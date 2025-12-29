MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Seoul Ausreißer nach oben

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien ist es am Montag überwiegend leicht nach unten gegangen mit den Indizes. Ausreißer des Tages war Seoul mit einem kräftigen Plus von 2,2 Prozent, wozu inbesondere Chipaktien beitrugen. Im Handel über die Feiertage hatte sich insgesamt wenig getan, in der Breite ging es ganz leicht nach oben. An einigen Plätzen wie Tokio, Seoul oder Shanghai wurde auch an den Weihnachtsfeiertagen voll oder teilweise gehandelt. Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren waren und sind sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen.

Von der Wall Street, wo am Freitag ebenfalls gehandelt wurde, kam kein Impuls. Dort hatten sich die Indizes bei positiver Grundstimmung wenig bewegt.

In Seoul ging es für das Indexschwergewicht Samsung Electronics um 2,5 Prozent nach oben, für SK Hynix sogar um fast 7 Prozent. Beide Aktien rangieren auf Rekordhochs. Für Aufwind sorgte, dass die Aktie von SK Hynix, dem zweitgrößten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, von einer Investitionswarnliste gestrichen wurde. Am 26. Dezember hatte die koreanische Börsenaufsicht eine entsprechende Mitteilung herausgegeben. Zuvor galt für Aktien, die innerhalb eines Jahres um mehr als 200 Prozent gestiegen waren, eine Anlagewarnung.

Stützend wirkte daneben ein positiver Analystenkommentar von Nomura. Demnach dürften Samsung Electronics und SK Hynix von einem Speicher-Superzyklus profitieren, der wahrscheinlich mindestens bis 2027 andauern werde.

In Tokio ging es für den Nikkei-225 um 0,4 Prozent nach unten auf 50.527 Punkte. Hier könnte für etwas Zurückhaltung gesorgt haben, dass Notenbankchef Ueda Bereitschaft für weiter steigende Zinsen signalisierte. Der Yen erholte sich darauf etwas von seinem Rückgang am Freitag. Er kostete zuletzt 156,18 Yen, und damit in etwa so viel, wie vor den Weihnachtsfeiertagen.

An den chinesischen Börsen gingen kleine Gewinne im Späthandel verloren. Der Shanghai-Composite schloss fast unverändert, während der Hongkonger HSI im dortigen Spätgeschäft 0,6 Prozrent im Minus lag. Sydney ging 0,4 Prozent leichter aus dem Tag.

Marktteilnehmer berichteten von dünnen Umsätzen, zumal viele Akteure ihre Bücher für das zu Ende gehende Jahr bereits geschlossen haben dürften. Nachdem die Positionierungen zum Jahresende weitgehend abgeschlossen seien, beschäftigten sich die Anleger damit, wie die globalen Wachstumstrends, die Zinssenkungen in den USA und die regionalen politischen Entwicklungen die Märkte im Jahr 2026 beeinflussen dürften.

In Tokio legten Softbank Group um knapp 1 Prozent zu. Die Technologieholding befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme der DigitalBridge Group, einem Investor, der sich auf digitale Infrastrukturen einschließlich Rechenzentren spezialisiert hat, wie Bloomberg berichtet.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.725,70 -0,4% +7,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.653,27 -0,2% +27,2% 07:00

Kospi (Seoul) 4.202,96 +1,8% +75,2% 07:30

Shanghai-Comp. 3.975,92 +0,3% +18,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.887,33 +0,3% +28,7% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 13:22 % YTD

EUR/USD 1,1763 -0,1 1,1771 1,1800 +13,7%

EUR/JPY 183,96 -0,2 184,28 183,95 +13,1%

EUR/GBP 0,8717 -0,1 0,8724 0,8734 +5,4%

GBP/USD 1,3494 -0,0 1,3494 1,3510 +7,8%

USD/JPY 156,35 -0,1 156,50 155,94 -0,4%

USD/KRW 1.447,39 -2,2 1.447,39 1.480,61 -1,9%

USD/CNY 7,0431 -0,1 7,0431 7,0472 -2,3%

USD/CNH 7,0092 0,1 7,0046 7,0164 -4,5%

USD/HKD 7,7733 0,0 7,7714 7,7784 +0,0%

AUD/USD 0,6721 0,2 0,6709 0,6694 +8,5%

NZD/USD 0,5823 -0,1 0,5829 0,5841 +4,3%

BTC/USD 90.006,70 2,5 87.841,15 87.621,25 -7,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,33 56,74 +1,0% +0,59 -20,9%

Brent/ICE 61,24 60,64 +1,0% +0,60 -19,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.513,50 4.533,62 -0,4% -20,12 +72,8%

Silber 79,63 78,996 +0,8% +0,63 +173,6%

Platin 2.057,80 2.081,96 -1,2% -24,16 +137,7%

Kupfer 5,84 5,78 +1,0% +0,06 +42,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

December 29, 2025 02:41 ET (07:41 GMT)