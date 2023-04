MÄRKTE ASIEN/Fester - Bank of Korea hält an Zinsniveau fest

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Aufschlägen haben die asiatischen Börsen am Dienstag den Handel beendet. Der Aktienmarkt in Seoul legte nach der Zinsentscheidung der Bank of Korea zu - der Kospi erhöhte sich um 1,4 Prozent. Die Notenbank bestätigte, wie vom Markt erwartet, den Leitzins erneut und erklärte, sie wolle die Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation restriktiv halten, auch wenn sich das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr voraussichtlich etwas verlangsamen werde.

Die Bank of Korea werde wahrscheinlich mit ihrer Zinserhöhungskampagne im laufenden Jahr pausieren, bevor sie dann möglicherweise im ersten Quartal 2024 eine Zinssenkung vornehme, sagte ANZ-Ökonom Krystal Tan. Und trotz der hawkishen Haltung der Notenbank, bei der die meisten Ratsmitglieder die Tür für eine weitere Zinserhöhung auf 3,75 von derzeit 3,50 Prozent offen lassen, erwartet der ANZ-Volkswirt, dass die Bank ihren Leitzins für einen längeren Zeitraum beibehält.

In Tokio verbesserte sich der Nikkei-225 um 1,0 Prozent auf 27.923 Punkte. Hier stützte abermals der schwache Yen. Der Greenback verteidigte mit 133,40 Yen die Vortagesgewinne. Dies trieb weiterhin die Exportwerte an. So kletterten die Aktien von Tokyo Electron um 3,7 Prozent und Yaskawa Electric um 1,3 Prozent. Für die Papiere von Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Sumitomo Corp, Itochu Corp und Marubeni ging es zwischen 2,1 und 4,6 Prozent nach oben. Auslöser war ein Nikkei-Bericht, wonach Berkshire Hathaway den Anteil an den fünf japanischen Unternehmen auf jeweils 7,4 Prozent erhöht hat.

Der neue Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hatte am Vortag nach Handelsende bekräftigt, dass er die ultralockere Geldpolitik seines Vorgängers Haruhiko Kuroda fortsetzen will. Es sei nicht einfach, eine Inflation von 2 Prozent auf nachhaltige und stabile Weise zu erreichen, so Ueda auf einer Pressekonferenz. In Anbetracht dessen sollte die Notenbank die negativen Zinssätze beibehalten und ihre Politik zur Steuerung der Zinskurve vorerst fortsetzen, so der neue BoJ-Gouverneur, der sein Amt am Sonntag angetreten hat.

Dagegen ging es für den Schanghai-Composite um 0,1 Prozent nach unten. Hier belasteten die veröffentlichten Konjunkturdaten etwas. Die Verbraucherpreise fielen im März gegenüber dem Vormonat schwächer aus als erwartet. Dies deute darauf hin, dass die wirtschaftliche Erholung in China nicht stark genug gewesen sei, um die Preise in die Höhe zu treiben, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Zentralbank erhöhe, sagte Zhiwei Zhang, Ökonom bei Pinpoint Asset Management. "Da die Inflation in China sinkt und der Zinserhöhungszyklus in den USA sich dem Ende zuneigt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die PBOC." Die Erzeugerpreise fielen im März gegenüber dem Vorjahr im Rahmen der Erwartungen aus.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong kletterte im späten Handel um 0,4 Prozent. Hier fand am Vortag aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Marktteilnehmer sprachen von einer Stabilisierung nach den Verlusten der Vorwoche. Gesucht waren vor allem die Werte aus dem Immobilien-Sektor. Hier erhöhten sich Country Garden Services um 10,8 Prozent und Longfor gewannen 6,8 Prozent.

In Sydney verbesserte sich der S&P/ASX 200 um 1,3 Prozent. Auch hier fand zu Wochenbeginn feiertagsbedingt kein Handel statt. Bis auf den Technologie-Sektor schlossen alle anderen Sektoren im Plus, hieß es. Die Aktien von Newcrest Mining kletterten um 5,2 Prozent. Die Newmont Corp. hat ihr Übernahmeangebot für Newcrest Mining auf rund 19,5 Milliarden US-Dollar erhöht und strebt damit einen erfolgreichen Abschluss der bisher größten Übernahme im Goldminen-Sektor an.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.309,90 +1,3% +3,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.923,37 +1,0% +5,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.547,86 +1,4% +13,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.313,57 -0,1% +7,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.404,82 +0,4% +2,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.292,50 -0,1% +1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.432,56 +0,3% -4,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:39 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0894 +0,3% 1,0860 1,0908 +1,8%

EUR/JPY 145,35 +0,2% 145,07 144,19 +3,6%

EUR/GBP 0,8768 -0,0% 0,8770 0,8782 -0,9%

GBP/USD 1,2426 +0,3% 1,2383 1,2421 +2,7%

USD/JPY 133,40 -0,1% 133,59 132,19 +1,7%

USD/KRW 1.322,53 +0,3% 1.319,01 1.319,01 +4,8%

USD/CNY 6,8839 +0,0% 6,8816 6,8752 -0,2%

USD/CNH 6,8888 -0,1% 6,8927 6,8778 -0,6%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8499 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6668 +0,4% 0,6641 0,6670 -2,1%

NZD/USD 0,6219 -0,0% 0,6221 0,6242 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 30.115,15 +3,0% 29.245,09 28.257,49 +81,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,49 79,74 +0,9% +0,75 +0,1%

Brent/ICE 84,87 84,18 +0,8% +0,69 +0,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,40 43,13 -1,7% -0,73 -43,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.000,10 1.991,46 +0,4% +8,65 +9,7%

Silber (Spot) 24,98 24,93 +0,2% +0,05 +4,2%

Platin (Spot) 1.006,23 996,50 +1,0% +9,73 -5,8%

Kupfer-Future 4,02 3,98 +1,0% +0,04 +5,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

