MÄRKTE ASIEN/Fest - Gute Nachrichten aus Chinas Immobiliensektor

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Positive Nachrichten aus dem mit Problemen kämpfenden chinesischen Immobiliensektor haben am Montag die Stimmung an den ostasiatischen Börsen aufgehellt. Insbesondere an den chinesischen Aktienmärkten ging es deutlicher nach oben, in Hongkong um 2,4 Prozent (Späthandel) und in Schanghai um 1,4 Prozent.

Zum einen hat der Immobilienriese Country Garden einen Aufschub ausgehandelt, was das Bedienen von Dollar-Verbindlichkeiten betrifft, zum anderen haben am Wochenende mehrere chinesische Großstädte angekündigt, ihre Hypothekenpolitik zu lockern. Unter anderem in Peking und Schanghai wurden die Hypothekenanforderungen für einige Hauskäufer verringert und damit die Hürde für den Hauskauf gesenkt. Die landesweite Maßnahme sei ein wichtiger Schritt zur Stimulierung des Immobiliensektors, zumal die politischen Entscheidungsträger zunehmend besorgt seien über einen Zusammenbruch des Immobiliensektors, eine Abwärtsspirale und eine steigenden Anzahl von Kreditrisikoereignissen bei großen Bauträgern und Finanzinstituten seit Mitte August, kommentierten die Analysten von Nomura.

Aktienseitig ging es für Country Garden um 15,7 Prozent nach oben und für Country Garden Services um 4,4 Prozent. Longfor gewannen 9,6 Prozent, China Vanke 6,9 Prozent und Seazen Group sogar 17,6 Prozent.

Industriegewinne in Japan auf Rekordhoch

An den anderen Börsenplätzen der Region sorgt insbesondere für Unterstützung, dass die Erwartungen einer neuerlichen Zinsanhebung in den USA weiter gesunken sind, nachdem diverse Konjunkturdaten wie zuletzt der Arbeitsmarktbericht eher mau ausfielen, damit aber zugleich Entspannung an der Inflationsfront signalisierten.

Der Nikkei-Index in Tokio legte um 0,7 Prozent zu auf 32.939 Punkte. In Japan haben die Unternehmensgewinne im zweiten Quartal einen Rekordwert erreicht, was ebenfalls für Kauflaune sorgte, Seoul und Sydney kamen um 0,8 bzw. 0,6 Prozent voran.

Kursgewinne verzeichneten in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise zuletzt sieben Tage in Folge gestiegen waren auf die höchsten Stände im laufenden Jahr. Jüngster Treiber war vor allem, dass sich Russland mit den Opec-Staaten auf weitere Förderkürzungen verständigt hat. Im asiatischen Montaghandel tat sich bei den Ölpreisen wenig. Unter den Ölwerten verteuerten sich in Tokio Inpex um 1,9 Prozent, in Hongkong CNOOC um 2,8, in Seoul S-Oil um 5,5 und in Sydney Woodside um 1,7 Prozent.

Profiteure der Unterstützungsmaßnahmen für den chinesischen Immobiliensektor waren in Sydney auch die Aktien der beiden Rohstoffriesen Rio Tinto (+2,5%) und BHP (+2,7%). Bei BHP sorgte dazu für Zuversicht, dass ein brasilianisches Gericht den Reorganisationsplan für das BHP-Gemeinschaftsunternehmen Samarco genehmigt hat. Damit ist der Weg frei für eine Schuldenrestrukturierung in Höhe von 3,7 Milliarden Dollar für den kapitalschwachen brasilianischen Bergbaukonzern.

Liontown Resources schnellten um 8,8 Prozent nach oben, befeuert von einem neuen Übernahmeangebot von Albemarle.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.318,80 +0,6% +4,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.939,18 +0,7% +25,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.584,55 +0,8% +15,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.177,06 +1,4% +2,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.820,17 +2,4% -7,1% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.789,69 +0,9% +18,8% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.239,86 +0,2% -0,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.464,47 +0,1% -2,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0792 +0,2% 1,0775 1,0859 +0,8%

EUR/JPY 157,78 +0,2% 157,53 157,88 +12,4%

EUR/GBP 0,8554 -0,0% 0,8557 0,8559 -3,3%

GBP/USD 1,2615 +0,2% 1,2591 1,2687 +4,3%

USD/JPY 146,23 +0,0% 146,23 145,38 +11,5%

USD/KRW 1.319,34 -0,3% 1.323,94 1.317,94 +4,6%

USD/CNY 7,2663 +1,6% 7,1500 7,1487 +5,3%

USD/CNH 7,2690 -0,0% 7,2690 7,2618 +4,9%

USD/HKD 7,8409 -0,1% 7,8453 7,8434 +0,4%

AUD/USD 0,6474 +0,4% 0,6449 0,6476 -5,0%

NZD/USD 0,5956 +0,2% 0,5945 0,5968 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 25.961,89 -0,0% 25.968,39 25.998,11 +56,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,54 85,55 -0,0% -0,01 +9,2%

Brent/ICE 88,51 88,55 -0,0% -0,04 +7,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,88 35,62 +0,7% +0,26 -54,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.944,98 1.939,77 +0,3% +5,21 +6,6%

Silber (Spot) 24,16 24,18 -0,1% -0,02 +0,8%

Platin (Spot) 963,00 965,85 -0,3% -2,85 -9,8%

Kupfer-Future 3,82 3,83 -0,3% -0,01 -0,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2023 03:17 ET (07:17 GMT)