MÄRKTE ASIEN/Etwas Fester - US-Zinsentscheid im Fokus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zur Wochenmitte überwiegend mit Aufschlägen geschlossen. Sie folgten damit der positiven Vorgabe der Wall Street. Dort hatte ein niedriger als erwartet ausgefallener Anstieg der US-Verbraucherpreise im November die Anleger darin bestärkt, dass die hohe Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. Zugleich verringerten die Daten den Druck auf die Fed, an ihrem aggressiven Zinserhöhungskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation festzuhalten, so die Überlegung. Am Markt wird für die Zinssitzung der Fed am Abend (MEZ) mehrheitlich mit einer Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte gerechnet, weniger als zuletzt mit jeweils 75 Basispunkten.

An der Börse in Tokio legte der Nikkei-Index um 0,7 Prozent zu, gestützt von Technologie- und Elektronikwerten. Markteilnehmer verwiesen auf die bereits in den USA gesehenen deutlichen Gewinne der als besonders zinsempfindlich geltenden Branchentitel. Konjunkturseitig hat sich indessen die Stimmung unter Japans großen Herstellern in den drei Monaten bis Dezember angesichts von Sorgen über eine weltweite Konjunkturabschwächung gemäß dem sogenannten Tanken-Bericht zwar erneut verschlechtert, fiel aber immer noch etwas besser aus als befürchtet. Es war das vierte Quartal in Folge, in dem sich die Stimmung verschlechterte, und der niedrigste Stand seit März 2021.

In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel ebenfalls 0,7 Prozent höher. IG Research-Analyst Yeap Jun Rong rechnet damit, dass die Stimmung der Anleger in nächster Zeit vorsichtig bleiben wird, weil positive Meldungen über Lockerungen von Corona-Maßnahmen in China in Nachrichten über die Zunahme von Corona-Infektion umschwenken könnten.

Die chinesischen Behörden schaffen es derweil nicht mehr, die Ausbreitung des Virus genau zu verfolgen. Die wahre Zahl an Infektionen könne nicht mehr angegeben werden, erklärte die nationale Gesundheitsbehörde.

Der Schanghai-Composite gab anfängliche Aufschläge wieder ab und schloss nahezu unverändert. Die kleinere Börse in Shenzhen gab 0,1 Prozent nach. Die Anleger richten ihre Blicke auf das wirtschaftspolitische Treffen der Spitzenpolitiker des Landes in dieser Woche, bei dem der politische Ton und die wirtschaftlichen Prioritäten für das kommende Jahr festgelegt werden, hieß es aus dem Markt. Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical verloren fast 10 Prozent. Das Unternehmen stellt eine traditionelle chinesische Medizin her, die für Covid-Behandlungen verwendet wird. Nun kam aber das Medikament Paxlovid von Pfizer in China in den Handel.

In Südkorea stieg der Kospi um 1,1 Prozent. Die Aktie des Windturmherstellers CS Wind kletterte um 4,9 Prozent, nachdem er einen Auftrag in den USA erhalten hat.

Die Börse in Sydney schloss mit 0,7 Prozent im Plus. Die Kurse der Gold -, Lithium-, Eisenerz- und Kohle-Förderer erholten sich von Vortagesabgabe. Der Subindex Energie legte angesichts gestiegener Ölpreise um 1,4 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.251,30 +0,7% -2,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.156,21 +0,7% -2,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.399,25 +1,1% -19,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.176,53 +0,0% -12,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.740,20 +0,7% -16,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.285,60 +0,4% +4,6% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.478,97 +0,6% -6,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0626 -0,1% 1,0633 1,0554 -6,6%

EUR/JPY 143,90 -0,1% 144,05 145,08 +9,9%

EUR/GBP 0,8603 +0,1% 0,8597 0,8596 +2,4%

GBP/USD 1,2350 -0,1% 1,2366 1,2278 -8,7%

USD/JPY 135,43 -0,0% 135,49 137,46 +17,7%

USD/KRW 1.296,01 +0,5% 1.289,55 1.305,45 +9,0%

USD/CNY 6,9611 +0,2% 6,9445 6,9788 +9,5%

USD/CNH 6,9639 -0,0% 6,9640 6,9853 +9,6%

USD/HKD 7,7758 -0,0% 7,7785 7,7735 -0,3%

AUD/USD 0,6848 -0,1% 0,6855 0,6778 -5,7%

NZD/USD 0,6441 -0,3% 0,6460 0,6402 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 17.794,33 +0,2% 17.764,61 17.165,95 -61,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,23 75,39 -0,2% -0,16 +8,6%

Brent/ICE 80,51 80,68 -0,2% -0,17 +11,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.809,33 1.810,75 -0,1% -1,43 -1,1%

Silber (Spot) 23,73 23,78 -0,2% -0,05 +1,8%

Platin (Spot) 1.037,15 1.033,50 +0,4% +3,65 +6,9%

Kupfer-Future 3,86 3,84 +0,5% +0,02 -12,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

