MÄRKTE ASIEN/Fest - Chinesische Börsen schwächeln im Späthandel

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Im Sog freundlicher US-Vorgaben ist es an den ostasiatischen Aktienmärkten am Donnerstag deutlich nach oben gegangen. Daneben sprachen Teilnehmer von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten. In den USA hatten gute Konjunkturzahlen - insbesondere aus dem Einzelhandel - die Anleger ermutigt, weil sie Widerstandsfähigkeit der US-Konjunktur gegenüber den bereits erfolgten Zinserhöhungen zeigten und Hoffnungen auf eine weiche Landung auch bei noch weiteren Zinserhöhungen schürten.

Für Rückenwind an den chinesischen Börsen sorgte, dass Präsident Xi Jinping in einem Artikel von Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums und der Investitionen sprach. Er forderte darin die Regierung zu diversen Maßnahmen wie vermehrten Verbraucherkrediten auf. Unterdessen erhöhten die Ökonomen von HSBC ihre Wachstumsprognose für China 2023 von 5,0 auf 5,6 Prozent wegen der schneller als erwartet erfolgten Wiederöffnung nach den Pandemie-Beschränkungen.

In Hongkong lag der HSI im Späthandel zwar noch rund 1 Prozent im Plus, er hatte zwischenzeitlich aber schon deutlich höher gelegen. Ähnlich beim Schanghai-Composite, der nach einer lange festeren Tendenz sogar mit einem Minus von 1 Prozent aus dem Tag ging. Unter den Einzelwerten profitierten China Eastern Airlines (+2,2%) und Air China (+2,5%) von gestiegenen Ladefaktoren im Januar. Gesucht waren auch Immobilienaktien , Country Garden und Longfor gewannen 1,6 bzw 2,6 Prozent, China Vanke 0,4 Prozent.

Der Nikkei-Index in Tokio stieg um 0,7 Prozent auf 27.696 Punkte, unterstützt vom weiter nachgebenden Yen. Der Dollar kostete zuletzt knapp 134 Yen, nachdem er zu Beginn der Woche noch für 131,50 Yen zu haben war. Sapporo Holdings büßten 3,6 Prozent ein, nachdem die Brauerei Geschäftszahlen vorgelegt hatte.

Der Kospi in Seoul legte um 2,0 Prozent zu. Dort gewann der Kurs des Bauunternehmens Samsung C&T um 4,2 Prozent zu, nachdem es angekündigt hat, in den nächsten 5 Jahren sämtliche selbst gehaltene Aktien einziehen zu wollen. SK Innovation erholten sich um 3,2 Prozent vom 7-prozentigen Minus am Vortag. Der Kurs des Batterie-Wettbewerbers LG Energy Solution verbesserte sich um 4,2 Prozent. SK Telecom (-4,3%) litten unter einem Aufruf von Präsident Yoon Suk-yeol, zum Rückgang der Inflation beizutragen.

In Sydney (+0,8%) gewannen National Australia Bank nach einem Gewinnanstieg im ersten Quartal 0,5 Prozent, nachdem die Bankaktien am Vortag noch stark nachgegeben hatten in Reaktion auf schwächelnde Kreditmargen bei Commonwealth Bank (-1,3%). Telstra verteuerten sich nach dem Quartalsbericht und einer erhöhten Dividende um 1,9 Prozent. Ebenfalls nach Quartalszahlen büßte die Aktie des Goldminenbetreibers Newcrest 1,7 Prozent ein. Gute Quartalszahlen und die Ausweitung eines Aktienrückkaufprogramms trieben die Rohstoffaktie South32 um 0,9 Prozent nach oben. Der Hörgeräte Experte Cochlear hat ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt, die Aktie gewann 0,6 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.410,30 +0,8% +5,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.696,44 +0,7% +5,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.475,48 +2,0% +10,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.249,03 -1,0% +5,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.999,62 +0,9% +5,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.315,36 +1,1% +2,1% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.486,26 -0,1% -0,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:22 % YTD

EUR/USD 1,0707 +0,2% 1,0689 1,0712 +0,0%

EUR/JPY 143,31 +0,1% 143,23 142,73 +2,1%

EUR/GBP 0,8886 +0,0% 0,8882 0,8850 +0,4%

GBP/USD 1,2049 +0,1% 1,2031 1,2103 -0,4%

USD/JPY 133,85 -0,1% 134,00 133,27 +2,1%

USD/KRW 1.283,81 -0,0% 1.284,06 1.282,05 +1,7%

USD/CNY 6,8570 +0,1% 6,8530 6,8454 -0,6%

USD/CNH 6,8650 +0,0% 6,8631 6,8536 -0,9%

USD/HKD 7,8491 +0,0% 7,8470 7,8485 +0,5%

AUD/USD 0,6919 +0,2% 0,6904 0,6910 +1,5%

NZD/USD 0,6302 +0,4% 0,6278 0,6287 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 24.572,76 +1,6% 24.181,92 22.149,10 +48,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,35 78,59 +1,0% +0,76 -1,4%

Brent/ICE 85,99 85,38 +0,7% +0,61 +0,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 54,40 54,72 -0,6% -0,32 -27,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.840,05 1.834,10 +0,3% +5,95 +0,9%

Silber (Spot) 21,67 21,68 -0,0% -0,00 -9,6%

Platin (Spot) 921,15 918,00 +0,3% +3,15 -13,8%

Kupfer-Future 4,05 4,01 +1,0% +0,04 +6,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

