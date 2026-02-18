Santos Aktie

Santos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863403 / ISIN: AU000000STO6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 08:20:40

MÄRKTE ASIEN/Exporte stützen Nikkei - Neuseeland nach RBNZ-Entscheid sehr fest

DOW JONES--Positive Vorzeichen haben zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert, wobei einige Märkte der Region jedoch immer noch wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr geschlossen waren, unter anderem ruhte der Handel in Festlandchina, Hongkong und Seoul.

In Tokio legte der Nikkei-225-Index um 1 Prozent auf 57.144 Punkte zu. Anleger nutzten die Verluste der beiden vorigen Handelstage zum Wiedereinstieg. Nachdem am Montag und Dienstag ein unerwartet schwaches japanisches Wirtschaftswachstum die Kurse belastet hatte, kam nun Unterstützung von den Daten zur Handelsbilanz im Januar. Die japanischen Exporte sind stärker gestiegen als erwartet, das Handelsbilanzdefizit war geringer als angenommen. Gesucht waren Technologiewerte. Händler berichteten von nachlassenden Befürchtungen, dass neue KI-Modelle das traditionelle Geschäft der Branchenunternehmen bedrohen könnten.

Aktien japanischer Versicherer profitierten von geplanten Änderungen bei Abschreibungen auf Staatsanleihen. Dai-ichi Life gewannen 3,1 Prozent und Sony Financial 4,2 Prozent.

Der Aktienmarkt in Sydney schloss etwas fester. Der S&P/ASX-200 gewann 0,5 Prozent. Gestützt wurde der Index unter anderem von den schwergewichteten Aktien der National Australia Bank (+4%). Die Bank hat ihren Gewinn im ersten Quartal dank eines stärkeren Kredit- und Einlagenvolumens um 16 Prozent gesteigert. Ebenfalls nach Zahlenvorlage verloren Santos 0,6 Prozent. Der Gewinn des Unternehmens war im vergangenen Geschäftsjahr um 33 Prozent zurückgegangen.

An der neuseeländischen Börse rückte der S&P/NZX-50 um 1,7 Prozent vor, nachdem die Zentralbank (RBNZ) des Landes den Leitzins unverändert gelassen und sich in ihrem Begleitkommentar "taubenhafter" als erwartet geäußert hatte. Die Notenbanker erwarten einen baldigen Rückgang der Inflation und eine Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung. Der Neuseeland-Dollar gab daraufhin zum US-Dollar um 0,8 Prozent auf 0,60 nach. Der australische Dollar stieg um 0,6 Prozent auf 1,1784 Neuseeland-Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.007,00 +0,5% +2,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 57.143,84 +1,0% +12,8% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag 07:30

Shanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1843 -0,1 1,1853 1,1835 +0,9%

EUR/JPY 181,77 0,1 181,67 181,03 -1,2%

EUR/GBP 0,8734 -0,1 0,8739 0,8721 -0,3%

GBP/USD 1,3560 -0,0 1,3564 1,3571 +1,2%

USD/JPY 153,49 0,1 153,27 152,96 -2,1%

USD/KRW 1.443,77 0,2 1.440,95 1.444,71 +0,0%

USD/CNY 6,9198 -0,1 6,9247 6,9249 -1,4%

USD/CNH 6,8834 -0,0 6,8852 6,8886 -1,3%

USD/HKD 7,8156 0,0 7,8154 7,8151 +0,4%

AUD/USD 0,7070 -0,2 0,7086 0,7057 +6,0%

NZD/USD 0,5997 -0,8 0,6048 0,6026 +4,8%

BTC/USD 67.800,35 0,5 67.495,65 68.190,95 -22,5%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,43 62,26 +0,3% +0,17 +8,6%

Brent/ICE 67,65 67,42 +0,3% +0,23 +10,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.938,10 4.878,75 +1,2% +59,35 +15,6%

Silber 75,60 73,375 +3,0% +2,23 +7,5%

Platin 1.734,84 1.698,73 +2,1% +36,11 -1,5%

Kupfer 5,70 5,64 +1,0% +0,06 +0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 02:20 ET (07:20 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu Santos Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Dai-ichi Life Insurance Co Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 8,45 -1,74% Dai-ichi Life Insurance Co Ltd
National Australia Bank Ltd (spons. ADRs) 16,99 0,65% National Australia Bank Ltd (spons. ADRs)
National Australia Bank Ltd 28,60 1,13% National Australia Bank Ltd
Santos Ltd. 4,20 4,68% Santos Ltd.

Indizes in diesem Artikel

NIKKEI 225 57 467,83 0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen