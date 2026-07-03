KOSPI

7 648,09
-655,32
-7,89 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
03.07.2026 09:16:41

MÄRKTE ASIEN/Fester - Kospi mit Erleichterungsrally +5,8 Prozent

DOW JONES--Am letzten Handelstag der Woche haben an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen dominiert. Anleger hätten die jüngsten Kursverluste der Technologiewerte zum Wiedereinstieg genutzt, berichteten Händler. Unterstützung sei auch von nachlassenden Zinserhöhungserwartungen gekommen, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten am Vortag von einem abkühlenden Beschäftigungsaufbau gezeugt hatten. Und nicht zuletzt hätten die Investoren weiter auf ein Ende des Iran-Kriegs gesetzt.

Angeführt wurden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt, wo der Kospi in einer Erholungsrally um 5,8 Prozent zulegte, nachdem er allerdings am Donnerstag um fast 8 Prozent abgestürzt war. Die an den Vortagen heftig verkauften Aktien der Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix stiegen um 8,2 und 11 Prozent.

In Tokio ging es mit dem Nikkei-225-Index um 1,5 Prozent aufwärts. Der breiter gefasste Topix rückte um 1,2 Prozent vor. Auch am japanischen Aktienmarkt drehten Chipwerte nach anfänglichen Verlusten ins Plus oder verringerten zumindest ihre Verluste. Unter anderem verteuerten sich Kioxia um 9,2, Sumco Corp um 11 und Yaskawa Electric um 7,7 Prozent.

Der zuletzt schwache Yen machte zum Dollar Boden gut, nachdem die japanische Finanzministerin Bereitschaft zu Interventionen am Devisenmarkt signalisiert hatte. "Unsere Haltung ist unverändert", sagte Satsuki Katayama während einer Pressekonferenz. "Wir sind bereit, nötigenfalls jederzeit angemessene Maßnahmen zu ergreifen." Da am Freitag die US-Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen seien, werde die Liquidität am Devisenmarkt recht dünn sein, kommentierte Joseph Capurso, Leiter des Bereichs Foreign Exchange, International and Geoeconomics bei CBA. Damit wäre dies ein idealer Zeitpunkt, um (mit einer Intervention) große Wirkung am Markt zu entfalten, so Capurso. In der Vergangenheit habe Japan schon häufiger mit Interventionen an Feiertagen überrascht, fügte er hinzu.

An der Börse in Shanghai stieg der Composite-Index um 0,4 Prozent. Der von Ratingdog ermittelte Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor erreichte im Juni einen Stand von 54,1 Punkten nach 54,4 im Mai. Dies deutete auf ein etwas schwächeres Wachstum hin, doch lag der Index noch immer klar im expansiven Bereich. Gesucht waren Aktien von Bergbauunternehmen. Zijin Mining gewannen in Shanghai rund 6 und Aluminum Corp of China rund 2 Prozent. Zijin Gold machten in Hongkong einen Satz von fast 13x Prozent. Der Hang-Seng-Index notierte im Späthandel 1,3 Prozent höher.

Auch in Australien zogen Aktien des Bergbausektors gemeinsam mit den Banken den Markt nach oben. Der S&P/ASX-200 legte um 1,4 Prozent zu. Evolution Mining verbesserten sich um 8,8 Prozent, Northern Star Resources um 12 und BHP um 1,6 Prozent. Die vier Bankenschwergewichte im Leitindex, ANZ, NAB, Commonwealth Bank und Westpac, gewannen bis zu 2,4 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.844,40 +1,4 +1,5 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.179,80 +1,2 +19,5 08:00

Kospi (Seoul) 8.088,34 +5,8 +91,9 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.343,48 +1,3 -8,9 10:00

Shanghai-Composite 4.044,10 +0,4 +1,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.235,16 +0,4 +12,7 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.886,01 +2,5 -31,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.676,44 +0,9 -0,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1453 +0,2 1,1430 1,1395 -2,5

EUR/JPY 184,19 +0,0 184,17 184,23 +0,1

EUR/GBP 0,8567 +0,0 0,8564 0,8563 -1,7

USD/JPY 160,81 -0,2 161,09 161,67 +2,7

USD/KRW 1.530,28 -0,6 1.539,93 1.550,81 +6,2

USD/CNY 6,7800 -0,1 6,7886 6,7878 -3,1

USD/CNH 6,7838 -0,1 6,7878 6,7896 -2,8

USD/HKD 7,8426 +0,0 7,8422 7,8438 +0,8

AUD/USD 0,6944 +0,3 0,6921 0,6894 +4,1

NZD/USD 0,5721 +0,4 0,5696 0,5677 -0,6

BTC/USD 61.672,70 +0,2 61.533,39 60.172,96 -29,7

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 68,86 +0,3 0,17 68,69

Brent/ICE 72,17 +0,5 0,37 71,80

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.179,92 +1,4 57,12 4.122,80

Silber 62,51 +2,5 1,51 61,01

Platin 1.660,80 +2,8 44,55 1.616,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 03:17 ET (07:17 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

KOSPI 7 648,09 -7,89%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:22 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19:28 Juni 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
19:09 Bitcoin, Ether & Co. im Juni 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.07.26 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
02.07.26 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen