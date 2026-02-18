MÄRKTE ASIEN/Exporte stützen Nikkei - Neuseeland nach RBNZ-Entscheid sehr fest

DOW JONES--Positive Vorzeichen haben zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert, wobei einige Märkte der Region jedoch immer noch wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr geschlossen waren, unter anderem ruhte der Handel in Festlandchina, Hongkong und Seoul.

In Tokio legte der Nikkei-225-Index um 1 Prozent auf 57.144 Punkte zu. Anleger nutzten die Verluste der beiden vorigen Handelstage zum Wiedereinstieg. Nachdem am Montag und Dienstag ein unerwartet schwaches japanisches Wirtschaftswachstum die Kurse belastet hatte, kam nun Unterstützung von den Daten zur Handelsbilanz im Januar. Die japanischen Exporte sind stärker gestiegen als erwartet, das Handelsbilanzdefizit war geringer als angenommen. Gesucht waren Technologiewerte. Händler berichteten von nachlassenden Befürchtungen, dass neue KI-Modelle das traditionelle Geschäft der Branchenunternehmen bedrohen könnten.

Aktien japanischer Versicherer profitierten von geplanten Änderungen bei Abschreibungen auf Staatsanleihen. Dai-ichi Life gewannen 3,1 Prozent und Sony Financial 4,2 Prozent.

Der Aktienmarkt in Sydney schloss etwas fester. Der S&P/ASX-200 gewann 0,5 Prozent. Gestützt wurde der Index unter anderem von den schwergewichteten Aktien der National Australia Bank (+4%). Die Bank hat ihren Gewinn im ersten Quartal dank eines stärkeren Kredit- und Einlagenvolumens um 16 Prozent gesteigert. Ebenfalls nach Zahlenvorlage verloren Santos 0,6 Prozent. Der Gewinn des Unternehmens war im vergangenen Geschäftsjahr um 33 Prozent zurückgegangen.

An der neuseeländischen Börse rückte der S&P/NZX-50 um 1,7 Prozent vor, nachdem die Zentralbank (RBNZ) des Landes den Leitzins unverändert gelassen und sich in ihrem Begleitkommentar "taubenhafter" als erwartet geäußert hatte. Die Notenbanker erwarten einen baldigen Rückgang der Inflation und eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung. Der Neuseeland-Dollar gab daraufhin zum US-Dollar um 0,8 Prozent auf 0,60 nach. Der australische Dollar stieg um 0,6 Prozent auf 1,1784 Neuseeland-Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.007,00 +0,5% +2,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 57.143,84 +1,0% +12,8% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag 07:30

Shanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1843 -0,1 1,1853 1,1835 +0,9%

EUR/JPY 181,77 0,1 181,67 181,03 -1,2%

EUR/GBP 0,8734 -0,1 0,8739 0,8721 -0,3%

GBP/USD 1,3560 -0,0 1,3564 1,3571 +1,2%

USD/JPY 153,49 0,1 153,27 152,96 -2,1%

USD/KRW 1.443,77 0,2 1.440,95 1.444,71 +0,0%

USD/CNY 6,9198 -0,1 6,9247 6,9249 -1,4%

USD/CNH 6,8834 -0,0 6,8852 6,8886 -1,3%

USD/HKD 7,8156 0,0 7,8154 7,8151 +0,4%

AUD/USD 0,7070 -0,2 0,7086 0,7057 +6,0%

NZD/USD 0,5997 -0,8 0,6048 0,6026 +4,8%

BTC/USD 67.800,35 0,5 67.495,65 68.190,95 -22,5%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,43 62,26 +0,3% +0,17 +8,6%

Brent/ICE 67,65 67,42 +0,3% +0,23 +10,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.938,10 4.878,75 +1,2% +59,35 +15,6%

Silber 75,60 73,375 +3,0% +2,23 +7,5%

Platin 1.734,84 1.698,73 +2,1% +36,11 -1,5%

Kupfer 5,70 5,64 +1,0% +0,06 +0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

