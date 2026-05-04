MÄRKTE ASIEN/Fest - Hausse in Seoul - Chipaktien in Rallylaune

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Aktienmärkten in Ostasien ist es am Montag ganz überwiegend nach oben gegangen. Nachdem am Freitag, dem 1. Mai, weder in China, Südkorea, Singapur, Taiwan oder Hongkong gehandelt wurde, pausierte zu Beginn der neuen Woche das Geschäft in China und Tokio feiertagsbedingt.

Klarer Ausreißer nach oben war die Börse in Seoul, wo der Leitindex Kospi einen Satz um 5,1 Prozent nach oben machte und das bisherige Rekordhoch um knapp 3 Prozent übertraf. Auch in Hongkong legte das Börsenbarometer kräftig zu, der HSI lag im Späthandel 1,9 Prozent höher. In Singapur, Indonesien und Malaysia war die Tendenz freundlich. In Sydney ging es für den S&P/ASX 200 dagegen um 0,4 Prozent nach unten. Hier bremste die Erwartung, dass die australische Notenbank am Dienstag die Zinsen um weitere 25 Basispunkte anheben dürfte. Bislang erhöhte sie die Zinsen in diesem Jahr bereits um insgesamt 50 Basispunkte und warnte zuletzt vor weiteren Anhebungen angesichts der hartnäckig hohen Inflation.

Zumindest für etwas Zuversicht sorgte laut Beobachtern, dass US-Präsident Donald Trump plant, in der Straße von Hormus festsitzende Schiffe heraus zu eskortieren. Wie genau dies geschehen solle bzw durch wen dies geschehen solle, sagte er nicht. Zugleich warnte der Iran, dass ein solches Eingreifen dem Waffenstillstandabkommen zuwider laufen würde. Bei den Ölpreisen sorgte die Trump-Ankündigung für keine nennenswerte Entlastung, Brent- Öl kostete zuletzt knapp 109 Dollar.

Stark gesucht waren in der gesamten Region Aktien von Chipherstellern, nachdem in der Vorwoche US-Technologiegiganten nicht nur starke Zahlen vorgelegt, sondern vor allem auch weitere massive Investitionen in Datencenter angekündigt hatten. Daneben hatten die koreanischen Speicherchiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix vergangene Woche starke Quartalszahlen vorgelegt. Beide erzielten außergewöhnlich hohe Gewinne und erklärten, dass anhaltende Lieferengpässe auf dem Speichermarkt die Preise und Umsätze weiter antreiben dürften. Für Unterstützung im Technologiesektor dürften auch die stark ausgefallenen Apple-Zahlen vom späten Donnerstag sorgen, auf die viele Aktien in Ostasien erst heute reagieren konnten.

SK Hynix machten einen Satz um 12,5 Prozent nach oben, Samsung Electronics legten um 5,4 Prozent zu. In Hongkong verteuerte sich die Chip-Aktie Hua Hong um 6,2 Prozent, für SMIC ging es um 2,6 Prozent nach oben. Marktteilnehmer in Hongkong sprachen von anhaltender Euphorie über Chinas KI-Potenzial.

Xiaomi sprangen um fast 7 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, im April über 30.000 Elektrofahrzeuge verkauft zu haben - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vormonat.

In Sydney gab der Kurs der National Australia Bank um 1,6 Prozent nach, nachdem die Bank einen Gewinnrückgang von 19 Prozent für das erste Halbjahr meldete.

Der Kurs von a2 Milk sackte um 9,9 Prozent ab. Das neuseeländische Unternehmen hatte angekündigt, drei Chargen seiner a2 Platinum Säuglingsmilchnahrung, die in den USA verkauft wurden, zurückzurufen, nachdem darin ein Toxin, nachgewiesen wurde.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.697,10 -0,4 -0,2 08:00

Topix 500 (Tokio) Feiertag +9,4

Kospi (Seoul) 6.936,99 +5,1 +64,6 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.118,40 +1,3 +1,9 10:00

Shanghai-Composite Feiertag +3,6

Straits-Times (Singapur) 4.945,93 +0,7 +6,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.959,91 +0,0 -19,5 10:00

KLCI (Malaysia) 1.733,28 +0,7 +3,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 12:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1725 +0,0 1,1720 1,1709 -0,2

EUR/JPY 183,99 -0,0 184,07 185,41 0,0

EUR/GBP 0,8635 +0,1 0,8629 0,8662 -0,9

USD/JPY 156,89 -0,1 157,03 158,31 +0,1

USD/KRW 1.467,31 -0,2 1.470,84 1.474,23 +1,9

USD/CNY 6,8300 +0,0 6,8273 6,8260 -2,3

USD/CNH 6,8191 -0,2 6,8292 6,8283 -2,2

USD/HKD 7,8334 -0,0 7,8343 7,8339 +0,7

AUD/USD 0,7194 -0,1 0,7203 0,7154 +7,8

NZD/USD 0,5901 +0,1 0,5898 0,5860 +2,5

BTC/USD 79.837,58 +1,2 78.902,41 76.008,79 -9,0

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,67 +0,7 0,73 101,94

Brent/ICE 108,96 +0,7 0,79 108,17

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.589,59 -0,5 -24,03 4.613,62

Silber 74,80 -0,7 -0,53 75,34

Platin 1.985,00 -0,2 -3,92 1.988,92

Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 03:43 ET (07:43 GMT)