulegten. Ping An Insurance steigerten sich nach starken Quartalszahlen um 4,5 Prozent.

Der Markt in Hongkong tendierte nach den Gewinnen am Vortag leicht im Plus. Hier lasteten auch Sorgen wegen weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die von KKR & Co. unterstützte ZJLD Group hatte bei ihrem Börsendebüt in Hongkong einen steinigen Start: Die Aktien fielen bei der ersten Notierung eines chinesischen Spirituosenherstellers außerhalb des chinesischen Festlands um bis zu 17 Prozent. Sie sackten im frühen Handel auf 9,00 Hongkong-Dollar ab, bevor sie sich bis zum Vormittag leicht auf 9,10 Hongkong-Dollar erholten. ZJLD hatte den Emissionspreis für ihre Aktien auf 10,82 Hongkong-Dollar festgesetzt.

Der australische Markt schloss den fünften Handelstag in Folge und gegen den regionalen Trend im Minus, womit sich die Verlustserie auf die längste seit Juni 2022 ausdehnte. Verkauft wurden Finanz-, Konsum- und Immobilienaktien . Die Aktie des Vermögensverwalters Insignia (-3,3%) führte die Verluste im Finanzsekror an, nachdem die UBS und die Credit Suisse das Kurzsiel gesenkt hatten. Zulegende Preise bei Gold und Eisenerz verhalfen dem Rohstoffsektor zu einem Plus von 0,2 Prozent.

