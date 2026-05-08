MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Lage in Nahost und Gewinnmitnahmen bremsen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Neue Spannungen im Nahost-Konflikt und Gewinnmitnahmen sorgen am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien für Verunsicherung und fallende Indizes. Der Iran hat nach Angeben des US-Militärs nahe der Straße von Hormus Angriffe auf US-Kriegsschiffe mit Raketen, Drohnen und Kleinbooten unternommen, die abgewehrt wurden. US-Präsident Donald Trump sagte aber, der Waffenstillstand mit dem Iran sei weiterhin in Kraft.

Nach den kräftigen Gewinnen und teilweise Rekordhochs zuvor, halten sich die Abgaben aber in Grenzen bzw. haben sich im Handelsverlauf deutlich verringert. Auch bei den Ölpreisen fällt die Reaktion noch überschaubar aus. Brent- Öl verteuert sich um knapp 2 Prozent auf knapp 102 Dollar.

Der Topix in Tokio kommt um 0,3 Prozent zurück, der Kospi in Seoul um 0,6 Prozent. Etwas größer fallen die Abgaben in Hongkong mit 1,1 Prozent aus. Shanghai büßt 0,4 Prozent ein, in Sydney verliert das Marktbarometer 0,3 Prozent. In Tokio bremsen neben der Geopolitik auch Zinserhöhungssorgen, nachdem die Reallöhne in Japan im März den dritten Monat in Folge gestiegen sind.

Dass die Indizes teils deutlich über ihren Tagestiefs liegen, dazu könnte auch beitragen, dass das US-Handelsgericht den globalen Zehn-Prozent-Zoll von US-Präsident Trump für unrechtmäßig erklärt hat.

Etwas stärker nach unten geht es für jüngst sehr gut gelaufene Aktien aus dem Halbleiterbereich. In Seoul kommen beispielsweise SK Hynix und Samsung Electronics um bis zu 2,0 Prozent zurück, in Tokio verlieren Softbank Group 4,6 Prozent, in Hongkong SMIC 4,4 Prozent.

Volatil geht es in Sydney bei der Aktie der Macquarie-Group zu. Nachdem die Investmentbank einen starken Jahresgewinn meldete und die Erwartungen übertraf, stieg der Kurs zunächst um über 3 Prozent auf ein Rekordhoch, ehe er die Richtung wechselte und nun 1,6 Prozent im Minus liegt - möglicherweise gedrückt von Gewinnmitnahmen.

HINWEIS: Die an dieser Stelle sonst angebotene Übersichtstabelle über das Geschehen an den Finanz- und Rohstoffmärkten entfällt wegen technischer Probleme.

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May 08, 2026 00:57 ET (04:57 GMT)