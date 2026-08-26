Terra Drone Corporation Registered Shs Aktie

Terra Drone Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40U1H / ISIN: JP3546450002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.08.2026 06:53:40

MÄRKTE ASIEN/Fallende Ölpreise stützen Aktien

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien überwiegen am Mittwoch positive Vorzeichen, nachdem die Ölpreise deutlich gesunken sind. Marktteilnehmer verweisen auf die jüngsten Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Einrichtung eines sicheren Schifffahrtswegs durch die Straße von Hormus. Eine temporäre Route könnte nach Aussage des omanischen Außenministeriums schon bald festgelegt werden. Im asiatisch dominierten Handel fällt der Preis für 1 Barrel Brentöl um 2,6 Prozent auf 86,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag schon um rund 4 Prozent nachgegeben hatte.

Die japanische Börse erholt sich von anfänglichen Verlusten und dreht ins Plus. Der Nikkei-225-Index gewinnt 0,6 Prozent, der breiter gefasste Topix rückt um 0,5 Prozent vor. Stützend könnten hier auch Pläne des japanischen Wirtschaftsministeriums wirken, Unternehmen steuerliche Anreize für Restrukturierungen und Investitionen in Wachstum zu gewähren. In Shanghai steigt der Composite-Index um 0,7 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong legt um ebenfalls 0,7 Prozent zu. Mit dem Kospi geht es in Seoul um 1,9 Prozent aufwärts. Dagegen verliert der rohstofflastige S&P/ASX-200 in Sydney 0,2 Prozent. Hier belasten die weiter fallenden Ölpreise Branchenaktien. Überdies schüren die im Juli überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreise Zinserhöhungserwartungen.

Unter den Einzelwerten verteuern sich in Tokio Terra Drone um gut 21 Prozent. Der japanische Drohnenhersteller hat gute Aussichten auf einen Großauftrag aus dem japanischen Verteidigungsministerium. In Sydney verbessern sich die Aktien von Woolworths um 3,7 Prozent, nachdem der Einzelhändler überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und die Dividende erhöht hat. Zahlen vorgelegt hat auch Anta Sports; die Aktie des Sportartikelherstellers und Großaktionärs der deutschen Puma notiert in Hongkong 0,4 Prozent höher.

Aktien der Ölbranche werden im Zuge des Ölpreisrückgangs in der ganzen Region verkauft. Der Kurs der südkoreanischen S-Oil fällt um 3,3 Prozent. Japan Petroleum Exploration und Inpex verbilligen sich in Tokio um 2,7 und 1 Prozent. In Sydney büßen Woodside Energy 3,9 Prozent ein und CNOOC in Hongkong 1,4 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.149,20 -0,2 +5,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.211,72 +0,5 +20,7 08:00

Kospi (Seoul) 6.872,83 +1,9 +63,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.685,40 +0,7 +0,2 10:00

Shanghai-Composite 3.916,83 +0,7 -1,3 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.729,60 -0,1 +23,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.498,00 -0,1 -24,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.748,44 +0,7 +4,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1662 -0,1 1,1674 1,1659 -0,7

EUR/JPY 185,40 -0,2 185,83 185,81 +0,8

EUR/GBP 0,8551 -0,0 0,8552 0,8546 -1,9

USD/JPY 158,97 -0,1 159,16 159,35 +1,5

USD/KRW 1.385,60 +0,3 1.382,21 1.384,60 -3,8

USD/CNY 6,7210 +0,0 6,7203 6,7232 -3,9

USD/CNH 6,7207 +0,1 6,7167 6,7226 -3,7

USD/HKD 7,8405 +0,0 7,8379 7,8383 +0,8

AUD/USD 0,7178 +0,3 0,7160 0,7144 +7,6

NZD/USD 0,5954 -0,3 0,5974 0,5952 +3,4

BTC/USD 78.960,21 +1,0 78.212,18 80.697,93 -10,0

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,31 -2,5 -2,05 82,36

Brent/ICE 86,30 -2,6 -2,28 88,58

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.641,30 -0,3 -15,29 4.656,59

Silber 69,12 +0,7 0,48 68,64

Platin 1.865,15 +0,4 7,55 1.857,60

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 00:53 ET (04:53 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Terra Drone Corporation Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Terra Drone Corporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Terra Drone Corporation Registered Shs 14 050,00 6,28% Terra Drone Corporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:44 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen